Veja como ficou o ônibus de acidente com romeiros em Canindé

Um ônibus que levava cerca de 40 romeiros para participar de um encontro religioso sofreu um acidente na CE-456, na zona rural de Canindé, na manhã deste sábado (4). Em imagens feitas após o acidente, é possível ver que o veículo danificado, com a lateral e o teto amassados, apresentando diversas janelas quebradas e partes da estrutura retorcidas pelo impacto. As portas dos compartimentos inferiores também ficaram abertas e havia destroços espalhados ao redor do ônibus. Duas pessoas morreram e os feridos receberam atendimento médico logo após o acidente.