Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Ceará tem dois novos avisos de chuvas e ventos intensos; veja locais

Avisos laranja e amarelo indicam níveis distintos de perigo pelas condições meteorológicas.

Escrito por
Theyse Viana theyse.viana@svm.com.br
(Atualizado às 10:52)
Ceará
Homem de costas, de camisa verde e bermuda jeans segurando guarda chuva azul e caminhando na chuva em Fortaleza.
Legenda: Fortaleza está entre as cidades com aviso mais severo de chuvas.
Foto: Fabiane de Paula.

Todo o território cearense está sob previsão de chuvas e ventos intensos até esta quinta-feira (29). Dois avisos, um amarelo e um laranja, foram emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) às 10h desta quarta (28).

O aviso amarelo, classificado como de “perigo potencial”, abrange 83 municípios do Ceará. Nesses locais, estão previstas chuvas de até 50 mm por dia, associadas a ventos de 40 a 60km/h. Ele é válido durante toda a quinta-feira.

Já o aviso laranja, que oferece “perigo” diante das condições climáticas, prevê precipitações de até 100 mm e rajadas de vento de 60 a 100 km/h, com validade até as 10h de amanhã em 117 municípios cearenses.

Veja também

teaser image
Ceará

Com 264,8 mm, cidade do interior tem 5ª maior chuva da história do CE

teaser image
Ceará

Recarga dos açudes do CE está ameaçada mesmo se chover bem; entenda

teaser image
Ceará

Com 125 mm, Fortaleza tem a 2ª maior chuva de janeiro dos últimos 10 anos

O Inmet aponta que nos locais onde há aviso de maior perigo causado pelas condições meteorológicas, há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Por isso, o instituto lista orientações à população:

  • Em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas; 
  • Não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;
  • Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Cidades sob aviso de perigo (até 10h de 29/01)

  • Acarape
  • Acaraú
  • Alcântaras
  • Alto Santo
  • Amontada
  • Apuiarés
  • Aquiraz
  • Aracati
  • Aracoiaba
  • Ararendá
  • Aratuba
  • Banabuiú
  • Barreira
  • Barroquinha
  • Baturité
  • Beberibe
  • Bela Cruz
  • Boa Viagem
  • Camocim
  • Canindé
  • Capistrano
  • Caridade
  • Cariré
  • Carnaubal
  • Cascavel
  • Catunda
  • Caucaia
  • Chaval
  • Choró
  • Chorozinho
  • Coreaú
  • Croatá
  • Eusébio
  • Forquilha
  • Fortaleza
  • Fortim
  • Frecheirinha
  • General Sampaio
  • Graça
  • Granja
  • Groaíras
  • Guaiúba
  • Guaraciaba do Norte
  • Guaramiranga
  • Hidrolândia
  • Horizonte
  • Ibaretama
  • Ibiapina
  • Ibicuitinga
  • Icapuí
  • Ipu
  • Ipueiras
  • Irauçuba
  • Itaiçaba
  • Itaitinga
  • Itapajé
  • Itapipoca
  • Itapiúna
  • Itarema
  • Itatira
  • Jaguaruana
  • Limoeiro do Norte
  • Madalena
  • Maracanaú
  • Maranguape
  • Marco
  • Martinópole
  • Massapê
  • Meruoca
  • Miraíma
  • Monsenhor Tabosa
  • Morada Nova
  • Moraújo
  • Morrinhos
  • Mucambo
  • Mulungu
  • Nova Russas
  • Ocara
  • Pacajus
  • Pacatuba
  • Pacoti
  • Pacujá
  • Palhano
  • Palmácia
  • Paracuru
  • Paraipaba
  • Paramoti
  • Pentecoste
  • Pindoretama
  • Pires Ferreira
  • Poranga
  • Quixadá
  • Quixeramobim
  • Quixeré
  • Redenção
  • Reriutaba
  • Russas
  • Santana do Acaraú
  • Santa Quitéria
  • São Benedito
  • São Gonçalo do Amarante
  • São João do Jaguaribe
  • São Luís do Curu
  • Senador Sá
  • Sobral
  • Tabuleiro do Norte
  • Tamboril
  • Tejuçuoca
  • Tianguá
  • Trairi
  • Tururu
  • Ubajara
  • Umirim
  • Uruburetama
  • Uruoca
  • Varjota
  • Viçosa do Ceará

