Vítimas de acidente de ônibus em Canindé eram quase todos familiares; veja estado de saúde

Os romeiros que viajavam a caminho de Canindé moravam na Vila São Sebastião, zona rural de Brejo Santo, e eram quase todos familiares, segundo a prefeita do município, Gislaine Landim. O acidente ocorreu na manhã deste sábado (4), resultando na morte de duas mulheres.

As vítimas foram identificadas como Selma Maria de Souza, de 58 anos, e Sandra de Raimundo Esperdião, de 55 anos. Elas estavam no ônibus que transportava cerca de 40 pessoas para participar de um encontro religioso no Santuário de São Francisco das Chagas, neste fim de semana.

Legenda: Sandra de Raimundo Esperdião e Selma Maria de Souza perderam a vida no acidente. Foto: Reprodução.

“As vítimas foram atendidas muito rapidamente. Entramos em contato com a Secertaria de Saúde do Estado, e de Quixadá e Quixeramobim. Houve uma movimentação muito rápida, todos estão sendo atendidos”, detalhou a prefeita.

Dentre os sobreviventes, não há mais nenhum paciente com risco de morte.

Cinco transferências para Fortaleza

Ao todo, cinco romeiros foram transferidos para o Instituto Doutor José Frota (IJF), em Fortaleza, destacou a prefeita de Brejo Santo que se deslocou para Canindé neste sábado.

Gislaine ainda afirmou que uma das vítimas, um homem, sofreu amputação de um braço e segue internado em observação após cirurgia. Outra paciente, uma jovem com fratura exposta, também precisou ser submetida a um procedimento cirúrgico.

Atendimento dos romeiros

Devido ao número de vítimas, os romeiros foram encaminhados para diferentes unidades de saúde, considerando a gravidade dos ferimentos.

A diretora do Hospital São Francisco de Canindé, Neiva Soares, detalhou que 23 pacientes foram atendidos na unidade. Desses:

6 receberam alta;

2 passaram por cirurgias;

6 seguem em observação;

6 retornaram ao município de Brejo Santo;

2 foram transferidos para o Instituto Doutor José Frota (IJF), em Fortaleza;

1 foi transferido para o Hospital Regional do Sertão Central (HRSC), em Quixeramobim.

Já a secretária de Saúde de Canindé, Aline Almeida, apontou que a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município recebeu 22 pacientes.

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Quatro seguem em observação, mas a maioria já recebeu alta, “por serem pacientes de menos complexidade”. No entanto, três pacientes foram transferidos ao IJF e um foi para o Hospital São Francisco de Canindé.

“Queria fazer um agradecimento especial a toda equipe que está nos apoiando aqui, aos funcionários, colaboradores do hospital, estamos aqui para reestabelecer a saúde desses pacientes. Sabemos que as famílias estão aflitas, mas queremos garantir que estarão sendo bem atendidos e acolhidos", declarou Neiva.

Entenda o caso

O acidente ocorreu na CE-456, na localidade de Juá, na zona rural de Canindé. O motorista teria relatado ter perdido o controle da direção ao tentar desviar de um veículo, que realizava ultrapassagem no sentido contrário.

Para evitar o acidente, o motorista puxou o ônibus para o acostamento. "Como o acostamento era muito pequeno, o ônibus bateu no meio fio e perdeu o controle", relatou Cícera Auzeni da Silva Ferreira, prima de uma das vítimas.

Ela ainda afirmou que, na mão contrária do ônibus, vinha um carro pequeno, uma moto, e um caminhão grande. O caminhão teria tentado fazer a ultrapassagem.