Sobrevivente de acidente com ônibus de romeiros em Canindé ajudou no resgate de outras vítimas

Um dos sobreviventes do acidente com um ônibus de romeiros que seguia para Canindé relatou ter ajudado outras vítimas a deixarem o veículo após o tombamento. O jovem José Daniel da Silva chegou a retirar o avô de 71 anos do ônibus na manhã deste sábado (4).

A ocorrência foi registrada na CE-456, na localidade de Juá, na zona rural de Canindé. Duas mortes foram confirmadas ainda no local, enquanto outras ficaram feridas e com membros amputados. O ônibus transportava cerca de 40 pessoas, conforme informações do Corpo de Bombeiros.

Ao Diário do Nordeste, Daniel, que é morador de Brejo Santo, contou que estava cochilando quando o acidente aconteceu.

"O ônibus virou com a gente dentro. Depois começou a gritaria. O motorista que estava dirigindo saiu fora e quebrou o vidro para mais gente sair", explicou o jovem. Nesse momento, ele também ajudou no resgate.

"Eu ainda ajudei algumas pessoas a sairem. Esse sangue, um pouco é meu e um pouco é do povo que ajudei a sair". Daniel Sobrevivente de acidente

Ele tinha ido para a viagem por curiosidade, já que não visitava o local há quase dez anos. "Bateu essa vontade de vir de novo, tinha me esquecido de quase tudo", afirmou. No entanto, lamentou o acidente.

Daniel, inclusive, conhecia as duas vítimas que morreram no acidente. Uma delas, Selma Maria de Souza, de 58 anos, havia sido sua professora, enquanto a outra, Sandra de Raimundo Esperdião, de 55 anos, era amiga da família.

Atendimento médico

Enquanto equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estavam a caminho, Daniel fazia o resgate de seu avô, de 71 anos, que ficou preso no interior do veículo.

Primeiramente, tentou tirar o avô sozinho, mas foi necessário chamar ajuda. "Nessa hora, o Samu chegou, começou a socorrer as pessoas e socorreu o meu avô, que quebrou o braço. Eu fui com ele", disse.

No hospital, o avô teve prioridade no atendimento. Conforme Daniel, o idoso sofreu uma fratura no braço, além de ferimentos na mão e na perna.

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Isso porque, durante o acidente, um passageiro caiu sobre o braço do avô e uma cadeira atingiu uma de suas pernas. Ele ainda perdeu o aparelho auditivo, essencial para sua comunicação.

Daniel sofreu cortes na cabeça e precisou levar pontos, mas não teve fraturas. "Fiz raio-X e, graças a Deus, não quebrei nenhum osso."

Os dois devem retornar ainda hoje para Brejo Santo, acompanhado dos pais de Daniel.

Apesar do alívio de estarem bem, Daniel relata que esse é um trauma que deve levar para o resto da vida.

Entenda o acidente

Aos passageiros, o motorista do ônibus teria relatado que perdeu o controle da direção ao tentar desviar de um veículo que tentava uma ultrapassagem no sentido contrário.

"Na mão contrária vinha um carro pequeno e uma moto. E atrás deles um caminhão grande. E o caminhão foi ultrapassar e não deu tempo. Para não pegar de frente, o motorista puxou o ônibus. E como o acostamento era muito pequeno, o ônibus bateu no meio fio e perdeu o controle", relatou Cícera Auzeni da Silva Ferreira, prima de uma das vítimas.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192 Ceará) detalhou que 36 vítimas receberam atendimento no local.

Entre os sobreviventes, 34 adultos e duas crianças foram encaminhados ao Hospital Municipal de Canindé e à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24h do município. As duas crianças foram transferidas para o Instituto Dr. José Frota (IJF), em Fortaleza, segundo o órgão.