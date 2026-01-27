Adolescente de 12 anos desaparece após ser arrastado em canal durante chuva em Fortaleza

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará realizam buscas por um adolescente de 12 anos que desapareceu enquanto brincava em um canal no bairro Granja Portugal, em Fortaleza, na manhã desta terça-feira (27).

O desaparecimento ocorreu durante forte chuva que é registrada na Capital e provocou aumento do volume de água em canais da região.

Atualização (27/1/26, às 11h30): Informações iniciais sobre o caso apontavam que o adolescente teria 15 anos. No entanto, a informação mais recente confirmada pelo Corpo de Bombeiros é de que o jovem tem 12 anos, segundo detalhes repassados pela própria mãe.

Ao Diário do Nordeste, o Corpo de Bombeiros informou que equipes estão no local e concentram as buscas no interior do canal onde o jovem foi visto pela última vez.

De acordo com informações preliminares, o adolescente estava acompanhado de um amigo, brincando nas proximidades do canal, quando acabou sendo levado pela correnteza. Eles estariam no trecho do canal que passa pela Rua Luminosa.

Após o desaparecimento, familiares acionaram ajuda pelo telefone 190, e a ocorrência foi repassada ao Corpo de Bombeiros por meio da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops).

Legenda: Buscas do Corpo de Bombeiros se iniciaram por volta das 8h desta terça-feira (27). Foto: Fabiane de Paula.

As buscas, ainda conforme detalhes do Corpo de Bombeiros, foram iniciadas por volta das 8h, seguindo o fluxo da correnteza para encontrar o adolescente. Por volta das 11h40, os trabalhos da equipe foram paralisados para o almoço, mas moradores dos arredores continuaram nas margens do canal para seguir com a procura.