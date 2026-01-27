Com 125 mm, Fortaleza tem a 2ª maior chuva de janeiro dos últimos 10 anos

Fortaleza registrou um acumulado de 125 milímetros de chuva em 24 horas, entre as 7h de segunda-feira (26) e as 7h de terça-feira (27). O volume é o maior registrado na cidade em 2026 e o segundo maior já observado em um único dia de janeiro nos últimos 10 anos.

No histórico de janeiro em Fortaleza, mês marcado pelas chuvas de pré-estação, o volume registrado agora fica atrás apenas do observado em 15 de janeiro do ano passado, quando a Capital contabilizou 132 mm de chuva.

Os dados levantados pelo Diário do Nordeste, no início da tarde desta terça-feira, têm como base o histórico dos registros disponibilizados publicamente pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) no site e no aplicativo Funceme Tempo. O volume de 125 mm foi registrado neste intervalo de tempo no posto da Maraponga na Capital.

No recorte histórico ampliado, a maior chuva registrada em Fortaleza nos últimos 25 anos em um mês de janeiro ocorreu em 29 de janeiro de 2004, quando foram contabilizados 250 mm. No Ceará, esse é também o maior volume já registrado em janeiro, ao lado da chuva observada em Sobral, em 21 de janeiro de 2002, que também acumulou 250 mm.

Vejas as maiores chuvas de janeiro em Fortaleza na última década

132 mm - 15 de janeiro de 2025

125 mm - 27 de janeiro de 2026

105 mm - 19 de janeiro de 2019

95 mm - 21 de janeiro de 2016

Com o acumulado de 125 milímetros neste intervalo de tempo, Fortaleza teve também a maior chuva do Estado, no intervalo onde foram contabilizadas pela Funceme a ocorrência de precipitações em 145 cidades cearenses, das 184.

A precipitação em Fortaleza amenizou as altas temperaturas, mas, como é recorrente em dias de chuvas intensas, a cidade também registrou diversos pontos de alagamento, trânsito lento e transtornos em distintas áreas.

No balanço da Defesa Civil de Fortaleza, foram registradas pela manhã 16 ocorrências em diferentes pontos da cidade, sendo a maioria relacionada a alagamentos. Dentre elas, houve dois desabamentos nos bairros Pirambu e Siqueira.

Outra ocorrência grave é o desaparecimento de um adolescente de 12 anos que sumiu enquanto brincava em um canal, no trecho que passa pela Rua Luminosa, no bairro Granja Portugal, na manhã desta terça-feira. Equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará e a própria população têm realizado buscas no local desde a constatação do desaparecimento.

De acordo com informações preliminares, o adolescente estava acompanhado de um amigo e brincava nas proximidades do canal, quando foi levado pela correnteza.

Chuvas de pré-estação

Neste período do ano, o Ceará registra chuvas de pré-estação que ocorrem entre dezembro e janeiro. Nesse período, o Estado geralmente passa a contabilizar chuvas mais frequentes, porém ainda irregulares e com baixa abrangência territorial.

Essas precipitações se diferenciam das da quadra chuvosa, que ocorre de fevereiro a maio, período que concentra os maiores volumes de chuva ao longo do ano no Estado.

As chuvas de pré-estação, segundo a Funceme, são consideradas passageiras e de baixa previsibilidade, sendo bastante variável de um ano para outro.