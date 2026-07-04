Sobrevivente de acidente com ônibus de romeiros em Canindé ajudou no resgate de outras vítimas

Daniel chegou a tirar o próprio avô do veículo; duas pessoas morreram.

Escrito por Beatriz Rabelo e Letícia do Vale
04 de Julho de 2026 - 16:09 (Atualizado às 16:13)

Um dos sobreviventes do acidente com um ônibus de romeiros que seguia para Canindé relatou ter ajudado outras vítimas a deixarem o veículo após o tombamento. O jovem José Daniel da Silva chegou a retirar o avô de 71 anos do ônibus na manhã deste sábado (4). 

A ocorrência foi registrada na CE-456, na localidade de Juá, na zona rural de Canindé. Duas mortes foram confirmadas ainda no local, enquanto outras ficaram feridas e com membros amputados. O ônibus transportava cerca de 40 pessoas, conforme informações do Corpo de Bombeiros. 

Ao Diário do Nordeste, Daniel, que é morador de Brejo Santo, contou que estava cochilando quando o acidente aconteceu.

"O ônibus virou com a gente dentro. Depois começou a gritaria. O motorista que estava dirigindo saiu fora e quebrou o vidro para mais gente sair", explicou o jovem. Nesse momento, ele também ajudou no resgate. 

"Eu ainda ajudei algumas pessoas a sairem. Esse sangue, um pouco é meu e um pouco é do povo que ajudei a sair".
Daniel
Sobrevivente de acidente

Ele tinha ido para a viagem por curiosidade, já que não visitava o local há quase dez anos. "Bateu essa vontade de vir de novo, tinha me esquecido de quase tudo", afirmou. No entanto, lamentou o acidente.

Daniel, inclusive, conhecia as duas vítimas que morreram no acidente. Uma delas, Selma Maria de Souza, de 58 anos, havia sido sua professora, enquanto a outra, Sandra de Raimundo Esperdião, de 55 anos, era amiga da família.

Atendimento médico

Enquanto equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estavam a caminho, Daniel fazia o resgate de seu avô, de 71 anos, que ficou preso no interior do veículo. 

Primeiramente, tentou tirar o avô sozinho, mas foi necessário chamar ajuda. "Nessa hora, o Samu chegou, começou a socorrer as pessoas e socorreu o meu avô, que quebrou o braço. Eu fui com ele", disse.

No hospital, o avô teve prioridade no atendimento. Conforme Daniel, o idoso sofreu uma fratura no braço, além de ferimentos na mão e na perna.

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Isso porque, durante o acidente, um passageiro caiu sobre o braço do avô e uma cadeira atingiu uma de suas pernas. Ele ainda perdeu o aparelho auditivo, essencial para sua comunicação.

Daniel sofreu cortes na cabeça e precisou levar pontos, mas não teve fraturas. "Fiz raio-X e, graças a Deus, não quebrei nenhum osso."

Os dois devem retornar ainda hoje para Brejo Santo, acompanhado dos pais de Daniel. 

Apesar do alívio de estarem bem, Daniel relata que esse é um trauma que deve levar para o resto da vida. 

Entenda o acidente

Aos passageiros, o motorista do ônibus teria relatado que perdeu o controle da direção ao tentar desviar de um veículo que tentava uma ultrapassagem no sentido contrário. 

"Na mão contrária vinha um carro pequeno e uma moto. E atrás deles um caminhão grande. E o caminhão foi ultrapassar e não deu tempo. Para não pegar de frente, o motorista puxou o ônibus. E como o acostamento era muito pequeno, o ônibus bateu no meio fio e perdeu o controle", relatou Cícera Auzeni da Silva Ferreira, prima de uma das vítimas.  

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192 Ceará) detalhou que 36 vítimas receberam atendimento no local.

Entre os sobreviventes, 34 adultos e duas crianças foram encaminhados ao Hospital Municipal de Canindé e à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24h do município. As duas crianças foram transferidas para o Instituto Dr. José Frota (IJF), em Fortaleza, segundo o órgão. 

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