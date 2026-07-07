Morre terceira vítima de acidente com ônibus de romeiros em Canindé

Subiu para três o número de mortos decorrente do acidente com o ônibus de romeiros na CE-456, na zona rural de Canindé, no último sábado (4). A vítima foi identificada como Neusa Inácio da Silva, de 79 anos.

Segundo informações da repórter Patrícia Silva, da TV Verdes Mares Cariri, Neusa foi internada no Hospital São Francisco de Canindé após o acidente, mas em seguida transferida com quadro estável para o Hospital Geral de Brejo Santo, onde mora.

Após uma intercorrência clínica, no entanto, a vítima foi encaminhada para a Unidade de Terapia Itensiva (UTI) da unidade, vindo a falecer por volta das 6 horas da manhã desta terça-feira (7).

Bastante conhecida na comunidade de Vila São Sebastião, dona Neusa tinha participação ativa nas atividades da Capela do distrito rural de Brejo Santo. Costumeiramente, ela rezava as novenas votivas a Santo São Sebastião e Santo Antônio, assim como participava dos exercícios marianos no mês de maio.

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Relembre o caso

Neusa estava no ônibus de romeiros que tombou na CE-456, na localidade de Juá, na zona rural de Canindé. Selma Maria de Souza, de 58 anos, e Sandra de Raimundo Esperdião, de 55 anos, não resistiram ao choque e morreram ainda no local.

O veículo em que as vítimas estavam transportava cerca de 40 pessoas para participar de um encontro religioso no Santuário de São Francisco das Chagas, no último fim de semana.

O motorista relatou que teria perdido o controle da direção ao tentar desviar de um veículo que tentava ultrapassá-lo na contramão.

Para evitar o acidente, o motorista puxou o ônibus para o acostamento. "Como o acostamento era muito pequeno, o ônibus bateu no meio fio e perdeu o controle", relatou a passageira Cícera Auzeni da Silva Ferreira.