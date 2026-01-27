Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Adolescente de 12 anos desaparece após ser arrastado em canal durante chuva em Fortaleza

Ele estava com um amigo, brincando nas proximidades do canal. Bombeiros fazem buscas na região.

Escrito por
, e
(Atualizado às 11:45)
Ceará
Socorristas ou bombeiros equipados com coletes salva-vidas vermelhos e trajes de mergulho, patrulhando uma área úmida próxima a um rio após a chuva.
Legenda: Agentes do Corpo de Bombeiros estão no local realizando buscas por adolescente.
Foto: Fabiane de Paula.

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará realizam buscas por um adolescente de 12 anos que desapareceu enquanto brincava em um canal no bairro Granja Portugal, em Fortaleza, na manhã desta terça-feira (27).

O desaparecimento ocorreu durante forte chuva que é registrada na Capital e provocou aumento do volume de água em canais da região.

Atualização (27/1/26, às 11h30): Informações iniciais sobre o caso apontavam que o adolescente teria 15 anos. No entanto, a informação mais recente confirmada pelo Corpo de Bombeiros é de que o jovem tem 12 anos, segundo detalhes repassados pela própria mãe.

Ao Diário do Nordeste, o Corpo de Bombeiros informou que equipes estão no local e concentram as buscas no interior do canal onde o jovem foi visto pela última vez.

Veja também

teaser image
Ceará

Água invade Hospital Infantil Albert Sabin, em Fortaleza; veja vídeo

teaser image
Ceará

Chove em mais de 120 cidades no Ceará nesta terça-feira (27); veja previsão do tempo

De acordo com informações preliminares, o adolescente estava acompanhado de um amigo, brincando nas proximidades do canal, quando acabou sendo levado pela correnteza. Eles estariam no trecho do canal que passa pela Rua Luminosa. 

Após o desaparecimento, familiares acionaram ajuda pelo telefone 190, e a ocorrência foi repassada ao Corpo de Bombeiros por meio da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops).

Cena de alagamento em via urbana. Um veículo do Corpo de Bombeiros está parado sobre a rua inundada, enquanto dois bombeiros caminham ao lado com flutuadores vermelhos. Ao fundo, duas pessoas seguram um guarda‑chuva na calçada molhada.
Legenda: Buscas do Corpo de Bombeiros se iniciaram por volta das 8h desta terça-feira (27).
Foto: Fabiane de Paula.

As buscas, ainda conforme detalhes do Corpo de Bombeiros, foram iniciadas por volta das 8h, seguindo o fluxo da correnteza para encontrar o adolescente. Por volta das 11h40, os trabalhos da equipe foram paralisados para o almoço, mas moradores dos arredores continuaram nas margens do canal para seguir com a procura.

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Assuntos Relacionados
Um longo canal de irrigação do Eixão das Águas, no Ceará, de concreto com água calma atravessa uma paisagem árida de terra vermelha, com um caminhão amarelo estacionado à direita e vegetação seca ao redor.
Ceará

Eixão das Águas recebe mais R$ 623 milhões para concluir duplicação no CE; veja prazo

Obra deve transportar água do açude Castanhão para a Grande Fortaleza.

Theyse Viana e Nicolas Paulino
Há 26 minutos
Um homem de costas segurando um guarda-chuva azul e amarelo, observa o mar agitado da praia de Iracema que bate contra rochas. O dia está nublado e chuvoso, com uma névoa densa que reduz a visibilidade ao fundo.
Ceará

Entenda por que a quadra chuvosa do CE em 2026 depende do Oceano Atlântico

Águas mais aquecidas ou mais frias afetam o regime de chuvas.

Nícolas Paulino
Há 47 minutos
Socorristas ou bombeiros equipados com coletes salva-vidas vermelhos e trajes de mergulho, patrulhando uma área úmida próxima a um rio após a chuva.
Ceará

Adolescente de 12 anos desaparece após ser arrastado em canal durante chuva em Fortaleza

Ele estava com um amigo, brincando nas proximidades do canal. Bombeiros fazem buscas na região.

João Lima Neto, Mylena Gadelha e Clarice Nascimento
Há 1 hora
Pessoa com guarda-chuva andando na rua encharcada devido à forte chuva, durante dia nublado em uma área urbana com alguns pedestres e bicicletas ao fundo.
Ceará

Chove em mais de 120 cidades no Ceará nesta terça-feira (27); veja previsão do tempo

Segundo a Funceme, a previsão é de céu variando entre nublado e parcialmente nublado durante todo o dia.

Paulo Roberto Maciel*
Há 2 horas
Alas do HIAS alagadas.
Ceará

Água invade Hospital Infantil Albert Sabin, em Fortaleza; veja vídeo

O Diário do Nordeste apurou que a água teria entrado pelo teto e pelas tomadas

Redação
Há 2 horas
Rua alagada com figura de pedestre bem ao fundo com guarda chuva e água até o joelho.
Ceará

Fortaleza registra a primeira grande chuva de 2026; veja imagens

Capital recebeu alerta laranja para risco de ventos fortes e chuvas intensas.

