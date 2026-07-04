Veja como ficou o ônibus de acidente com romeiros em Canindé

Veículo levava cerca de 40 pessoas para encontro religioso no Santuário de São Francisco das Chagas.

Escrito por Beatriz Rabelo e Clarice Nascimento
04 de Julho de 2026 - 18:15

Um ônibus que levava cerca de 40 romeiros para participar de um encontro religioso sofreu um acidente na CE-456, na zona rural de Canindé, na manhã deste sábado (4). Em imagens feitas após o acidente, é possível ver que o veículo danificado, com a lateral e o teto amassados, apresentando diversas janelas quebradas e partes da estrutura retorcidas pelo impacto. As portas dos compartimentos inferiores também ficaram abertas e havia destroços espalhados ao redor do ônibus. Duas pessoas morreram e os feridos receberam atendimento médico logo após o acidente.

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