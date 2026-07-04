"Vinha rezando com terço na mão", diz passageira de ônibus que tombou em Canindé

Uma das vítimas do acidente com o ônibus de romeiros que tombou na CE-456, deixando mortos e feridos na zona rural de Canindé neste sábado (4), disse que estava acordada e rezando o terço quando o veículo saiu da estrada.

O relato de Cícera Auzeni da Silva Ferreira foi dado ao repórter e radialista Davi Oliveira, comunicador da região e que esteve no local do acidente.

"Eu estava acordada, vinha rezando com o terço na mão. Na hora, foi uma gritaria tão grande, um desespero. E eu, como não estava dormindo, me segurei. Consegui sair e comecei a ajudar. Tirei minha tia, uma prima, fui pegando as pessoas que eu podia, que via que estavam bem e que dava para sair do ônibus", disse.

Cícera relatou que cerca de 50 pessoas estavam no veículo, e que o grupo viajava de Brejo Santo à Canindé, um trajeto repetido por eles há quatro anos em romaria.

Ainda conforme a passageira, o motorista do ônibus teria relatado que perdeu o controle da direção ao tentar desviar de um veículo que tentava uma ultrapassagem no sentido contrário.

"Vinha um carro pequeno e um grande para ultrapassar o pequeno, e ia pegar a gente de frente. E ele puxou para tentar desviar e perdeu o controle e o ônibus capotou" disse ela, conforme versão apresentada pelo motorista.

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Grupo viajava em dois ônibus

O grupo de romeiros viajava em dois ônibus para um encontro religioso no Santuário de São Francisco das Chagas, em Canindé.

O primeiro veículo chegou ao destino no começo da manhã, e os passageiros foram recebidos no Abrigo São Francisco, espaço onde tradicionalmente são acolhidos romeiros que chegam à cidade.

A funcionária pública Maria de Fátima da Silva Ferreira estava no primeiro ônibus, e disse ter estranhado quando o segundo veículo não chegou ao local.

"Geralmente quando a gente vem, chegamos os dois ônibus junto aqui em Canindé. A gente chegou, se organizou para os quartos e tudo, e eu fiquei naquela expectativa que não tinha chegado o outro ônibus", disse ela em entrevista à TV Verdes Mares.

Ainda conforme a passageira, o motorista do veículo em que ela estava entrou em contato com o condutor do segundo ônibus e descobriu que havia ocorrido o acidente. "Ficamos todos apavorados lá no abrigo, sem saber o que fazer, ficamos todo mundo sem chão", contou.

O Reitor do Santuário, Frei Gilmar Nascimento, afirmou que mantém contato com as autoridades para entender a situação atual e para que o abrigo São Francisco seja usado para acolher as vítimas com ferimentos mais leves.

Mortos e feridos

O grave acidente com o ônibus de romeiro deixou duas mortes confirmadas ainda no local. Segundo o comandante Erasmo, do Corpo de Bombeiros, há pessoas com membros amputados: "uma ocorrência de grande gravidade, muitos feridos e muitos amputados", disse ele em entrevista a Davi Oliveira.

Segundo o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192 Ceará), 36 vítimas receberam atendimento no local.

Entre os sobreviventes, 34 adultos e duas crianças foram encaminhados ao Hospital Municipal de Canindé e à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24h do município. As duas crianças seguem em transferência para o Instituto Dr. José Frota (IJF), em Fortaleza, segundo o órgão.