Acidente de ônibus em Canindé deixou 18 mortos há 12 anos; relembre

O acidente com um ônibus em Canindé que transportava romeiros vindos de Brejo Santo na manhã deste sábado (4) aconteceu no mesmo município que viveu tragédia semelhante há pouco mais de 12 anos.

Em 18 de maio de 2014, um ônibus da Viação Princesa, que fazia o trajeto entre Boa Viagem e Fortaleza, capotou no km 303 da BR-020, em Canindé, na localidade de Jubaia. Ao todo, 18 pessoas morreram e 23 ficaram feridas.

O Diário do Nordeste acompanhou o caso à época e relembra o que aconteceu.

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Como foi o acidente?

No início da manhã do domingo, dia 18 de maio, um ônibus de viagem da viação Princesa saiu de Boa Viagem com destino a Fortaleza.

Após paradas durante o trajeto, o veículo contava com 41 ocupantes, sendo 39 passageiros, um motorista e um funcionário da empresa.

O motorista do ônibus, em depoimento à polícia, disse que tentou desviar de uma motocicleta que havia atravessado na frente do ônibus. Ao realizar a manobra, ele perdeu o controle do veículo, que capotou. Ele testou negativo no teste do bafômetro.

Legenda: Familiares das vítimas do acidente em 2014 plantaram mudas de árvore no local. Foto: Kid Júnior/Arquivo DN.

No momento do acidente, testemunhas relatam que várias das vítimas foram arremessadas, e tiveram membros decepados ou foram esmagadas durante o capotamento do ônibus.

A secretária municipal de Saúde de Canindé, à época, Aline Macedo, afirmou que 16 vítimas morreram no local e outras duas no hospital. A causa da morte de todas foi politraumatismo.

Acidente com romeiros deixa dois mortos

Neste sábado (4), um ônibus que transportava romeiros capotou na CE-456, na zona rural de Canindé. O motorista relatou que perdeu o controle do veículo ao tentar desviar de outro automóvel, que realizava ultrapassagem no sentido contrário.

Para evitar o acidente, o motorista puxou o ônibus para o acostamento. "Como o acostamento era muito pequeno, o ônibus bateu no meio-fio e perdeu o controle", relatou Cícera Auzeni da Silva Ferreira, prima de uma das vítimas.

Ela ainda afirmou que, na mão contrária do ônibus, vinha um carro pequeno, uma moto e um caminhão grande. O caminhão teria tentado fazer a ultrapassagem.

Ao todo, duas pessoas, ambas mulheres, morreram. Mais de 30 ficaram feridas, e três delas precisaram ser transferidas para outros municípios, como para o Instituto Doutor José Frota (IJF), em Fortaleza, e o Hospital Regional do Sertão Central, em Quixeramobim.