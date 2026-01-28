Todo o Ceará está sob risco de chuvas intensas até esta quinta-feira (29)

Os 184 municípios do Ceará estão sob risco de chuvas intensa até as 12h desta quinta-feira (29). Um novo aviso meteorológico foi publicado pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) na tarde desta quarta-feira (28), que também informou a possibilidade de raios e rajadas de vento.

Ainda segundo o aviso da Funceme, um total de 170 municípios possuem risco médio, entre 41 e 70% de probabilidade de ocorrência de chuvas. Os 14 restantes ficam na região Jaguaribana e têm risco potencial (20 a 40%) de fortes precipitações.

Não há nenhum município em risco alto. O aviso possui caráter preventivo, e é divulgado para informar a população e as defesas civis sobre riscos de eventos meteorológicos.

Desde essa última terça-feira (27), o Ceará tem sido banhado por fortes chuvas. Entre as 7h de terça-feira e o mesmo horário desta quarta, choveu em 160 municípios cearenses, de acordo com o calendário de chuvas da Funceme. O maior acumulado foi em Itapipoca, com 264.8 milímetros (mm), que se tornou a 5ª maior chuva da história do Estado.

Chuvas distribuídas por regiões

O noroeste do Estado deve receber chuvas intensas até o fim desta quarta, enquanto o sul e o litoral cearense devem ter precipitações entre esta noite e a madrugada e o início da manhã da quinta-feira.

O meteorologista da Funceme Vinicius Oliveira, reforçou que previsão do tempo segue de chuva para todas as macrorregiões do Ceará. A partir da próxima sexta-feira (30), no entanto, a tendência é de diminuição gradual da nebulosidade e, consequentemente, das chuvas no Estado.

Veja os municípios com risco moderado de chuvas intensas

Acaraú Alcântaras Amontada Barroquinha Bela Cruz Camocim Chaval Cruz Granja Itarema Jijoca de Jericoacoara Marco Martinópole Massapê Meruoca Miraíma Moraújo Morrinhos Santana do Acaraú Senador Sá Sobral Uruoca Apuiarés General Sampaio Irauçuba Itapajé Itapipoca Paracuru Paraipaba Paramoti Pentecoste São Gonçalo do Amarante São Luís do Curu Tejuçuoca Trairi Tururu Umirim Uruburetama Aquiraz Beberibe Cascavel Caucaia Chorozinho Eusébio Fortaleza Horizonte Itaitinga Maracanaú Maranguape Pacajus Pacatuba Pindoretama Acarape Aracoiaba Aratuba Barreira Baturité Capistrano Guaiúba Guaramiranga Itapiúna Mulungu Ocara Pacoti Palmácia Redenção Ararendá Cariré Carnaubal Coreaú Croatá Forquilha Frecheirinha Graça Groaíras Guaraciaba do Norte Hidrolândia Ibiapina Ipaporanga Ipu Ipueiras Mucambo Nova Russas Pacujá Pires Ferreira Poranga Reriutaba São Benedito Tianguá Ubajara Varjota Viçosa do Ceará Aracati Banabuiú Fortim Icapuí Icó Itaiçaba Jaguaruana Orós Palhano Russas Abaiara Altaneira Aurora Baixio Barbalha Barro Brejo Santo Caririaçu Cariús Cedro Crato Farias Brito Granjeiro Ipaumirim Jardim Jati Juazeiro do Norte Jucás Lavras da Mangabeira Mauriti Milagres Missão Velha Nova Olinda Penaforte Porteiras Santana do Cariri Umari Várzea Alegre Acopiara Aiuaba Antonina do Norte Araripe Arneiroz Assaré Boa Viagem Campos Sales Canindé Caridade Catarina Catunda Choró Crateús Deputado Irapuan Pinheiro Ibaretama Iguatu Independência Itatira Madalena Milhã Mombaça Monsenhor Tabosa Novo Oriente Parambu Pedra Branca Piquet Carneiro Potengi Quiterianópolis Quixadá Quixelô Quixeramobim Saboeiro Salitre Santa Quitéria Senador Pompeu Solonópole Tamboril Tarrafas Tauá

Veja os municípios com risco potencial de chuvas intensas