Ceará tem dois novos avisos de chuvas e ventos intensos; veja locais
Avisos laranja e amarelo indicam níveis distintos de perigo pelas condições meteorológicas.
Todo o território cearense está sob previsão de chuvas e ventos intensos até esta quinta-feira (29). Dois avisos, um amarelo e um laranja, foram emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) às 10h desta quarta (28).
O aviso amarelo, classificado como de “perigo potencial”, abrange 83 municípios do Ceará. Nesses locais, estão previstas chuvas de até 50 mm por dia, associadas a ventos de 40 a 60km/h. Ele é válido durante toda a quinta-feira.
Já o aviso laranja, que oferece “perigo” diante das condições climáticas, prevê precipitações de até 100 mm e rajadas de vento de 60 a 100 km/h, com validade até as 10h de amanhã em 117 municípios cearenses.
O Inmet aponta que nos locais onde há aviso de maior perigo causado pelas condições meteorológicas, há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.
Por isso, o instituto lista orientações à população:
- Em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas;
- Não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;
- Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.
Cidades sob aviso de perigo (até 10h de 29/01)
- Acarape
- Acaraú
- Alcântaras
- Alto Santo
- Amontada
- Apuiarés
- Aquiraz
- Aracati
- Aracoiaba
- Ararendá
- Aratuba
- Banabuiú
- Barreira
- Barroquinha
- Baturité
- Beberibe
- Bela Cruz
- Boa Viagem
- Camocim
- Canindé
- Capistrano
- Caridade
- Cariré
- Carnaubal
- Cascavel
- Catunda
- Caucaia
- Chaval
- Choró
- Chorozinho
- Coreaú
- Croatá
- Eusébio
- Forquilha
- Fortaleza
- Fortim
- Frecheirinha
- General Sampaio
- Graça
- Granja
- Groaíras
- Guaiúba
- Guaraciaba do Norte
- Guaramiranga
- Hidrolândia
- Horizonte
- Ibaretama
- Ibiapina
- Ibicuitinga
- Icapuí
- Ipu
- Ipueiras
- Irauçuba
- Itaiçaba
- Itaitinga
- Itapajé
- Itapipoca
- Itapiúna
- Itarema
- Itatira
- Jaguaruana
- Limoeiro do Norte
- Madalena
- Maracanaú
- Maranguape
- Marco
- Martinópole
- Massapê
- Meruoca
- Miraíma
- Monsenhor Tabosa
- Morada Nova
- Moraújo
- Morrinhos
- Mucambo
- Mulungu
- Nova Russas
- Ocara
- Pacajus
- Pacatuba
- Pacoti
- Pacujá
- Palhano
- Palmácia
- Paracuru
- Paraipaba
- Paramoti
- Pentecoste
- Pindoretama
- Pires Ferreira
- Poranga
- Quixadá
- Quixeramobim
- Quixeré
- Redenção
- Reriutaba
- Russas
- Santana do Acaraú
- Santa Quitéria
- São Benedito
- São Gonçalo do Amarante
- São João do Jaguaribe
- São Luís do Curu
- Senador Sá
- Sobral
- Tabuleiro do Norte
- Tamboril
- Tejuçuoca
- Tianguá
- Trairi
- Tururu
- Ubajara
- Umirim
- Uruburetama
- Uruoca
- Varjota
- Viçosa do Ceará
Cidades sob aviso de perigo potencial (até 23h59 de 29/01)
- Abaiara
- Acopiara
- Aiuaba
- Altaneira
- Alto Santo
- Antonina do Norte
- Ararendá
- Araripe
- Arneiroz
- Assaré
- Aurora
- Baixio
- Banabuiú
- Barbalha
- Barro
- Boa Viagem
- Brejo Santo
- Campos Sales
- Caririaçu
- Cariús
- Catarina
- Catunda
- Cedro
- Crateús
- Crato
- Croatá
- Deputado Irapuan Pinheiro
- Ererê
- Farias Brito
- Granjeiro
- Guaraciaba do Norte
- Hidrolândia
- Icó
- Iguatu
- Independência
- Ipaporanga
- Ipaumirim
- Ipu
- Ipueiras
- Iracema
- Jaguaretama
- Jaguaribara
- Jaguaribe
- Jardim
- Jati
- Juazeiro do Norte
- Jucás
- Lavras da Mangabeira
- Madalena
- Mauriti
- Milagres
- Milhã
