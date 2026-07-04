'Ela morreu do meu lado', diz marido de vítima de acidente com ônibus de romeiros em Canindé

O Francisco Alves Sobrinho estava ao lado de Maria Sandra Silva Alves quando o ônibus com romeiros de Brejo Santo capotou em Canindé na manhã deste sábado (4). Ele tentou tirar a esposa do ônibus, quebrou uma das janelas e socorreu outras vítimas enquanto pedia "calma" a esposa que estava com hematomas e sangramento na região da cabeça. Mas Sandra não resistiu e é uma das duas vítimas do acidente.

Em entrevista ao Diário do Nordeste, Francisco relembrou os momentos de dor e tensão que se sucederam desde que o ônibus em que viajava tombou. "Eu fiquei sem ânimo, pra mim ela morreu do meu lado. Eu socorri muita gente, consegui sair por cima do ônibus botando outros pra fora do ônibus, ela do meu lado eu não consegui socorrer...", disse.

"Eu abri uma janelinha do ônibus, quebrei, e ela é forte, gordinha e ela não coube. Ela faleceu ali na minha frente. chamei o nome dela: 'Sandra, Sandra, ela pegou na minha perna, apertou, e eu pedia calma, calma que vai vir socorro'" Francisco Alves Sobrinho Sobrevivente

Legenda: Sandra deixa um filho de 16 anos. Foto: Arquivo Pessoal.

Muito abalado, o homem aguardava a liberação do corpo da companheira no abrigo dos Romeiros, em Canindé. "Coração pesado, chamei ela várias vezes e ela não conseguiu responder. Eu levantei a cabeça dela e vi um hematoma muito forte, muito sangue e desanimei", relata.

Francisco disse que naquele momento "estava desorientado". Pegou uma moto e foi avisar sobre o acidente aos demais romeiros do grupo, que estavam em outro ônibus.

"Quando voltei olhei pela mesma janelinha e ela 'tava' no chão. Perguntei ao socorrista e ele disse: faleceram duas pessoas, uma é essa daí. E eu disse: é a minha mulher".

Sandra tinha 55 anos e era dona de casa.

CASAL PARTICIPAVA DE ROMARIA ANUALMENTE

O sobrevivente conta que o casal tem um filho de 16 anos que ficou em Brejo Santo, cidade em que a família reside. O pai precisou contar ao adolescente sobre o acidente e falecimento da esposa.

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"Todo ano a gente faz essa romaria... Eu tive que falar pro meu filho. Peguei um celular emprestado, não achei o meu. Ele falou: 'pai, seje forte. E minha mãe?' E eu disse: se foi, filho. Agora somos só nós dois" (sic).

Francisco diz que agora o que mais quer é chegar logo em casa e ver o filho, mas ainda aguarda os trâmites para liberação do corpo da esposa.

"Eu to sem chão, sempre me comovia com os acidentes de outras pessoas e nunca esperei que fosse acontecer com a minha família. Pra mim aqui não tem sentido".

SOBRE O ACIDENTE

O ônibus com cerca de 50 passageiros trafegava pela CE-456 quando, segundo testemunhas sobreviventes, um caminhão teria tentado uma ultrapassagem na localidade de Juá, zona rural de Canindé.

Legenda: O acidente foi registrado neste sábado (4). Ocorrência segue em andamento. Foto: Reprodução.

Foi quando, segundo uma das vítimas, o motorista do ônibus chegou a anunciar que "o caminhão ia pegar eles de frente", tendo em seguida o veículo capotado e caído em um matagal.

Duas mortes foram confirmadas ainda no local.

Segundo o comandante do Corpo de Bombeiros de Canindé, Capitão Erasmo Vieira da Costa, a equipe foi acionada às 6h20 para o local do acidente, que teria deixado pessoas mortas e com membros amputados. "Uma ocorrência de grande gravidade, muitos feridos e muitos amputados", disse ele em entrevista ao radialista Davi Oliveira.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) Ceará confirmou que 36 vítimas foram socorridas com vida.

Dentre estas, estão duas crianças transferidas para o Instituto Dr. José Frota (IJF), em Fortaleza.

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), se manifestou nas redes sociais publicando nota de pesar e disse ter recebido com tristeza a notícia.