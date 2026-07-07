PRF apreende falso veículo dos Correios em Fortaleza

Veículo foi abordado no km 5 da BR-116, após os policiais detectarem uma inconsistência entre registros de circulação.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
07 de Julho de 2026 - 07:32
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Legenda: Renault Master Furgão de cor amarela utilizava indevidamente a logomarca do SEDEX.
Foto: Divulgação PRF.

Um veículo clonado com caracterização visual semelhante à utilizada pelos Correios foi apreendido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), no último sábado (4), em Fortaleza. 

A abordagem ocorreu no km 5 da BR-116, após os policiais detectarem uma inconsistência entre registros de circulação do veículo, indicando passagens simultâneas nos estados do Ceará e de Minas Gerais, situação típica de possível clonagem veicular.

Segundo a PRF, o veículo Renault Master Furgão de cor amarela, utilizava indevidamente a logomarca do SEDEX. O motorista e o passageiro informaram aos policiais que transportavam camas e colchões para um sítio na Região Metropolitana de Fortaleza.

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Elementos adulterados

A PRF esclareceu que, embora o  veículo não transportasse materiais ilícitos, a fiscalização confirmou diversos indícios de adulteração em seus elementos identificadores

O furgão acabou apreendido após uma análise técnica dos sinais identificadores constatar que se tratava de um veículo clonado. 

"A utilização de veículos com aparência semelhante à de empresas ou órgãos amplamente conhecidos é uma estratégia empregada por organizações criminosas para reduzir a desconfiança durante deslocamentos e, em alguns casos, facilitar a prática de crimes, como o transporte de drogas, armas ou outras mercadorias ilícitas", disse a PRF, em nota. 

O veículo e um de seus ocupantes foram encaminhados ao 13º Distrito Policial de Fortaleza, onde a ocorrência foi apresentada à Polícia Civil.

Ainda conforme a PRF, a conduta pode configurar crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, previsto no art. 311 do Código Penal. O caso será investigado pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE) para identificar os responsáveis pela clonagem e apurar a eventual utilização do veículo em outros crimes.

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