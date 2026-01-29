Diário do Nordeste
Profissionais de saúde enfrentam alagamento para salvar vacinas em Canindé

Cidade registrou fortes chuvas nessa quarta-feira (28). Prédio da Secretaria Municipal de Saúde está fechado para atendimento ao público.

Escrito por
João Lima Neto joao.lima@svm.com.br
(Atualizado às 10:26)
Ceará
Ambiente interno alagado, com água barrenta cobrindo o piso e atingindo a base de um freezer horizontal e de uma geladeira branca; ao fundo, móveis, equipamentos e uma cadeira azul aparecem parcialmente submersos, evidenciando os impactos da inundação no local.
Legenda: Imunobiológicos do Programa Nacional de Imunizações estavam armazenados nas geladeiras em prédio Secretaria Municipal de Saúde.
Foto: Reprodução/Redes Sociais

Mesmo sem energia elétrica e trabalhando com lanternas, profissionais da saúde atuaram para proteger vacinas e insumos hospitalares durante o alagamento do prédio administrativo da Secretaria Municipal de Saúde de Canindé, após as fortes chuvas registradas entre a noite de quarta-feira (28) e a madrugada desta quinta (29).

A Cidade somou um volume intenso de chuva concentrado em pouco mais de duas horas. Conforme a Funceme, dados parciais apontam acumulados de 56,3 mm no posto São Bernardo e 22,6 mm no posto Esperança. A precipitação provocou o alagamento completo do prédio da Secretaria, com a água ultrapassando um metro de altura em alguns setores e comprometendo praticamente toda a estrutura.

Em depoimento enviado ao Diário do Nordeste, a secretária da Saúde, Aline Almeida, relatou que a situação exigiu uma mobilização imediata. “Fomos surpreendidos por um volume de água extremamente intenso, bem acima do esperado, o que acabou provocando o alagamento completo do prédio administrativo da Secretaria Municipal de Saúde”, afirmou.

Em imagens divulgadas nas redes sociais, é possível observar uma sala da Secretaria Municipal da Saúde alagada, com água barrenta cobrindo o piso e atingindo a base de um freezer e de uma geladeira

Segundo a gestora, por medida de segurança, a rede elétrica foi desligada, o que obrigou os servidores a atuarem em condições adversas. “Mesmo com a energia desligada e trabalhando com a luz de lanternas, tivemos o apoio imediato dos nossos servidores, que prontamente vieram ajudar a proteger documentos, equipamentos e tudo o que fosse possível salvar”, disse.

O Município informou que conseguiu salvar mais de 80% de insumos como material hospitalar e testes rápidos, além das vacinas. Ainda segundo a assessoria, o Estado foi acionado para ajudar com o que foi perdido com o alagamento. 

Apoio da comunidade

A prioridade, conforme destacou Aline Almeida, foi garantir a preservação dos imunobiológicos do Programa Nacional de Imunizações (PNI). “Conseguimos colocá-los em isopores e levá-los para um local seguro”, relatou.

A secretária também ressaltou o apoio da gestão municipal e da comunidade. “Tivemos o apoio do prefeito e da equipe de infraestrutura, além da população vizinha ao prédio, que se mobilizou espontaneamente para ajudar nesse momento difícil”, afirmou. O trabalho, segundo ela, se estendeu por horas e foi marcado por solidariedade.

Apesar dos prejuízos estruturais, não houve registro de danos aos imunobiológicos e feridos.

Em razão do ocorrido, o prédio administrativo da Secretaria Municipal de Saúde permanece fechado ao atendimento ao público nesta quinta-feira (29).