Cidades sob aviso de perigo potencial (até 23h59 de 29/01)

  • Abaiara
  • Acopiara
  • Aiuaba
  • Altaneira
  • Alto Santo
  • Antonina do Norte
  • Ararendá
  • Araripe
  • Arneiroz
  • Assaré
  • Aurora
  • Baixio
  • Banabuiú
  • Barbalha
  • Barro
  • Boa Viagem
  • Brejo Santo
  • Campos Sales
  • Caririaçu
  • Cariús
  • Catarina
  • Catunda
  • Cedro
  • Crateús
  • Crato
  • Croatá
  • Deputado Irapuan Pinheiro
  • Ererê
  • Farias Brito
  • Granjeiro
  • Guaraciaba do Norte
  • Hidrolândia
  • Icó
  • Iguatu
  • Independência
  • Ipaporanga
  • Ipaumirim
  • Ipu
  • Ipueiras
  • Iracema
  • Jaguaretama
  • Jaguaribara
  • Jaguaribe
  • Jardim
  • Jati
  • Juazeiro do Norte
  • Jucás
  • Lavras da Mangabeira
  • Madalena
  • Mauriti
  • Milagres
  • Milhã
  • Missão Velha
  • Mombaça
  • Monsenhor Tabosa
  • Morada Nova
  • Nova Olinda
  • Nova Russas
  • Novo Oriente
  • Orós
  • Parambu
  • Pedra Branca
  • Penaforte
  • Pereiro
  • Piquet Carneiro
  • Poranga
  • Porteiras
  • Potengi
  • Quiterianópolis
  • Quixadá
  • Quixelô
  • Quixeramobim
  • Saboeiro
  • Salitre
  • Santana do Cariri
  • Santa Quitéria
  • Senador Pompeu
  • Solonópole
  • Tamboril
  • Tarrafas
  • Tauá
  • Umari
  • Várzea Alegre

Como funcionam os avisos

Os avisos do Inmet se classificam em amarelo, que representa “perigo potencial” devido às chuvas e ventos; laranja, com “perigo”; e vermelho, com “grande perigo”. No Ceará, em geral, as cidades são atingidas pelos níveis amarelo e laranja.

Os riscos para estes dois, como lista o Inmet, são os seguintes:

  • Aviso amarelo: chuvas de até 50 milímetros por dia e ventos entre 40 e 60 km/h;
  • Aviso laranja: chuvas de até 100 milímetros por dia e ventos entre 60 e 100 km/h.

As condições são estimadas a partir de regiões do Estado, de modo que alguns municípios podem receber dois avisos meteorológicos.

Previsão do tempo para o Ceará

A Funceme prevê continuidade das precipitações em diversas regiões do Estado. O órgão separada o informe por dias e turnos, confira:

Quarta-feira, 28/01/2026

  • Madrugada: Céu variando de nublado a parcialmente nublado com chuva no Cariri, no Sertão Central e Inhamuns, Jaguaribana, Litoral de Fortaleza, Litoral do Pecém e no Maciço de Baturité.
  • Manhã: Céu variando de nublado a parcialmente nublado em todas as macrorregiões com chuva no Litoral de Fortaleza e Litoral do Pecém.
  • Tarde: Céu parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões com chuva no noroeste do estado. No sul do Sertão Central e Inhamuns, Cariri e na Jaguaribana, há alta possibilidade de chuva.
  • Noite: Céu parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões com chuvas isoladas na Ibiapaba, no Cariri e no sul das macrorregiões da Jaguaribana e Sertão Central e Inhamuns.

Quinta-feira, 29/01/2026

  • Madrugada: Céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões, com chuva no Litoral de Fortaleza, Litoral do Pecém, Maciço de Baturité, Jaguaribana, Cariri e no Sertão Central e Inhamuns.
  • Manhã: Céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens em todas as macrorregiões, com chuva no Litoral de Fortaleza, Litoral do Pecém e Litoral Norte.
  • Tarde: Céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens em todas as macrorregiões, com chuva na porção noroeste do estado.
  • Noite: Céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens em todas as macrorregiões com baixa possibilidade de chuva na Jaguaribana, Sertão Central e Inhamuns e no Cariri.

