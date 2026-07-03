Fazenda da maconha: André Fernandes denuncia que Governo enterrou droga e não fez incineração

Plantação de droga foi achada pela Polícia Civil no último dia 25 de junho e, desde então, o caso repercute no Ceará.

Escrito por Matheus Facundo matheus.facundo@svm.com.br
03 de Julho de 2026 - 17:31 (Atualizado às 19:58)
capa da noticia
Legenda: Deputado fez duas denúncias sobre a custódia da droga.
Foto: Reprodução/Instagram

O deputado federal André Fernandes (PL) publicou video nesta sexta-feira (3), no qual faz nova denúncia contra a atuação do Governo do Estado no caso da fazenda onde foram achados os 290 mil pés de maconha, em Acopiara. 

O parlamentar denuncia que a droga foi enterrada, em vez de incinerada. No vídeo, postado em suas redes sociais, ele aparece desenterrando parte da plantação durante a madrugada da quinta-feira (2). 

Em nota, a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) informou que foi utilizada uma técnica pelo Corpo de Bombeiros para “destruição e incineração controlada”, que consiste em cavar valas e queimar as plantas e, em seguida, cobrir o material com terra para evitar que o fogo se alastre. “

Corpo de Bombeiros utilizou técnica para queimar droga
Legenda: Corpo de Bombeiros utilizou técnica para queimar droga
Foto: Divulgação/PCCE.

O que o parlamentar citado encontrou foram restos da referida plantação e de outras plantas do terreno destruídas”, informou a pasta. 

Deputado esteve no local

"Elmano, enterrar droga, dinheiro, arma é coisa de bandido... A droga não foi incinerada, foi enterrada... Houve uma falha ou provável prevaricação", disse Fernandes nesta sexta.

Nas imagens, já de manhã, o deputado aparece conversando com um agente da Delegacia de Narcóticos (Denarc) da Polícia Civil do Ceará e informa que encontrou a droga enterrada e que chamaria um trator para desenterrar o restante. O agente responde, orientando que se deve aguardar o fim da operação. 

Veja vídeo 

Na última segunda-feira (29), o governador Elmano de Freitas esteve com autoridades policiais no local e garantiu que toda a droga ia ser destruída, e que a Polícia não sairia do local até a operação estar completa.  

"[...] foi o trabalho dessa mesma Polícia Civil que localizou essa área com plantio de drogas do crime organizado. Aqui localizou, aqui está sendo destruído. E a Polícia Civil não sai daqui enquanto não destruir toda essa plantação", disse Elmano no dia. 

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Denúncia da 'fazenda da maconha' 

Essa é a segunda denúncia de Fernandes sobre a "fazenda da maconha". A custódia do caso está em investigação devido ao relato do parlamentar. O Governo do Ceará instaurou procedimentos para apurar o caso. 

Nessa quinta-feira (2), Elmano confirmou que a Controladoria Geral de Disciplina está investigando a conduta de delegados de Polícia. 

Ainda na ocasião, sem citar nomes, Elmano reconheceu a contribuição da denúncia, que foi feita pelo deputado federal André Fernandes.

É natural que, em algum momento, se tem uma situação ocorrida que a oposição tenha conhecimento, a oposição está no papel dela de denunciar, de falar. É assim. E eu quero dizer que eu agradeço, porque eu não saberia o que estava lá se não tivesse uma informação que foi apresentada como denúncia.
Elmano de Freitas
Governador do Ceará em declaração na última quinta-feira (2)

Veja nota da Polícia Civil na íntegra:

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) esclarece que a operação de destruição e incineração controlada da plantação de maconha, em uma área equivalente a quatro campos de futebol, no município de Acopiara, realizada por equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE), foi concluída nessa quinta-feira (02). A finalização da ação teve o acompanhamento de servidores da Perícia Forense do Ceará (Pefoce), da Polícia Militar do Estado do Ceará (PMCE), da Vigilância Sanitária, do Ministério Público do Ceará e da Guarda Municipal. A técnica utilizada pelo Corpo de Bombeiros consiste em cavar valas e queimar as plantas com o uso de gasolina e óleo diesel, em seguida o material é encoberto com a terra, evitando dessa forma que o fogo se alastre para a vegetação ao redor. O que o parlamentar citado na demanda encontrou foram restos da referida plantação e de outras plantas do terreno destruídas.
 
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