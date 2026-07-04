Acidente com ônibus de romeiros em Canindé deixa pelo menos 2 mortos e vários feridos

Um grave acidente na CE-456, na localidade de Juá, zona rural de Canindé, foi registrado na manhã deste sábado (4). A ocorrência segue em andamento e as autoridades já confirmaram que há múltiplas vítimas.
[ATUALIZAÇÃO às 9h08]
Duas mortes foram confirmadas ainda no local. Segundo o comandante do Corpo de Bombeiros de Canindé, Capitão Erasmo Vieira da Costa, a equipe foi acionada às 6h20 para o local do acidente, que teria deixado pessoas mortas e com membros amputados. "Uma ocorrência de grande gravidade, muitos feridos e muitos amputados", disse ele em entrevista ao radialista Davi Oliveira.
Segundo o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192 Ceará), 36 vítimas receberam atendimento no local.
Entre os sobreviventes, 34 adultos e duas crianças foram encaminhados ao Hospital Municipal de Canindé e à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24h do município. As duas crianças seguem em transferência para o Instituto Dr. José Frota (IJF), em Fortaleza, segundo o órgão.
No local, vítimas informaram que o ônibus vinha de Brejo Santo, da Vila São Sebastião, para Canindé com cerca de 50 pessoas, entre adultos e crianças.
O Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) disse, por nota, que atua na ocorrência envolvendo um ônibus de romeiros na CE-456.
"As informações iniciais apontam a existência de múltiplas vítimas, entre pessoas feridas e em óbito, incluindo crianças. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e de outros órgãos de resposta também atuam no local", segundo os Bombeiros.
"De acordo com as informações preliminares, o ônibus transportava mais de 40 passageiros", disse o Corpo de Bombeiros.
[ATUALIZAÇÃO às 10h]
A repórter da TV Verdes Mares, Nathally Kimberly, está no local e apurou que as vítimas foram socorridas a diversas unidades de saúde, dentre elas a UPA mais próxima.
Os casos graves foram levados ao hospital São Francisco, em Canindé e há três transferências em andamento para o Instituto Doutor José Frota (IJF), em Fortaleza, uma delas uma criança com traumatismo craniano.
VÍTIMAS PRESAS ÀS FERRAGENS
As equipes foram acionadas após informações de que o veículo teria tombado em uma curva, com vítimas presas às ferragens.
O CBMCE destaca que "as guarnições do Corpo de Bombeiros de Canindé, Baturité e Quixadá foram mobilizadas e seguem em atendimento à ocorrência, realizando ações de salvamento e apoio às vítimas. Neste momento, a ocorrência permanece em andamento e o número de vítimas, bem como o estado de saúde dos envolvidos, ainda está sendo apurado pelas equipes de resgate".
Uma passageira resgatada no local disse que estava acordada, rezando, quando o acidente aconteceu. Ela afirma que o motorista chegou a dizer que "vinha um carro pequeno e um caminhão grande e que ia pegar a gente de frente. Ele puxou para desviar e capotou".
A reportagem também entrou em contato com o SAMU e a Polícia Rodoviária Estadual (PRE) para saber mais informações, e aguarda retorno.
ACIDENTE EM TAUÁ
No último dia 15 de junho, sete pessoas morreram em um acidente na rodovia CE-187, em Tauá, localizado no Sertão dos Inhamuns, interior do Ceará.
O veículo transportava um time de basquete de volta à Juazeiro do Norte, município da Região do Cariri, após participação em um torneio esportivo em Sobral.
O veículo saiu de Sobral, na Região Norte, e seguia com destino a Juazeiro do Norte, no Cariri. A ocorrência foi registrada por volta das 3h24, conforme o Corpo de Bombeiros, após o acionamento das equipes para atender a um capotamento de ônibus com dezenas de ocupantes.