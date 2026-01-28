Diário do Nordeste
Todo o Ceará está sob risco de chuvas intensas até esta quinta-feira (29)

Dos 184 municípios, 170 possuem risco médio de precipitações mais fortes.

Escrito por
Matheus Facundo matheus.facundo@svm.com.br
Ceará
Vista de uma rua urbana alagada, com carros e uma motocicleta trafegando lentamente pela água, sob céu nublado.
Legenda: Chuvas chegaram ao Ceará com intensidade nesta semana.
Foto: Fabiane de Paula.

Os 184 municípios do Ceará estão sob risco de chuvas intensa até as 12h desta quinta-feira (29). Um novo aviso meteorológico foi publicado pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) na tarde desta quarta-feira (28), que também informou a possibilidade de raios e rajadas de vento.  

Ainda segundo o aviso da Funceme, um total de 170 municípios possuem risco médio, entre 41 e 70% de probabilidade de ocorrência de chuvas. Os 14 restantes ficam na região Jaguaribana e têm risco potencial (20 a 40%) de fortes precipitações. 

Não há nenhum município em risco alto. O aviso possui caráter preventivo, e é divulgado para informar a população e as defesas civis sobre riscos de eventos meteorológicos.

Desde essa última terça-feira (27), o Ceará tem sido banhado por fortes chuvas. Entre as 7h de terça-feira e o mesmo horário desta quarta, choveu em 160 municípios cearenses, de acordo com o calendário de chuvas da Funceme. O maior acumulado foi em Itapipoca, com 264.8 milímetros (mm), que se tornou a 5ª maior chuva da história do Estado

Veja também

teaser image
Ceará

Com 264,8 mm, cidade do interior tem 5ª maior chuva da história do CE

teaser image
Ceará

Ceará tem dois novos avisos de chuvas e ventos intensos; veja locais

Chuvas distribuídas por regiões 

O noroeste do Estado deve receber chuvas intensas até o fim desta quarta, enquanto o sul e o litoral cearense devem ter precipitações entre esta noite e a madrugada e o início da manhã da quinta-feira.

O meteorologista da Funceme Vinicius Oliveira, reforçou que previsão do tempo segue de chuva para todas as macrorregiões do Ceará. A partir da próxima sexta-feira (30), no entanto, a tendência é de diminuição gradual da nebulosidade e, consequentemente, das chuvas no Estado. 

Veja os municípios com risco moderado de chuvas intensas 

  1. Acaraú
  2. Alcântaras
  3. Amontada
  4. Barroquinha
  5. Bela Cruz
  6. Camocim
  7. Chaval
  8. Cruz
  9. Granja
  10. Itarema
  11. Jijoca de Jericoacoara
  12. Marco
  13. Martinópole
  14. Massapê
  15. Meruoca
  16. Miraíma
  17. Moraújo
  18. Morrinhos
  19. Santana do Acaraú
  20. Senador Sá
  21. Sobral
  22. Uruoca
  23. Apuiarés
  24. General Sampaio
  25. Irauçuba
  26. Itapajé
  27. Itapipoca
  28. Paracuru
  29. Paraipaba
  30. Paramoti
  31. Pentecoste
  32. São Gonçalo do Amarante
  33. São Luís do Curu
  34. Tejuçuoca
  35. Trairi
  36. Tururu
  37. Umirim
  38. Uruburetama
  39. Aquiraz
  40. Beberibe
  41. Cascavel
  42. Caucaia
  43. Chorozinho
  44. Eusébio
  45. Fortaleza
  46. Horizonte
  47. Itaitinga
  48. Maracanaú
  49. Maranguape
  50. Pacajus
  51. Pacatuba
  52. Pindoretama
  53. Acarape
  54. Aracoiaba
  55. Aratuba
  56. Barreira
  57. Baturité
  58. Capistrano
  59. Guaiúba
  60. Guaramiranga
  61. Itapiúna
  62. Mulungu
  63. Ocara
  64. Pacoti
  65. Palmácia
  66. Redenção
  67. Ararendá
  68. Cariré
  69. Carnaubal
  70. Coreaú
  71. Croatá
  72. Forquilha
  73. Frecheirinha
  74. Graça
  75. Groaíras
  76. Guaraciaba do Norte
  77. Hidrolândia
  78. Ibiapina
  79. Ipaporanga
  80. Ipu
  81. Ipueiras
  82. Mucambo
  83. Nova Russas
  84. Pacujá
  85. Pires Ferreira
  86. Poranga
  87. Reriutaba
  88. São Benedito
  89. Tianguá
  90. Ubajara
  91. Varjota
  92. Viçosa do Ceará
  93. Aracati
  94. Banabuiú
  95. Fortim
  96. Icapuí
  97. Icó
  98. Itaiçaba
  99. Jaguaruana
  100. Orós
  101. Palhano
  102. Russas
  103. Abaiara
  104. Altaneira
  105. Aurora
  106. Baixio
  107. Barbalha
  108. Barro
  109. Brejo Santo
  110. Caririaçu
  111. Cariús
  112. Cedro
  113. Crato
  114. Farias Brito
  115. Granjeiro
  116. Ipaumirim
  117. Jardim
  118. Jati
  119. Juazeiro do Norte
  120. Jucás
  121. Lavras da Mangabeira
  122. Mauriti
  123. Milagres
  124. Missão Velha
  125. Nova Olinda
  126. Penaforte
  127. Porteiras
  128. Santana do Cariri
  129. Umari
  130. Várzea Alegre
  131. Acopiara
  132. Aiuaba
  133. Antonina do Norte
  134. Araripe
  135. Arneiroz
  136. Assaré
  137. Boa Viagem
  138. Campos Sales
  139. Canindé
  140. Caridade
  141. Catarina
  142. Catunda
  143. Choró
  144. Crateús
  145. Deputado Irapuan Pinheiro
  146. Ibaretama
  147. Iguatu
  148. Independência
  149. Itatira
  150. Madalena
  151. Milhã
  152. Mombaça
  153. Monsenhor Tabosa
  154. Novo Oriente
  155. Parambu
  156. Pedra Branca
  157. Piquet Carneiro
  158. Potengi
  159. Quiterianópolis
  160. Quixadá
  161. Quixelô
  162. Quixeramobim
  163. Saboeiro
  164. Salitre
  165. Santa Quitéria
  166. Senador Pompeu
  167. Solonópole
  168. Tamboril
  169. Tarrafas
  170. Tauá

