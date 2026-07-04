Quem são as vítimas que morreram em acidente com ônibus que levava romeiros à Canindé

Veículo levava um grupo de romeiros de Brejo Santo à Canindé.

Escrito por Renato Bezerra e Letícia do Vale
04 de Julho de 2026 - 14:38 (Atualizado às 15:14)
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Legenda: Sandra de Raimundo Esperdião e Selma Maria de Souza perderam a vida no acidente.
Foto: Reprodução.

As vítimas mortas no acidente com o ônibus de romeiros na CE-456, em Canindé, foram identificadas como Selma Maria de Souza, de 58 anos, e Sandra de Raimundo Esperdião, de 55 anos. 

As duas eram amigas e viajavam no grupo de 50 romeiros que fazia o trajeto entre Brejo Santo e Canindé, onde participariam de um encontro religioso no Santuário de São Francisco das Chagas, neste fim de semana.

Selma era professora em Brejo Santo, enquanto Sandra era dona de casa. 

Em entrevista ao Diário do Nordeste, Cícera Auzeni da Silva Ferreira - prima de Selma que também estava no ônibus - contou que tentou reanimar a familiar ainda dentro do veículo, mas não conseguiu. 

"Eu agarrei com ela e tentei chamar, mas eu acho que ela já veio a óbito na hora da batida. Ela e minha tia estavam em uma das primeiras poltronas. Eu tentei [reanimar], mas ela tava ensanguentada, ainda peguei nela", relatou Cícera, acrescentando que a prima era como se fosse uma irmã para ela. 

O marido de Sandra, Francisco Alves Sobrinho, relembrou os momentos de dor e tensão que se sucederam desde que o ônibus em que viajava com a esposa tombou. "Eu fiquei sem ânimo, pra mim ela morreu do meu lado. Eu socorri muita gente, consegui sair por cima do ônibus botando outros pra fora do ônibus, ela do meu lado eu não consegui socorrer...", disse.

Muito abalado, o homem aguardava a liberação do corpo da companheira no abrigo dos Romeiros, em Canindé. "Coração pesado, chamei ela várias vezes e ela não conseguiu responder. Eu levantei a cabeça dela e vi um hematoma muito forte, muito sangue e desanimei", relata.

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O acidente

O acidente com o ônibus de romeiros ocorreu quando o veículo trafegava na CE-456, na localidade de Juá, zona rural de Canindé. 

Ainda segundo Cícera Auzeni, o motorista do ônibus teria relatado que perdeu o controle da direção ao tentar desviar de um veículo que tentava uma ultrapassagem no sentido contrário. 

"Na mão contrária vinha um carro pequeno e uma moto. E atrás deles um caminhão grande. E o caminhão foi ultrapassar e não deu tempo. Para não pegar de frente, o motorista puxou o ônibus. E como o acostamento era muito pequeno, o ônibus bateu no meio fio e perdeu o controle", relatou. 

Segundo o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192 Ceará), 36 vítimas receberam atendimento no local.[/citacao]

Entre os sobreviventes, 34 adultos e duas crianças foram encaminhados ao Hospital Municipal de Canindé e à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24h do município. As duas crianças foram transferidas para o Instituto Dr. José Frota (IJF), em Fortaleza, segundo o órgão. 

 

 

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