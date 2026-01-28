Todo o Ceará está sob risco de chuvas intensas até esta quinta-feira (29)
Dos 184 municípios, 170 possuem risco médio de precipitações mais fortes.
Os 184 municípios do Ceará estão sob risco de chuvas intensa até as 12h desta quinta-feira (29). Um novo aviso meteorológico foi publicado pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) na tarde desta quarta-feira (28), que também informou a possibilidade de raios e rajadas de vento.
Ainda segundo o aviso da Funceme, um total de 170 municípios possuem risco médio, entre 41 e 70% de probabilidade de ocorrência de chuvas. Os 14 restantes ficam na região Jaguaribana e têm risco potencial (20 a 40%) de fortes precipitações.
Não há nenhum município em risco alto. O aviso possui caráter preventivo, e é divulgado para informar a população e as defesas civis sobre riscos de eventos meteorológicos.
Desde essa última terça-feira (27), o Ceará tem sido banhado por fortes chuvas. Entre as 7h de terça-feira e o mesmo horário desta quarta, choveu em 160 municípios cearenses, de acordo com o calendário de chuvas da Funceme. O maior acumulado foi em Itapipoca, com 264.8 milímetros (mm), que se tornou a 5ª maior chuva da história do Estado.
Chuvas distribuídas por regiões
O noroeste do Estado deve receber chuvas intensas até o fim desta quarta, enquanto o sul e o litoral cearense devem ter precipitações entre esta noite e a madrugada e o início da manhã da quinta-feira.
O meteorologista da Funceme Vinicius Oliveira, reforçou que previsão do tempo segue de chuva para todas as macrorregiões do Ceará. A partir da próxima sexta-feira (30), no entanto, a tendência é de diminuição gradual da nebulosidade e, consequentemente, das chuvas no Estado.
Veja os municípios com risco moderado de chuvas intensas
- Acaraú
- Alcântaras
- Amontada
- Barroquinha
- Bela Cruz
- Camocim
- Chaval
- Cruz
- Granja
- Itarema
- Jijoca de Jericoacoara
- Marco
- Martinópole
- Massapê
- Meruoca
- Miraíma
- Moraújo
- Morrinhos
- Santana do Acaraú
- Senador Sá
- Sobral
- Uruoca
- Apuiarés
- General Sampaio
- Irauçuba
- Itapajé
- Itapipoca
- Paracuru
- Paraipaba
- Paramoti
- Pentecoste
- São Gonçalo do Amarante
- São Luís do Curu
- Tejuçuoca
- Trairi
- Tururu
- Umirim
- Uruburetama
- Aquiraz
- Beberibe
- Cascavel
- Caucaia
- Chorozinho
- Eusébio
- Fortaleza
- Horizonte
- Itaitinga
- Maracanaú
- Maranguape
- Pacajus
- Pacatuba
- Pindoretama
- Acarape
- Aracoiaba
- Aratuba
- Barreira
- Baturité
- Capistrano
- Guaiúba
- Guaramiranga
- Itapiúna
- Mulungu
- Ocara
- Pacoti
- Palmácia
- Redenção
- Ararendá
- Cariré
- Carnaubal
- Coreaú
- Croatá
- Forquilha
- Frecheirinha
- Graça
- Groaíras
- Guaraciaba do Norte
- Hidrolândia
- Ibiapina
- Ipaporanga
- Ipu
- Ipueiras
- Mucambo
- Nova Russas
- Pacujá
- Pires Ferreira
- Poranga
- Reriutaba
- São Benedito
- Tianguá
- Ubajara
- Varjota
- Viçosa do Ceará
- Aracati
- Banabuiú
- Fortim
- Icapuí
- Icó
- Itaiçaba
- Jaguaruana
- Orós
- Palhano
- Russas
- Abaiara
- Altaneira
- Aurora
- Baixio
- Barbalha
- Barro
- Brejo Santo
- Caririaçu
- Cariús
- Cedro
- Crato
- Farias Brito
- Granjeiro
- Ipaumirim
- Jardim
- Jati
- Juazeiro do Norte
- Jucás
- Lavras da Mangabeira
- Mauriti
- Milagres
- Missão Velha
- Nova Olinda
- Penaforte
- Porteiras
- Santana do Cariri
- Umari
- Várzea Alegre
- Acopiara
- Aiuaba
- Antonina do Norte
- Araripe
- Arneiroz
- Assaré
- Boa Viagem
- Campos Sales
- Canindé
- Caridade
- Catarina
- Catunda
- Choró
- Crateús
- Deputado Irapuan Pinheiro
- Ibaretama
- Iguatu
- Independência
- Itatira
- Madalena
- Milhã
- Mombaça
- Monsenhor Tabosa
- Novo Oriente
- Parambu
- Pedra Branca
- Piquet Carneiro
- Potengi
- Quiterianópolis
- Quixadá
- Quixelô
- Quixeramobim
- Saboeiro
- Salitre
- Santa Quitéria
- Senador Pompeu
- Solonópole
- Tamboril
- Tarrafas
- Tauá
Veja os municípios com risco potencial de chuvas intensas
- Alto Santo
- Ereré
- Ibicuitinga
- Iracema
- Jaguaretama
- Jaguaribara
- Jaguaribe
- Limoeiro do Norte
- Morada Nova
- Pereiro
- Potiretama
- Quixeré
- São João do Jaguaribe
- Tabuleiro do Norte