- Missão Velha
- Mombaça
- Monsenhor Tabosa
- Morada Nova
- Nova Olinda
- Nova Russas
- Novo Oriente
- Orós
- Parambu
- Pedra Branca
- Penaforte
- Pereiro
- Piquet Carneiro
- Poranga
- Porteiras
- Potengi
- Quiterianópolis
- Quixadá
- Quixelô
- Quixeramobim
- Saboeiro
- Salitre
- Santana do Cariri
- Santa Quitéria
- Senador Pompeu
- Solonópole
- Tamboril
- Tarrafas
- Tauá
- Umari
- Várzea Alegre
Como funcionam os avisos
Os avisos do Inmet se classificam em amarelo, que representa “perigo potencial” devido às chuvas e ventos; laranja, com “perigo”; e vermelho, com “grande perigo”. No Ceará, em geral, as cidades são atingidas pelos níveis amarelo e laranja.
Os riscos para estes dois, como lista o Inmet, são os seguintes:
- Aviso amarelo: chuvas de até 50 milímetros por dia e ventos entre 40 e 60 km/h;
- Aviso laranja: chuvas de até 100 milímetros por dia e ventos entre 60 e 100 km/h.
As condições são estimadas a partir de regiões do Estado, de modo que alguns municípios podem receber dois avisos meteorológicos.
Previsão do tempo para o Ceará
A Funceme prevê continuidade das precipitações em diversas regiões do Estado. O órgão separada o informe por dias e turnos, confira:
Quarta-feira, 28/01/2026
- Madrugada: Céu variando de nublado a parcialmente nublado com chuva no Cariri, no Sertão Central e Inhamuns, Jaguaribana, Litoral de Fortaleza, Litoral do Pecém e no Maciço de Baturité.
- Manhã: Céu variando de nublado a parcialmente nublado em todas as macrorregiões com chuva no Litoral de Fortaleza e Litoral do Pecém.
- Tarde: Céu parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões com chuva no noroeste do estado. No sul do Sertão Central e Inhamuns, Cariri e na Jaguaribana, há alta possibilidade de chuva.
- Noite: Céu parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões com chuvas isoladas na Ibiapaba, no Cariri e no sul das macrorregiões da Jaguaribana e Sertão Central e Inhamuns.
Quinta-feira, 29/01/2026
- Madrugada: Céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões, com chuva no Litoral de Fortaleza, Litoral do Pecém, Maciço de Baturité, Jaguaribana, Cariri e no Sertão Central e Inhamuns.
- Manhã: Céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens em todas as macrorregiões, com chuva no Litoral de Fortaleza, Litoral do Pecém e Litoral Norte.
- Tarde: Céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens em todas as macrorregiões, com chuva na porção noroeste do estado.
- Noite: Céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens em todas as macrorregiões com baixa possibilidade de chuva na Jaguaribana, Sertão Central e Inhamuns e no Cariri.
Sexta-feira, 30/01/2026
- Madrugada: Céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões, com alta possibilidade de chuvas isoladas no Cariri, no Sertão Central e Inhamuns, no Litoral de Fortaleza, Litoral do Pecém e Maciço de Baturité.
- Manhã: Céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens em todas as macrorregiões, com alta possibilidade de chuva no centro-norte do estado.
- Tarde: Céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens em todas as macrorregiões, com alta possibilidade de chuva na porção noroeste do estado.
- Noite: Céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens em todas as macrorregiões com baixa possibilidade de chuva isolada no Cariri.