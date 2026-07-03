Fazenda da maconha: André Fernandes denuncia que Governo enterrou droga e não fez incineração

O deputado federal André Fernandes (PL) publicou video nesta sexta-feira (3), no qual faz nova denúncia contra a atuação do Governo do Estado no caso da fazenda onde foram achados os 290 mil pés de maconha, em Acopiara.

O parlamentar denuncia que a droga foi enterrada, em vez de incinerada. No vídeo, postado em suas redes sociais, ele aparece desenterrando parte da plantação durante a madrugada da quinta-feira (2).

Em nota, a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) informou que foi utilizada uma técnica pelo Corpo de Bombeiros para “destruição e incineração controlada”, que consiste em cavar valas e queimar as plantas e, em seguida, cobrir o material com terra para evitar que o fogo se alastre. “

Legenda: Corpo de Bombeiros utilizou técnica para queimar droga Foto: Divulgação/PCCE.

O que o parlamentar citado encontrou foram restos da referida plantação e de outras plantas do terreno destruídas”, informou a pasta.

Deputado esteve no local

"Elmano, enterrar droga, dinheiro, arma é coisa de bandido... A droga não foi incinerada, foi enterrada... Houve uma falha ou provável prevaricação", disse Fernandes nesta sexta.

Nas imagens, já de manhã, o deputado aparece conversando com um agente da Delegacia de Narcóticos (Denarc) da Polícia Civil do Ceará e informa que encontrou a droga enterrada e que chamaria um trator para desenterrar o restante. O agente responde, orientando que se deve aguardar o fim da operação.

Veja vídeo

Na última segunda-feira (29), o governador Elmano de Freitas esteve com autoridades policiais no local e garantiu que toda a droga ia ser destruída, e que a Polícia não sairia do local até a operação estar completa.

"[...] foi o trabalho dessa mesma Polícia Civil que localizou essa área com plantio de drogas do crime organizado. Aqui localizou, aqui está sendo destruído. E a Polícia Civil não sai daqui enquanto não destruir toda essa plantação", disse Elmano no dia.

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Denúncia da 'fazenda da maconha'

Essa é a segunda denúncia de Fernandes sobre a "fazenda da maconha". A custódia do caso está em investigação devido ao relato do parlamentar. O Governo do Ceará instaurou procedimentos para apurar o caso.

Nessa quinta-feira (2), Elmano confirmou que a Controladoria Geral de Disciplina está investigando a conduta de delegados de Polícia.

Ainda na ocasião, sem citar nomes, Elmano reconheceu a contribuição da denúncia, que foi feita pelo deputado federal André Fernandes.

É natural que, em algum momento, se tem uma situação ocorrida que a oposição tenha conhecimento, a oposição está no papel dela de denunciar, de falar. É assim. E eu quero dizer que eu agradeço, porque eu não saberia o que estava lá se não tivesse uma informação que foi apresentada como denúncia. Elmano de Freitas Governador do Ceará em declaração na última quinta-feira (2)

Veja nota da Polícia Civil na íntegra: