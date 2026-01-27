Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Com 125 mm, Fortaleza tem a 2ª maior chuva de janeiro dos últimos 10 anos

Neste período do ano, o Ceará registra chuvas de pré-estação que ocorrem entre dezembro e janeiro.

Escrito por
Thatiany Nascimento thatiany.nascimento@svm.com.br
(Atualizado às 16:08)
Ceará
Legenda: A precipitação em Fortaleza amenizou as altas temperaturas e gerou alagamentos em diversos pontos
Foto: Fabiane de Paula

Fortaleza registrou um acumulado de 125 milímetros de chuva em 24 horas, entre as 7h de segunda-feira (26) e as 7h de terça-feira (27). O volume é o maior registrado na cidade em 2026 e o segundo maior já observado em um único dia de janeiro nos últimos 10 anos. 

No histórico de janeiro em Fortaleza, mês marcado pelas chuvas de pré-estação, o volume registrado agora fica atrás apenas do observado em 15 de janeiro do ano passado, quando a Capital contabilizou 132 mm de chuva.

Veja também

teaser image
Ceará

Entenda por que a quadra chuvosa do CE em 2026 depende do Oceano Atlântico

teaser image
Ceará

Chove em mais de 120 cidades no Ceará nesta terça-feira (27); veja previsão do tempo

teaser image
Ceará

132 cidades do CE têm aviso de chuvas e ventos intensos até quarta (28); veja locais

Os dados levantados pelo Diário do Nordeste, no início da tarde desta terça-feira, têm como base o histórico dos registros disponibilizados publicamente pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) no site e no aplicativo Funceme Tempo. O volume de 125 mm foi registrado neste intervalo de tempo no posto da Maraponga na Capital. 

No recorte histórico ampliado, a maior chuva registrada em Fortaleza nos últimos 25 anos em um mês de janeiro ocorreu em 29 de janeiro de 2004, quando foram contabilizados 250 mm. No Ceará, esse é também o maior volume já registrado em janeiro, ao lado da chuva observada em Sobral, em 21 de janeiro de 2002, que também acumulou 250 mm. 

Vejas as maiores chuvas de janeiro em Fortaleza na última década

  • 132 mm - 15 de janeiro de 2025
  • 125 mm - 27 de janeiro de 2026
  • 105 mm - 19 de janeiro de 2019
  • 95 mm - 21 de janeiro de 2016

Com o acumulado de 125 milímetros neste intervalo de tempo, Fortaleza teve também a maior chuva do Estado, no intervalo onde foram contabilizadas pela Funceme a ocorrência de precipitações em 145 cidades cearenses, das 184.  

A precipitação em Fortaleza amenizou as altas temperaturas, mas, como é recorrente em dias de chuvas intensas, a cidade também registrou diversos pontos de alagamento, trânsito lento e transtornos em distintas áreas. 

No balanço da Defesa Civil de Fortaleza, foram registradas pela manhã 16 ocorrências em diferentes pontos da cidade, sendo a maioria relacionada a alagamentos. Dentre elas, houve dois desabamentos nos bairros Pirambu e Siqueira

Outra ocorrência grave é o desaparecimento de um adolescente de 12 anos que sumiu enquanto brincava em um canal, no trecho que passa pela Rua Luminosa, no bairro Granja Portugal, na manhã desta terça-feira. Equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará e a própria população têm realizado buscas no local desde a constatação do desaparecimento. 

De acordo com informações preliminares, o adolescente estava acompanhado de um amigo e brincava nas proximidades do canal, quando foi levado pela correnteza. 

Chuvas de pré-estação

Neste período do ano, o Ceará registra chuvas de pré-estação que ocorrem entre dezembro e janeiro. Nesse período, o Estado geralmente passa a contabilizar chuvas mais frequentes, porém ainda irregulares e com baixa abrangência territorial.

Essas precipitações se diferenciam das da quadra chuvosa, que ocorre de fevereiro a maio, período que concentra os maiores volumes de chuva ao longo do ano no Estado.

As chuvas de pré-estação, segundo a Funceme, são consideradas passageiras e de baixa previsibilidade, sendo bastante variável de um ano para outro.

 

 

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Ceará

Com 125 mm, Fortaleza tem a 2ª maior chuva de janeiro dos últimos 10 anos

Neste período do ano, o Ceará registra chuvas de pré-estação que ocorrem entre dezembro e janeiro.

Thatiany Nascimento
Há 57 minutos
Agente da Defesa Civil de Fortaleza.
Ceará

Defesa Civil registra desabamentos no Pirambu e no Siqueira

Órgão atua em regime de monitoramento e atendimento, com apoio de um sistema multissetorial junto da Guarda Municipal.

Redação
Há 1 hora
Vista aérea do bairro Sabiaguaba mostra uma ponte totalmente coberta por alagamento. Acima da água, há árvores e algumas residências.
Ceará

Fortaleza deve receber obras em 22 áreas e 3 lagoas; veja locais

Intervenções de drenagem e urbanização estão previstas para 13 bairros.

Theyse Viana e Nicolas Paulino
Há 1 hora
Pessoa caminhando com guarda-chuva em dia de chuva na cidade, vestindo camiseta amarela, shorts pretos e carregando uma sacola amarela, com lojas e carros ao fundo.
Ceará

132 cidades do CE têm aviso de chuvas e ventos intensos até quarta (28); veja locais

Quase todo território cearense está sob alerta laranja, com risco de chuvas entre 50mm e 100mm.

Paulo Roberto Maciel*
27 de Janeiro de 2026
Um longo canal de irrigação do Eixão das Águas, no Ceará, de concreto com água calma atravessa uma paisagem árida de terra vermelha, com um caminhão amarelo estacionado à direita e vegetação seca ao redor.
Ceará

Eixão das Águas recebe mais R$ 623 milhões para concluir duplicação no CE; veja prazo

Obra deve transportar água do açude Castanhão para a Grande Fortaleza.

Theyse Viana e Nicolas Paulino
27 de Janeiro de 2026
Um homem de costas segurando um guarda-chuva azul e amarelo, observa o mar agitado da praia de Iracema que bate contra rochas. O dia está nublado e chuvoso, com uma névoa densa que reduz a visibilidade ao fundo.
Ceará

Entenda por que a quadra chuvosa do CE em 2026 depende do Oceano Atlântico

Águas mais aquecidas ou mais frias afetam o regime de chuvas.

Nícolas Paulino
27 de Janeiro de 2026
Socorristas ou bombeiros equipados com coletes salva-vidas vermelhos e trajes de mergulho, patrulhando uma área úmida próxima a um rio após a chuva.
Ceará

Adolescente de 12 anos desaparece após ser arrastado em canal durante chuva em Fortaleza

Ele estava com um amigo, brincando nas proximidades do canal. Bombeiros fazem buscas na região.

João Lima Neto, Mylena Gadelha e Clarice Nascimento
27 de Janeiro de 2026
Pessoa com guarda-chuva andando na rua encharcada devido à forte chuva, durante dia nublado em uma área urbana com alguns pedestres e bicicletas ao fundo.
Ceará

Chove em mais de 120 cidades no Ceará nesta terça-feira (27); veja previsão do tempo

Segundo a Funceme, a previsão é de céu variando entre nublado e parcialmente nublado durante todo o dia.

Paulo Roberto Maciel*
27 de Janeiro de 2026
Alas do HIAS alagadas.
Ceará

Água invade Hospital Infantil Albert Sabin, em Fortaleza; veja vídeo

O Diário do Nordeste apurou que a água teria entrado pelo teto e pelas tomadas

Redação
27 de Janeiro de 2026
Rua alagada com figura de pedestre bem ao fundo com guarda chuva e água até o joelho.
Ceará

Fortaleza registra a primeira grande chuva de 2026; veja imagens

Capital recebeu alerta laranja para risco de ventos fortes e chuvas intensas.

Milenna Murta*
27 de Janeiro de 2026
vista aérea do Microparque Expedicionario I, no bairro Parque Dois Irmão, em Fortaleza
Ceará

Microparque Expedicionário I muda rotina de lazer no Parque Dois Irmãos

Local conta com equipamentos naturalizados e estimula o uso coletivo por moradores

Agência de Conteúdo DN
27 de Janeiro de 2026
Quiosque digital da Eletromidia e Claro mostrando uma assistente virtual, enquanto uma pessoa assiste e uma câmera registra a cena.
Ceará

50 paradas de ônibus em Fortaleza terão painel com atendente que pode acionar Polícia e SAMU

Fortaleza é a primeira capital do Nordeste a receber o projeto, que já teve 35 mil chamadas documentadas em todo o Brasil.

Matheus Facundo
26 de Janeiro de 2026
Entregador que filmava óleo na pista registou o momento em que motociclista caiu na Avenida Alberto Craveiro.
Ceará

Ciclista flagra queda de motociclista em pista com óleo na Avenida Alberto Craveiro

Comunidade espalhou areia para reduzir o risco de novos acidentes.

João Lima Neto
26 de Janeiro de 2026
Ceará

Cobrança por acesso à praia em ‘área da Cofeco’ em Fortaleza é investigada; entenda conflito

O espaço em questão fica localizado no limite entre a capital e a cidade de Aquiraz

Thatiany Nascimento
26 de Janeiro de 2026
Praia da Baleia.
Ceará

Kitesurfista morre afogado após desaparecer na Praia da Baleia, no Ceará

Corpo da vítima foi encontrado na manhã desta segunda-feira (26).

Redação
26 de Janeiro de 2026
Homem de barba grisalha e casaco de chuva amarelo vibrante, com um boné verde por baixo do capuz, sorrindo em um dia chuvoso.
Ceará

166 cidades do CE têm aviso de perigo por chuvas e ventos intensos; veja quais

Condições são válidas para Fortaleza e municípios do interior.

Redação
26 de Janeiro de 2026
Pessoas na Beira Mar acompanhando atendimento à idosa atropelada.
Ceará

Idosa atropelada por ciclista na Beira-Mar sofreu traumatismo craniano

Maria do Socorro de Almeida permanece internada no Instituto Doutor José Frota (IJF).

Redação
26 de Janeiro de 2026
Conduzindo um carro com foco na pessoa na direção, painel de controle do veículo, espelho retrovisor com enfeites coloridos, e trânsito urbano ao fundo.
Ceará

Só uma empresa de transporte por aplicativo pode operar viagens intermunicipais no CE, diz Detran

Em 2020, a Uber do Brasil ganhou direito na justiça de atuar livremente no âmbito do transporte privado e individual.

Paulo Roberto Maciel*
26 de Janeiro de 2026
Fotos de arquivo de 1982 mostram orelhões da Teleceará em Fortaleza. Imagens registram pedestres e uma criança usando os aparelhos em calçadas de mosaico português.
Ceará

Fichas, coleção de cartões e filas: como o orelhão marcou gerações no Ceará

Telefones públicos deixaram de ser obrigatórios em boa parte do país e começam a ser extintos.

Clarice Nascimento
26 de Janeiro de 2026
Fotos de parte da calçada da Beira-Mar de Fortaleza onde idosa foi atropelada por ciclista, em 25 de janeiro de 2026.
Ceará

Idosa de férias em Fortaleza é atropelada por ciclista no calçadão da Beira-Mar

Acidente ocorreu em parte da calçada destinada a pedestres.

Redação
25 de Janeiro de 2026