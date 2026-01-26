Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Cobrança por acesso à praia em ‘área da Cofeco’ em Fortaleza é investigada; entenda conflito

O espaço em questão fica localizado no limite entre a capital e a cidade de Aquiraz

Escrito por
Thatiany Nascimento thatiany.nascimento@svm.com.br
Ceará
Legenda: Área do antigo Clube da Cofeco na Sabiaguaba próximo ao limite com Aquiraz
Foto: Ismael Soares

Uma das paisagens mais lindas de Fortaleza está no limite da orla com Aquiraz. De um lado, o mar e a praia da Sabiaguaba quase deserta; do outro, o Rio Pacoti e o manguezal. As águas dos dois se encontram perto da estreita faixa de areia, que lembra uma “ilha”. O espaço de vista privilegiada é onde funcionava o antigo Clube da Cofeco e, embora se destaque pela beleza, na semana passada, ganhou repercussão por outro fato: a cobrança paga pelo acesso ao local.

A arrecadação é investigada pelo Ministério Público do Estado do Ceará, por meio do Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Decon). Isso porque para chegar a essa área extrema da orla de Fortaleza - que é pública - de carro, é necessário trafegar pela chamada Estrada da Cofeco, uma via privada que corta o antigo Clube da Cofeco, hoje um empreendimento administrado pela empresa Paradise Of Beach.

Para liberar a entrada de pessoas em veículos ao espaço que dá acesso ao mar e ao rio, área pública, a empresa cobra uma taxa de R$ 25,00 por visitante

Veja também

teaser image
Ceará

‘Vazios urbanos’ em Fortaleza aumentam sensação de insegurança, degradam e segregam territórios

teaser image
Ceará

Quase 100 Ecopontos de Fortaleza operam sem licença ambiental, aponta fiscalização

teaser image
Ceará

Em caso de ‘chuvas extremas’, quais áreas de Fortaleza têm risco de inundação e como prevenir?

A situação, que ocorre há alguns anos, conforme apurado pelo Diário do Nordeste, voltou a ganhar destaque com a abertura, há alguns meses, de uma nova “barraca” dentro do empreendimento, o que intensificou a movimentação no local. O cenário tem gerado conflitos, uma vez que, embora a estrada seja privada, ela dá acesso a um bem público. Então,  em casos como esse, a cobrança é permitida ou se trata de uma prática irregular?

O empreendimento em questão fica na área onde funcionou o Clube da Cofeco, uma colônia de férias dos empregados da antiga Coelce estruturada na década de 1970. A estrada, segundo a Secretaria Municipal do Urbanismo e Meio Ambiente (Seuma), é particular.

No histórico do tradicional empreendimento, que povoa a memória dos fortalezenses, ainda na década de 1960, ele foi decretado pela própria Prefeitura um empreendimento de utilidade pública, conforme a Lei 3.446, de 24 de outubro de 1967. 

O terreno está inserido na Área de Proteção Ambiental (APA) do Rio Pacoti e, na prática, ao ser enquadrado como de utilidade pública, significa que naquele período a gestão vislumbrava que mesmo sendo privado, o espaço prestava um serviço relevante para a coletividade, atendendo ao interesse público. 

Como está a situação agora?

No domingo (26), a equipe do Diário do Nordeste esteve no local. Logo na entrada, pela Avenida Manoel Mavignier, 8000, onde o movimento de carros era intenso por volta das 10h. No acesso, motoristas são abordados e informados sobre a cobrança. Três funcionários realizaram a ação quando a equipe de reportagem esteve lá. Alguns motoristas retornam naquele ponto; outros seguem adiante após pagar R$ 30,00 ou R$ 25,00 por pessoa ocupante do veículo.

O valor mais alto, explica uma funcionária na entrada, é cobrado de quem pretende utilizar a estrutura do parque aquático do empreendimento, que conta com brinquedos e piscinas, além de restaurante próprio. Já a taxa de R$ 25,00 é destinada, segundo os funcionários, aos que desejam seguir “para a área verde”. Nesse acesso, após o pagamento, uma pulseira é colocada em cada pagante.

