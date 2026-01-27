Chove em mais de 120 cidades no Ceará nesta terça-feira (27); veja previsão do tempo
Segundo a Funceme, a previsão é de céu variando entre nublado e parcialmente nublado durante todo o dia.
O Ceará amanheceu debaixo de chuva nesta terça-feira (27). Conforme dados preliminares da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), o município de Jijoca de Jericoacoara, no Litoral norte do Estado, registrou a maior precipitação, com cerca de 102 mm.
Em seguida, aparecem Granja (91 mm), Moraújo (89 mm), Maracanaú (85 mm); Iguatu (84,5 mm), Chaval (79 mm) e São Gonçalo do Amarante (72 mm) entre os municípios em destaque.
Fortaleza, até o momento, registrou 59,6 mm de chuva. O balanço foi atualizado por volta das 9h40. Ao todo, choveu em 127 municípios do Estado.
Essa é a primeira grande chuva da capital cearense neste ano. A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) é de que o registro chegue a 100 milímetros até o fim do dia.
Veja as 10 maiores precipitações registradas por posto nesta terça (27), até as 9h40
- Jijoca de Jericoacoara (Posto: Jijoca de Jericoacoara) - 102 mm;
- Granja (Posto: Taiaia de Baixo) - 91 mm;
- Moraújo (Posto: Açude Várzea Alegre da Volta) - 89 mm;
- Maracanaú (Posto: Maracanaú) - 85 mm;
- Iguatu (Posto: Iguatu) - 84,5 mm;
- Chaval (Posto: Chaval) - 79 mm;
- São Gonçalo do Amarante (Posto: Sede) - 72 mm;
- Cedro (Posto: Várzea da Conceição) - 67 mm;
- Bela Cruz (Posto: Prata) - 67 mm;
- Independência (Posto: Iapi) - 67 mm;
Fortaleza aparece na 18ª posição, segundo levantamento do posto Fundação Maria Nilva Alves, no bairro Sapiranga.
Veja também
Previsão do tempo para esta terça-feira no Ceará
Na manhã desta terça-feira, o céu no Ceará apresenta variação entre nublado e parcialmente nublado em todas as macrorregiões, com grande concentração de chuvas nos litorais Norte, do Pecém e de Fortaleza.
Segundo a Funceme, a previsão para a tarde mantém esse padrão, com céu ainda variando entre parcialmente nublado e nublado, e precipitações focadas na mesma área, com adição de Ibiapaba.
À noite, o céu permanece parcialmente nublado e ainda com chuva em toda macrorregião. Os destaques são o Sertão Central e Inhamuns, Jaguaribana e Cariri. Na Ibiapaba, há baixa possibilidade de chuva isolada.
A Funceme alerta para possíveis transtornos causados pela chuva, como alagamentos nos centros urbanos. As temperaturas devem ficar mais amenas em todo o estado.
Previsão para Fortaleza e Região Metropolitana nesta terça-feira (27)
Para esta terça-feira, em Fortaleza e Região Metropolitana, a Funceme prevê céu nublado durante os períodos da manhã e da tarde, com chuvas de intensidade de moderada a forte. No final da tarde e na noite, céu parcialmente nublado.
Para quarta (28) e quinta (29), as precipitações tendem a reduzir em relação a esta terça-feira, mesmo assim, há condições favoráveis nos turnos da madrugada e da manhã. Nos demais períodos, céu com poucas nuvens.
*Estagiário sob supervisão da jornalista Mariana Lazari