Sexta-feira, 30/01/2026

  • Madrugada: Céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões, com alta possibilidade de chuvas isoladas no Cariri, no Sertão Central e Inhamuns, no Litoral de Fortaleza, Litoral do Pecém e Maciço de Baturité.
  • Manhã: Céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens em todas as macrorregiões, com alta possibilidade de chuva no centro-norte do estado.
  • Tarde: Céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens em todas as macrorregiões, com alta possibilidade de chuva na porção noroeste do estado.
  • Noite: Céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens em todas as macrorregiões com baixa possibilidade de chuva isolada no Cariri.

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Este conteúdo é útil para você?
Homem de costas, de camisa verde e bermuda jeans segurando guarda chuva azul e caminhando na chuva em Fortaleza.
Ceará

Ceará tem dois novos avisos de chuvas e ventos intensos; veja locais

Avisos laranja e amarelo indicam níveis distintos de perigo pelas condições meteorológicas.

Theyse Viana
Há 38 minutos
Vista aérea de Itapipoca, no Ceará, com colina com névoa ao fundo e, abaixo, casas simples.
Ceará

Com 264,8 mm, cidade do interior tem 5ª maior chuva da história do CE

Itapipoca teve fortes precipitações em vários locais, entre ontem (27) e hoje (28).

Theyse Viana
Há 1 hora
Veículo ficou 'engolido' por cratera em via pública.
Ceará

Asfalto cede e 'engole' carro em Fortaleza; veja vídeo

Em entrevista, condutor chorou com situação.

Redação
28 de Janeiro de 2026
Sana 2026 Parte 1 destaca vozes da dublagem nacional
Ceará

Sana 2026 Parte 1 destaca vozes da dublagem nacional

Evento acontece de 30 de janeiro a 1º de fevereiro e reúne nomes ligados à cultura pop

Agência de Conteúdo DN
28 de Janeiro de 2026
Vista ampla do Açude Castanhão com águas calmas e vegetação aquática em primeiro plano. À direita, a imponente estrutura de concreto da barragem sob um céu carregado de nuvens escuras e pesadas de chuva.
Ceará

Recarga dos açudes do CE está ameaçada mesmo se chover bem; entenda

Aporte de água depende de condições favoráveis do solo.

Nicolas Paulino
28 de Janeiro de 2026
Imagem mostra uma mulher atravessando a rua alagada. Imagem usada em matéria sobre alertas de risco da Defesa Civil.
Ceará

Saiba como receber alertas de risco disparados pela Defesa Civil

Serviço gratuito informa, em tempo real, sobre chuvas intensas, alagamentos e outros perigos.

Lucas Monteiro
27 de Janeiro de 2026
Sala de aula vazia com carteiras azuis e brancas dispostas em fileiras, de frente para uma lousa branca.
Ceará

Pais de alunos denunciam falta de vagas e lotação ‘confusa’ na matrícula da rede estadual do CE

A dias do início das aulas, famílias dizem viver indefinição sobre onde filhos vão estudar.

Theyse Viana
27 de Janeiro de 2026
Examinador do DETRAN Ceará em colete amarelo supervisionando veículo de prova para exames práticos de direção.
Ceará

Baliza no exame da CNH no Ceará permanece obrigatória, informa Detran

Alguns estados retiraram a manobra de seus testes.

Matheus Facundo
27 de Janeiro de 2026
Teto da sede do Projeto 4 Varas desaba após chuva intensa em Fortaleza
Ceará

Teto da sede do Projeto 4 Varas desaba após chuva intensa em Fortaleza

Entidade estava sem apoio financeiro da Prefeitura de Fortaleza desde 2024.

Carol Melo e Raísa Azevedo
27 de Janeiro de 2026
Foto de populares auxiliando na busca de adolescente desaparecido após ser arrastado em canal de Fortaleza.
Ceará

Corpo de adolescente desaparecido em canal de Fortaleza é encontrado

Jovem tomava banho de rio e foi arrastado pela correnteza.