Veja os municípios com risco potencial de chuvas intensas 

  1. Alto Santo
  2. Ereré
  3. Ibicuitinga
  4. Iracema
  5. Jaguaretama
  6. Jaguaribara
  7. Jaguaribe
  8. Limoeiro do Norte
  9. Morada Nova
  10. Pereiro
  11. Potiretama
  12. Quixeré
  13. São João do Jaguaribe
  14. Tabuleiro do Norte

 

 

 

 

Matheus Facundo
Há 1 hora
Jovem Emanuel Ferreira graduado em direito comemorando sua formatura cercado por familiares e amigos em festa de formatura, símbolo de conquista e sucesso acadêmico.
Ceará

Filho de pedreiro se gradua em Arquitetura no CE e tem foto de formatura dada de presente a Lula

Emanuel Ferreira do Nascimento foi estudante da escola pública e morador do sertão.

Paulo Roberto Maciel*
28 de Janeiro de 2026
Motorista de caminhão chegou ficar preso entre ferragens.
Ceará

Acidente envolvendo ônibus e carretas deixa feridos na BR-116, em Brejo Santo

Motorista ficou preso às ferragens.

Redação
28 de Janeiro de 2026
Ceará

Criança superdotada cearense conquista medalha em olimpíada internacional de ciências nos EUA

O Diário do Nordeste contou a história de Augusto, cuja viagem foi custeada pelo Governo do Ceará e pela Prefeitura de Baturité após a repercussão do caso

Thatiany Nascimento
28 de Janeiro de 2026
Homem de costas, de camisa verde e bermuda jeans segurando guarda chuva azul e caminhando na chuva em Fortaleza.
Ceará

Ceará tem dois novos avisos de chuvas e ventos intensos; veja locais

Avisos laranja e amarelo indicam níveis distintos de perigo pelas condições meteorológicas.

Theyse Viana
28 de Janeiro de 2026
Vista aérea de Itapipoca, no Ceará, com colina com névoa ao fundo e, abaixo, casas simples.
Ceará

Com 264,8 mm, cidade do interior tem 5ª maior chuva da história do CE

Itapipoca teve fortes precipitações em vários locais, entre ontem (27) e hoje (28).

Theyse Viana
28 de Janeiro de 2026
Veículo ficou 'engolido' por cratera em via pública.
Ceará

Asfalto cede e 'engole' carro em Fortaleza; veja vídeo

Em entrevista, condutor chorou com situação.