Milenna Murta*
27 de Janeiro de 2026
vista aérea do Microparque Expedicionario I, no bairro Parque Dois Irmão, em Fortaleza
Ceará

Microparque Expedicionário I muda rotina de lazer no Parque Dois Irmãos

Local conta com equipamentos naturalizados e estimula o uso coletivo por moradores

Agência de Conteúdo DN
27 de Janeiro de 2026
Quiosque digital da Eletromidia e Claro mostrando uma assistente virtual, enquanto uma pessoa assiste e uma câmera registra a cena.
Ceará

50 paradas de ônibus em Fortaleza terão painel com atendente que pode acionar Polícia e SAMU

Fortaleza é a primeira capital do Nordeste a receber o projeto, que já teve 35 mil chamadas documentadas em todo o Brasil.

Matheus Facundo
26 de Janeiro de 2026
Entregador que filmava óleo na pista registou o momento em que motociclista caiu na Avenida Alberto Craveiro.
Ceará

Ciclista flagra queda de motociclista em pista com óleo na Avenida Alberto Craveiro

Comunidade espalhou areia para reduzir o risco de novos acidentes.

João Lima Neto
26 de Janeiro de 2026
Ceará

Cobrança por acesso à praia em ‘área da Cofeco’ em Fortaleza é investigada; entenda conflito

O espaço em questão fica localizado no limite entre a capital e a cidade de Aquiraz

Thatiany Nascimento
26 de Janeiro de 2026
Praia da Baleia.
Ceará

Kitesurfista morre afogado após desaparecer na Praia da Baleia, no Ceará

Corpo da vítima foi encontrado na manhã desta segunda-feira (26).

Redação
26 de Janeiro de 2026
Homem de barba grisalha e casaco de chuva amarelo vibrante, com um boné verde por baixo do capuz, sorrindo em um dia chuvoso.
Ceará

166 cidades do CE têm aviso de perigo por chuvas e ventos intensos; veja quais

Condições são válidas para Fortaleza e municípios do interior.

Redação
26 de Janeiro de 2026
Pessoas na Beira Mar acompanhando atendimento à idosa atropelada.
Ceará

Idosa atropelada por ciclista na Beira-Mar sofreu traumatismo craniano

Maria do Socorro de Almeida permanece internada no Instituto Doutor José Frota (IJF).

Redação
26 de Janeiro de 2026
Conduzindo um carro com foco na pessoa na direção, painel de controle do veículo, espelho retrovisor com enfeites coloridos, e trânsito urbano ao fundo.
Ceará

Só uma empresa de transporte por aplicativo pode operar viagens intermunicipais no CE, diz Detran

Em 2020, a Uber do Brasil ganhou direito na justiça de atuar livremente no âmbito do transporte privado e individual.

Paulo Roberto Maciel*
26 de Janeiro de 2026
Fotos de arquivo de 1982 mostram orelhões da Teleceará em Fortaleza. Imagens registram pedestres e uma criança usando os aparelhos em calçadas de mosaico português.
Ceará

Fichas, coleção de cartões e filas: como o orelhão marcou gerações no Ceará

Telefones públicos deixaram de ser obrigatórios em boa parte do país e começam a ser extintos.

Clarice Nascimento
26 de Janeiro de 2026
Fotos de parte da calçada da Beira-Mar de Fortaleza onde idosa foi atropelada por ciclista, em 25 de janeiro de 2026.
Ceará

Idosa de férias em Fortaleza é atropelada por ciclista no calçadão da Beira-Mar

Acidente ocorreu em parte da calçada destinada a pedestres.

Redação
25 de Janeiro de 2026
Largada da corrida de Iguatu.
Ceará

Iguatu celebra 173 anos de emancipação política com semana de atividades para a população

A programação contou com prestação de serviços, entregas de equipamentos e eventos culturais, esportivos e religiosos.

Redação
25 de Janeiro de 2026
Orelhão de telefone público antigo, com cobertura azul e grafites, instalado em uma praça arborizada. Ao redor há árvores, chão de terra com folhas secas e, ao fundo, equipamentos de ginástica e prédios urbanos.
Ceará

Com 492 unidades no Ceará, orelhões serão extintos a partir de 2026

Telefones públicos estão espalhados pelo interior cearense, onde permanecerão ativos até 2028.

Clarice Nascimento
25 de Janeiro de 2026
Imagem mostra a comemoração da estudante Maria Letícia Duarte por passar em Medicina. Ela aparece com a sigla MED, escrita de rosa na testa e as siglas das universidades USP e Unicamp nos antebraços.
Ceará

De Fortaleza para o topo: cearense é aprovada em Medicina na USP e Unicamp

Ex-estudante do Colégio Militar fez um ano de cursinho para aperfeiçoar matérias que tinha dificuldade e passou na segunda tentativa.

Paloma Vargas
24 de Janeiro de 2026
Mulher em trabalho de parto dá à luz na calçada após encontrar hospital fechado, em Fortaleza
Ceará

Mulher em trabalho de parto dá à luz na calçada após encontrar hospital fechado, em Fortaleza

Posteriormente, ela foi atendida e encaminhada a uma maternidade municipal.

Redação
24 de Janeiro de 2026