Legenda: Entre o manguezal e a faixa de areia que lembra uma ilha, paisagem de Fortaleza ganha repercussão após denúncias de cobrança para acesso à praia.
Foto: Ismael Soares

Ao fazer o trajeto pela Estrada da Cofeco, a equipe do Diário do Nordeste observou diversos imóveis de veraneio de tamanhos variados, como casas e apartamentos, muitos deles com estrutura visivelmente envelhecida e desgastada, remanescentes do período de auge do Clube da Cofeco, nas décadas passadas.

Na ponta do terreno, onde o rio deságua no mar, a prática do kitesurf é uma realidade há muitos anos e já atraía banhistas e esportistas para a região, relataram ao jornal fontes ouvidas no local. Nos últimos meses, porém, a movimentação aumentou com a instalação de um beach club que reúne serviços de bangalôs, gastronomia e música ao vivo.

Ainda assim, para chegar ao local, também é necessário pagar a taxa de R$ 25,00. As queixas quanto ao pagamento são tão frequentes que esse estabelecimento chegou a postar sobre o tema nas redes sociais. 

Legenda: Motoristas são abordados na entrada da Estrada da Cofeco e informados sobre a cobrança de até R$ 25 por pessoa para acessar a área.
Foto: ismael Soares

“A cobrança realizada na porta do Condomínio da Cofeco é uma gestão do próprio condomínio e não faz parte das operações do Isla Beach Club. Pensando em tornar a experiência mais acessível, o Isla não cobra couvert artístico nem estacionamento, mesmo em dias com música ao vivo", diz a mensagem fixada no perfil do empreendimento, que acumula inúmeros comentários com queixas relacionadas à cobrança.

No domingo, uma das famílias que estava no local era a do casal Joselito Santos, almoxarife de construção, e Ana Cristina Ferreira, dona de loja. Eles, que são moradores de Itaitinga, estavam junto com um grupo de parentes e reclamam do pagamento. "Eu não conhecia (o local), mas já tinha ouvido falar muito. Já sabia que tinha que pagar, mas achei mais caro do que a gente imaginava”, relata ela. 

Legenda: Imóveis do antigo Clube da Cofeco tem estrutura visivelmente envelhecida e desgastada
Foto: Ismael Soares

Para Joselito, a cobrança parece irregular pois na prática acaba gerando um certo impedimento de acesso ao bem que é público. “Eu acho que é uma coisa da natureza que é para o povo. A natureza deu pra gente e a gente devia poder usufruir. Não deveria ter essa cobrança para ter acesso”, reforça. 

A queixa também foi compartilhada por Italo Jael, que trabalha com serviços técnicos de conserto de ar-condicionado. Ele recorda que frequentava “a Cofeco desde criança” e, por ser um praticante de kitesurf, vai ao local ao menos duas vezes por semana.

“Antes, a taxa era até mais barata, era 17,00 reais, aí no começo do ano eles aumentaram para 25,00 reais. Quando eu venho com minha esposa e meu filho, só aí já vai 75,00 reais. É muito alto”.
Italo Jael
Frequentador e praticante de kitsurf

Como sugestão, Italo destaca que a cobrança poderia ter um valor menor, ou mesmo ser inferior para quem vai ao local com frequência. “Essa semana, eu vim duas vezes e para economizar, nem minha esposa, nem meu filho não vieram”, relata. 

Legenda: Ministério Público investiga se a cobrança na via privada configura prática abusiva
Foto: Ismael Soares

Outras fontes ouvidas no local pelo Diário do Nordeste e que não quiseram se identificar apontam que para “burlar” a cobrança, algumas pessoas, mesmo indo ao local em grupo, entram sozinhas no carro no acesso pago, e o grupo segue a pé pelas laterais da propriedade, seja pela praia ou pela área de mangue. Mas esse atalho se torna inviável para idosos ou pessoas com mobilidade reduzida ou outras limitações. 

A rota alternativa, pública e gratuita, é mencionada por frequentadores do espaço, que também apontam alguns entraves, como a incerteza quanto à regularidade do tráfego de veículos pela faixa de praia e a dificuldade de carros que não são 4x4 transitarem com segurança pela areia.

Investigação do Decon

A falta de acesso público alternativo ao local é uma das questões levantadas pelo Ministério Público Estadual do Ceará (MPCE) na investigação iniciada na semana passada, via Decon, sobre o caso.

