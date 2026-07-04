Corpo de Bombeiros conclui resgate de vítimas de acidente com ônibus de romeiros em Canindé

Pelo menos duas pessoas morreram e mais de 30 ficaram feridas.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
04 de Julho de 2026 - 15:19
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O Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) concluiu, no início da tarde deste sábado (4), os trabalhos de resgate das vítimas do acidente envolvendo um ônibus de romeiros em Canindé, no sertão cearense.

Conforme nota divulgada pela assessoria de imprensa, o Corpo de Bombeiros mobilizou equipes dos quartéis de Baturité e Quixadá, além de Canindé. Os oficiais atuaram no resgate das vítimas, retirando-as das ferragens do veículo. 

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Na operação em conjunto, foram identificadas duas pessoas mortas, ambas mulheres. Os feridos estavam "politraumatizados", uma das vítimas teve um membro amputado e foram "socorridos e encaminhados para unidades hospitalares", descreveu o capitão do CBMCE, Erasmo Costa. 

"Após o destombamento do ônibus, realizado com apoio das equipes no local, foram encontrados apenas restos mortais sob o veículo, não havendo outras vítimas", diz nota do CBMCE.

Entenda o caso

Um ônibus vindo de Brejo Santo, no Sul do Ceará, capotou na CE-456 em Juá, na zona rural de Canindé, no início da manhã deste sábado. O veículo transportava romeiros.

Além das duas mortes, dezenas de pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas a unidades hospitalares da região e de Fortaleza, incluindo o Instituto Doutor José Frota (IJF).

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