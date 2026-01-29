Diário do Nordeste
Homem é resgatado após ser arrastado por rio durante chuva em Canindé

Vítima estava consciente e sem sinais de afogamento. Cidade teve registro de chuva de 120mm.

Escrito por
Ana Alice Freire* ana.freire@svm.com.br
(Atualizado às 11:05)
Ceará

Um homem foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros no Rio Canindé durante chuva registrada na cidade a 120km de Fortaleza, na noite dessa quarta-feira (28). Foram 120mm, conforme pluviômetro instalado no SAAE na região central da Cidade. O homem foi levado pela correnteza ao transitar na passagem molhada de uma gruta e ser arrastado até a ponte da rua Joaquim Custódio. A equipe responsável por salvar a vítima assegurou que o rapaz foi encontrado consciente e sem sinais de afogamento. Outras ocorrências de alagamentos e desabamentos foram atendidas pelos bombeiros, que monitoraram áreas de risco, desobstruindo vias e prestando apoio preventivo a moradores, conforme a Prefeitura.

