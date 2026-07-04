Tragédia em Canindé: Elmano diz que dará "todo apoio necessário" às vítimas de acidente

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), se manifestou nas redes sociais publicando nota de pesar pelo acidente envolvendo um ônibus com 50 romeiros, em Canindé.

Elmano disse ter recebido com tristeza a notícia e que o apoio necessário às vítimas será prestado: "meus sentimentos aos familiares e amigos e que Deus conforte o coração de todos neste momento de imensa dor".

O governador reforçou que as equipes do Samu, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar foram destacadas, imediatamente, para o resgate das vítimas, transportadas para unidades de saúde da região e de Fortaleza.

VEJA A PUBLICAÇÃO:

Duas pessoas morreram no acidente e, pelo menos, outras 36 ficaram feridas, sendo socorridas a diversas unidades hospitalares.

Dentre os feridos estão duas crianças, que seguem em transferência para o Instituto Dr. José Frota (IJF), em Fortaleza, segundo o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) Ceará.

Ambulâncias de, pelo menos, três municípios vizinhos foram realocadas para o local do acidente. O Corpo de Bombeiros segue acompanhando a ocorrência.

SOBRE O ACIDENTE

O ônibus com cerca de 50 passageiros trafegava pela CE-456 na manhã deste sábado (4) quando, segundo testemunhas sobreviventes, um caminhão teria tentado uma ultrapassagem na localidade de Juá, zona rural de Canindé.

Foi quando, segundo uma das vítimas, o motorista do ônibus chegou a anunciar que "o caminhão ia pegar eles de frente", tendo em seguida o veículo capotado e caído em um matagal.

Segundo o comandante do Corpo de Bombeiros de Canindé, Capitão Erasmo Vieira da Costa, a equipe foi acionada às 6h20 para o local do acidente, que teria deixado pessoas mortas e com membros amputados. "Uma ocorrência de grande gravidade, muitos feridos e muitos amputados", disse ele em entrevista ao radialista Davi Oliveira.

O CBMCE destaca que "as guarnições do Corpo de Bombeiros de Canindé, Baturité e Quixadá foram mobilizadas e seguem em atendimento à ocorrência, realizando ações de salvamento e apoio às vítimas. Neste momento, a ocorrência permanece em andamento e o número de vítimas, bem como o estado de saúde dos envolvidos, ainda está sendo apurado pelas equipes de resgate".