Clarice Nascimento e Bergson Araujo Costa
27 de Janeiro de 2026
Ceará

Com 125 mm, Fortaleza tem a 2ª maior chuva de janeiro dos últimos 10 anos

Neste período do ano, o Ceará registra chuvas de pré-estação que ocorrem entre dezembro e janeiro.

Thatiany Nascimento
27 de Janeiro de 2026
Agente da Defesa Civil de Fortaleza.
Ceará

Defesa Civil registra desabamentos no Pirambu e no Siqueira

Órgão atua em regime de monitoramento e atendimento, com apoio de um sistema multissetorial junto da Guarda Municipal.

Redação
27 de Janeiro de 2026
Vista aérea do bairro Sabiaguaba mostra uma ponte totalmente coberta por alagamento. Acima da água, há árvores e algumas residências.
Ceará

Fortaleza deve receber obras em 22 áreas e 3 lagoas; veja locais

Intervenções de drenagem e urbanização estão previstas para 13 bairros.

Theyse Viana e Nicolas Paulino
27 de Janeiro de 2026
Pessoa caminhando com guarda-chuva em dia de chuva na cidade, vestindo camiseta amarela, shorts pretos e carregando uma sacola amarela, com lojas e carros ao fundo.
Ceará

132 cidades do CE têm aviso de chuvas e ventos intensos até quarta (28); veja locais

Quase todo território cearense está sob alerta laranja, com risco de chuvas entre 50mm e 100mm.

Paulo Roberto Maciel*
27 de Janeiro de 2026
Um longo canal de irrigação do Eixão das Águas, no Ceará, de concreto com água calma atravessa uma paisagem árida de terra vermelha, com um caminhão amarelo estacionado à direita e vegetação seca ao redor.
Ceará

Eixão das Águas recebe mais R$ 623 milhões para concluir duplicação no CE; veja prazo

Obra deve transportar água do açude Castanhão para a Grande Fortaleza.

Theyse Viana e Nicolas Paulino
27 de Janeiro de 2026
Um homem de costas segurando um guarda-chuva azul e amarelo, observa o mar agitado da praia de Iracema que bate contra rochas. O dia está nublado e chuvoso, com uma névoa densa que reduz a visibilidade ao fundo.
Ceará

Entenda por que a quadra chuvosa do CE em 2026 depende do Oceano Atlântico

Águas mais aquecidas ou mais frias afetam o regime de chuvas.

Nícolas Paulino
27 de Janeiro de 2026
Socorristas ou bombeiros equipados com coletes salva-vidas vermelhos e trajes de mergulho, patrulhando uma área úmida próxima a um rio após a chuva.
Ceará

Adolescente de 15 anos desaparece após ser arrastado em canal durante chuva em Fortaleza

Ele estava com um amigo, brincando nas proximidades do canal. Bombeiros fazem buscas na região.

João Lima Neto, Mylena Gadelha e Clarice Nascimento
27 de Janeiro de 2026
Pessoa com guarda-chuva andando na rua encharcada devido à forte chuva, durante dia nublado em uma área urbana com alguns pedestres e bicicletas ao fundo.
Ceará

Chove em mais de 120 cidades no Ceará nesta terça-feira (27); veja previsão do tempo

Segundo a Funceme, a previsão é de céu variando entre nublado e parcialmente nublado durante todo o dia.

Paulo Roberto Maciel*
27 de Janeiro de 2026
Alas do HIAS alagadas.
Ceará

Água invade Hospital Infantil Albert Sabin, em Fortaleza; veja vídeo

O Diário do Nordeste apurou que a água teria entrado pelo teto e pelas tomadas

Redação
27 de Janeiro de 2026
Rua alagada com figura de pedestre bem ao fundo com guarda chuva e água até o joelho.
Ceará

Fortaleza registra a primeira grande chuva de 2026; veja imagens

Capital recebeu alerta laranja para risco de ventos fortes e chuvas intensas.

Milenna Murta*
27 de Janeiro de 2026