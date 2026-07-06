Terceirizado que capotou carro do Governo do Ceará é preso por dirigir bêbado

O homem responsável por capotar um carro que caiu no canal da avenida Eduardo Girão, em Fortaleza, na madrugada do último domingo (5), foi preso logo após o ocorrido.

As informações são de que ele atuava como motorista terceirizado da Secretaria do Planejamento e Gestão do Ceará (Seplag-CE) e dirigia sob a influência de álcool.

Atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), o homem teria se recusado a fazer o teste de alcoolemia. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) apontou que o homem foi encaminhado à 10ª Delegacia de Polícia Civil da Capital, onde foi autuado por embriaguez ao volante e dano.

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Diante da identificação dele como terceirizado, a Seplag apontou ter encaminhado um processo para a demissão por justa causa do motorista.

Além disso, apontou a pasta, um processo administrativo também foi instaurado com o objetivo de que a empresa responsável pela contratação do profissional assuma os custos referentes ao reparo do veículo.

"A Seplag reforça que adota as medidas administrativas cabíveis sempre que são constatadas condutas incompatíveis com as normas, em observância aos princípios da legalidade, da responsabilidade e da proteção do patrimônio público", declarou a secretaria.

A SSPDS afirmou que o caso é investigado pela 25ª Delegacia de Polícia Civil da Capital.