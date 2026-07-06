Fazenda da Maconha: delegados investigados por suposta falha na custódia da droga são exonerados dos cargos

Os dois delegados de Polícia Civil do Ceará (PCCE) que se tornaram alvos de Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) no caso da suposta falha de custódia da maconha encontrada em Acopiara foram exonerados dos cargos.

Conforme documento a que a reportagem do Diário do Nordeste teve acesso, Marcos Sandro Nazaré de Lira, ocupante da função de delegado seccional da 4° Seccional do Interior Sul, e Vicente de Paula Rodrigues, delegado titular da Delegacia de Polícia Civil de Acopiara, foram afastados dos cargos desde o dia 29 de junho de 2026.

O delegado Jaime de Paula Pessoa Linhares, presidente da Associação dos Delegados de Polícia Civil do Estado do Ceará (Adepol-CE) diz considerar o afastamento uma condenação antecipada e que traz um prejuízo financeiro aos delegados. "Vamos procurar rebater (as exonerações) juridicamente", afirmou.

Em nota, a assessoria jurídica da Adepol destacou que "as exonerações dos Delegados de Polícia decorreram da instauração de um processo administrativo disciplinar, medida esta que, a nosso ver, é completamente precipitada e desarrazoada, tendo em vista que sequer houve procedimento apuratório preliminar para se investigar o fato na sua amplitude e delimitar as responsabilidades, o que denota um açodamento que tem contornos de prejulgamento. Lamentamos, por demais, que se queira adotar essa toada a um caso tão sensível como esse".

Os advogados Leandro Vasques e Seledon Dantas acrescentam que "tal contexto não condiz com a imparcialidade e com aprofundamento que deveriam nortear as investigações, pessoalizando em duas autoridades policiais um problema de natureza ampla e institucional. Ademais, a espetacularização em torno do caso, que arrasta a investigação para o pelourinho da praça pública, atende não aos ideais de Justiça, mas a antecipação imprudente de conclusões".

PROCESSO ADMINISTRATIVO

Na última quinta-feira (2), o governador Elmano de Freitas confirmou a investigação e disse que a Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública (CGD) vai "apurar responsabilidades" dos agentes responsáveis pela custódia da plantação de 290 mil pés de maconha encontrados em Acopiada, Interior do Estado.

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"Se o delegado tem responsabilidade ou não, quem vai dizer é a apuração", disse Elmano, em coletiva de imprensa na sede da Delegacia Geral, durante evento de entrega de celulares furtados e roubados.

A exoneração encontra respaldo na Lei nº 13.441, de 29 de janeiro de 2004, "que dispõe sobre o processo administrativo-disciplinar aplicável aos Policiais Civis de carreira do Estado do Ceará, conforme disposto no art. 43 e seu parágrafo único: Art. 43".

"O policial civil de carreira que estiver respondendo a processo administrativo-disciplinar somente poderá ser demitido de seu cargo ou função efetiva após o julgamento. Parágrafo único. O policial civil de carreira que estiver respondendo a processo administrativo-disciplinar fica impedido de permanecer em cargo comissionado ou de ser nomeado para assumir cargo comissionado ou função de chefia de qualquer natureza em órgão da Administração Pública Estadual, enquanto durar o julgamento do processo administrativo disciplinar".

Governador foi ao local da plantação

Uma denúncia feita pelo deputado federal André Fernandes iniciou a investigação no dia 28 de junho de 2026.

Ele publicou vídeos que mostravam diversos pés de maconha ainda preservados, quando a lei obriga a custódia e incineração da droga.

Elmano de Freitas foi presencialmente ao local onde a droga foi encontrada, em uma fazenda de Acopiara, para supervisionar o terreno e a destruição da droga.

O terreno foi arrendado para um terceiro por um fazendeiro e empresário da região. Ambos já estão identificados pela Polícia Civil.

O proprietário chegou a ser preso. João Holanda Neto, 59, foi solto em audiência de custódia em razão da saúde dele.

DESTRUIÇÃO DAS DROGAS

"Houve uma denúncia e, no meu entender, a denúncia é muito grave, de que, aqui, teria havido negligência para que o crime pudesse atuar e até levar algum bem daqui. Nós vamos apurar absolutamente tudo. Não vamos passar a mão na cabeça de ninguém. E quero pedir ao deputado que ele tenha a honra de poder, em depoimento, dizer que autoridade teria ligado para suspender o trabalho da Polícia Civil aqui. [...] Nossa determinação é enfrentar o crime de maneira implacável", disse Elmano.

O governador disse, no dia, que a "Polícia não sai daqui enquanto não destruir toda essa plantação”.

Dias depois, André Fernandes fez uma nova denúncia: a de que a droga foi enterrada, em vez de incinerada. No vídeo, postado em suas redes sociais, ele aparece desenterrando parte da plantação durante a madrugada da quinta-feira (2).

Legenda: Deputado fez duas denúncias sobre a custódia da droga. Foto: Reprodução/Instagram

Em nota, a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) informou que foi utilizada uma técnica pelo Corpo de Bombeiros para “destruição e incineração controlada”, que consiste em cavar valas e queimar as plantas e, em seguida, cobrir o material com terra para evitar que o fogo se alastre. “

O que o parlamentar citado encontrou foram restos da referida plantação e de outras plantas do terreno destruídas”, informou a Polícia.