34 adultos e duas crianças são levados a hospitais após acidente com ônibus de romeiros em Canindé

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) Ceará confirmou que 36 vítimas do acidente envolvendo um ônibus de romeiros em Canindé foram socorridas.

Dentre estas, estão duas crianças, que seguem em transferência para o Instituto Dr. José Frota (IJF), em Fortaleza.

A reportagem apurou que uma das crianças tem suspeita de traumatismo craniano. Ambulâncias dos municípios foram acionadas ao local.

Uma das unidades mais próximas ao local do acidente deste sábado (4) é a Santa Casa de Canindé.

De acordo com a Associação Hospitalar São Francisco de Canindé, mantenedora da unidade, 21 vítimas do acidente deram entrada nesta unidade.

Os pacientes têm idades diversas. De acordo com a Santa Casa, duas pessoas foram transferidas para hospitais maiores e quatro submetidos a procedimentos cirúrgicos, com necessidade de internação.

[ATUALIZAÇÃO às 12h30]

O hospital atualizou os números informando que 23 pacientes deram entrada na unidade e 14 permanecem internados.

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PRIMEIROS SOCORROS

A secretária municipal da Saúde de Canindé, Aline Mayara Alves Almeida, informou ao radialista Davi Oliveira que "a situação é complexa, ainda bem que com muita união conseguimos dar vazão aos atendimentos dos socorridos. A maioria com escoriações leves".

Legenda: Populares auxiliaram nos primeiros socorros. Foto: Almir Costa/Geral TV.

Ambulâncias de, pelo menos, três municípios vizinhos foram realocadas para o local do acidente. O Corpo de Bombeiros segue acompanhando a ocorrência.

A reportagem apurou que houve acionamento da CIOPAER (Centro/Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas), "mas em razão do atendimento prestado no local pelos outros envolvidos como SAMU e CBMCE, não teve a necessidade de atuação", segundo fontes ligadas à ocorrência.

O governador Elmano de Freitas publicou nas redes sociais nota de pesar após a tragédia.

O Samu Ceará disse em nota que "manifesta solidariedade aos familiares e amigos das vítimas".

SOBRE O ACIDENTE

O ônibus com cerca de 50 passageiros trafegava pela CE-456 quando, segundo testemunhas sobreviventes, um caminhão teria tentado uma ultrapassagem na localidade de Juá, zona rural de Canindé.

Foi quando, segundo uma das vítimas, o motorista do ônibus chegou a anunciar que "o caminhão ia pegar eles de frente", tendo em seguida o veículo capotado e caído em um matagal.

Duas mortes foram confirmadas ainda no local.

Segundo o comandante do Corpo de Bombeiros de Canindé, Capitão Erasmo Vieira da Costa, a equipe foi acionada às 6h20 para o local do acidente, que teria deixado pessoas mortas e com membros amputados. "Uma ocorrência de grande gravidade, muitos feridos e muitos amputados", disse ele em entrevista ao radialista Davi Oliveira.

Legenda: Bombeiros seguem no local. Foto: Reprodução.

O CBMCE destaca que "as guarnições do Corpo de Bombeiros de Canindé, Baturité e Quixadá foram mobilizadas e seguem em atendimento à ocorrência, realizando ações de salvamento e apoio às vítimas. Neste momento, a ocorrência permanece em andamento e o número de vítimas, bem como o estado de saúde dos envolvidos, ainda está sendo apurado pelas equipes de resgate".

MORTES EM TAUÁ

No último dia 15 de junho, sete pessoas morreram em um acidente na rodovia CE-187, em Tauá, localizado no Sertão dos Inhamuns, interior do Ceará.

O veículo transportava um time de basquete de volta à Juazeiro do Norte, município da Região do Cariri, após participação em um torneio esportivo em Sobral.

O veículo saiu de Sobral, na Região Norte, e seguia com destino a Juazeiro do Norte, no Cariri. A ocorrência foi registrada por volta das 3h24, conforme o Corpo de Bombeiros, após o acionamento das equipes para atender a um capotamento de ônibus com dezenas de ocupantes.