Redação
28 de Janeiro de 2026
Sana 2026 Parte 1 destaca vozes da dublagem nacional
Ceará

Sana 2026 Parte 1 destaca vozes da dublagem nacional

Evento acontece de 30 de janeiro a 1º de fevereiro e reúne nomes ligados à cultura pop

Agência de Conteúdo DN
28 de Janeiro de 2026
Vista ampla do Açude Castanhão com águas calmas e vegetação aquática em primeiro plano. À direita, a imponente estrutura de concreto da barragem sob um céu carregado de nuvens escuras e pesadas de chuva.
Ceará

Recarga dos açudes do CE está ameaçada mesmo se chover bem; entenda

Aporte de água depende de condições favoráveis do solo.

Nicolas Paulino
28 de Janeiro de 2026
Imagem mostra uma mulher atravessando a rua alagada. Imagem usada em matéria sobre alertas de risco da Defesa Civil.
Ceará

Saiba como receber alertas de risco disparados pela Defesa Civil

Serviço gratuito informa, em tempo real, sobre chuvas intensas, alagamentos e outros perigos.

Lucas Monteiro
27 de Janeiro de 2026
Sala de aula vazia com carteiras azuis e brancas dispostas em fileiras, de frente para uma lousa branca.
Ceará

Pais de alunos denunciam falta de vagas e lotação ‘confusa’ na matrícula da rede estadual do CE

A dias do início das aulas, famílias dizem viver indefinição sobre onde filhos vão estudar.

Theyse Viana
27 de Janeiro de 2026
Examinador do DETRAN Ceará em colete amarelo supervisionando veículo de prova para exames práticos de direção.
Ceará

Baliza no exame da CNH no Ceará permanece obrigatória, informa Detran

Alguns estados retiraram a manobra de seus testes.

Matheus Facundo
27 de Janeiro de 2026
Teto da sede do Projeto 4 Varas desaba após chuva intensa em Fortaleza
Ceará

Teto da sede do Projeto 4 Varas desaba após chuva intensa em Fortaleza

Entidade estava sem apoio financeiro da Prefeitura de Fortaleza desde 2024.

Carol Melo e Raísa Azevedo
27 de Janeiro de 2026
Foto de populares auxiliando na busca de adolescente desaparecido após ser arrastado em canal de Fortaleza.
Ceará

Corpo de adolescente desaparecido em canal de Fortaleza é encontrado

Jovem tomava banho de rio e foi arrastado pela correnteza.

Clarice Nascimento e Bergson Araujo Costa
27 de Janeiro de 2026
Ceará

Com 125 mm, Fortaleza tem a 2ª maior chuva de janeiro dos últimos 10 anos

Neste período do ano, o Ceará registra chuvas de pré-estação que ocorrem entre dezembro e janeiro.

Thatiany Nascimento
27 de Janeiro de 2026
Agente da Defesa Civil de Fortaleza.
Ceará

Defesa Civil registra desabamentos no Pirambu e no Siqueira

Órgão atua em regime de monitoramento e atendimento, com apoio de um sistema multissetorial junto da Guarda Municipal.

Redação
27 de Janeiro de 2026
Vista aérea do bairro Sabiaguaba mostra uma ponte totalmente coberta por alagamento. Acima da água, há árvores e algumas residências.
Ceará

Fortaleza deve receber obras em 22 áreas e 3 lagoas; veja locais

Intervenções de drenagem e urbanização estão previstas para 13 bairros.

Theyse Viana e Nicolas Paulino
27 de Janeiro de 2026
Pessoa caminhando com guarda-chuva em dia de chuva na cidade, vestindo camiseta amarela, shorts pretos e carregando uma sacola amarela, com lojas e carros ao fundo.
Ceará

132 cidades do CE têm aviso de chuvas e ventos intensos até quarta (28); veja locais

Quase todo território cearense está sob alerta laranja, com risco de chuvas entre 50mm e 100mm.

Paulo Roberto Maciel*
27 de Janeiro de 2026
Um longo canal de irrigação do Eixão das Águas, no Ceará, de concreto com água calma atravessa uma paisagem árida de terra vermelha, com um caminhão amarelo estacionado à direita e vegetação seca ao redor.
Ceará

Eixão das Águas recebe mais R$ 623 milhões para concluir duplicação no CE; veja prazo

Obra deve transportar água do açude Castanhão para a Grande Fortaleza.

Theyse Viana e Nicolas Paulino
27 de Janeiro de 2026
Um homem de costas segurando um guarda-chuva azul e amarelo, observa o mar agitado da praia de Iracema que bate contra rochas. O dia está nublado e chuvoso, com uma névoa densa que reduz a visibilidade ao fundo.
Ceará

Entenda por que a quadra chuvosa do CE em 2026 depende do Oceano Atlântico

Águas mais aquecidas ou mais frias afetam o regime de chuvas.

Nícolas Paulino
27 de Janeiro de 2026