Questionado pelo Diário do Nordeste, na quarta-feira (21) sobre a situação, o MPCE fez uma visita ao local na quinta-feira. Na sexta, o órgão informou que, em análise inicial, entende que a cobrança de taxa para circulação de pessoas pela Estrada da Cofeco pode ser irregular, mesmo a via estando localizada em área privada. 

Isso porque, segundo o órgão, não é permitido impor cobranças ou restrições que, na prática, dificultem ou impeçam o acesso da população a bens públicos de uso comum, como as praias, que pertencem à União, conforme prevê a Constituição Federal.

Legenda: Região é tradicional ponto de kitesurf e lazer, mas frequentadores reclamam que a taxa dificulta o acesso ao espaço público.
Foto: Ismael Soares

Do ponto de vista do consumidor, o MPCE avalia que a situação pode configurar prática abusiva, ferindo o Código de Defesa do Consumidor. Isso ocorre, por exemplo, segundo o MPCE, quando há cobrança considerada excessiva ou quando se exige pagamento por algo que não corresponde a um serviço efetivamente prestado, especialmente quando o acesso envolve o exercício de um direito básico, como o livre acesso à praia.

Indagado pelo Diário do Nordeste sobre a possibilidade de haver uma rota alternativa gratuita pela faixa de areia, o Ministério Público afirma que a simples existência desse caminho não garante que a situação seja regular.

Para o órgão, é necessário que a alternativa ofereça condições mínimas de segurança, acessibilidade e circulação. Caso contrário, a população pode acabar exposta a riscos ou dificuldades excessivas para chegar ao local.

O MPCE destacou ainda que obrigar a população a usar um trajeto mais difícil ou inseguro para evitar o pagamento pode representar uma vantagem indevida para o empreendimento e um prejuízo desproporcional ao consumidor. Segundo o órgão, o cidadão não pode ser forçado a enfrentar obstáculos para exercer um direito básico, principalmente quando o acesso principal é condicionado ao pagamento.

Legenda: Com a abertura de novos empreendimentos, o fluxo de visitantes aumentou e reacendeu o debate sobre o direito de acesso à praia.
Foto: Ismael Soares

Mesmo sendo uma via privada, o Ministério Público ressalta que qualquer controle de acesso ou cobrança que afete o uso coletivo e o acesso a áreas públicas precisa de autorização expressa do Poder Público. Sem essa autorização formal, a cobrança pode ser considerada irregular.

Até o momento, de acordo com o MPCE, não há comprovação de que exista autorização legal que permita a cobrança pela utilização da estrada. Para que isso fosse possível, seria necessário um ato oficial do órgão público competente, deixando claro se a cobrança é permitida, quais os valores e com qual finalidade. Na vistoria, o Decon notificou a empresa na quinta-feira (22), que terá 20 dias para apresentar esclarecimentos e comprovar a legalidade da cobrança.

Legenda: Imóveis antigos do extinto Clube da Cofeco, hoje com sinais de desgaste
Foto: Ismael Soares

Questionada, sobre se o empreendimento possui alvará e licenças urbanísticas que preveem controle de acesso ou cobrança de taxa e se há autorização legal para a cobrança pelo uso da via, a Seuma informou que “a normatização do acesso à área pública de orla, domínio da faixa de praia e condições de uso e acesso à orla marítima competem à União”.

O que a administração diz?

O Diário do Nordeste entrou em contato com a empresa Paradise Of Beach para falar diretamente com a administração, tendo em vista que na visita ao local funcionários não eram autorizados a responder pela empresa. Mas, até o momento, não houve resposta. 

O jornal também procurou a Secretaria do Patrimônio da União (SPU) que é o órgão federal responsável por administrar, gerir e regularizar os bens imóveis e terrenos da União, incluindo as áreas de marinha, para abordar o caso.  O contato foi feito na manhã desta segunda-feira e o jornal segue aguardando as respostas. 

 

 

 

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Entregador que filmava óleo na pista registou o momento em que motociclista caiu na Avenida Alberto Craveiro.
Ceará

Ciclista flagra queda de motociclista em pista com óleo na Avenida Alberto Craveiro

Comunidade espalhou areia para reduzir o risco de novos acidentes.

João Lima Neto
Há 33 minutos
Ceará

Cobrança por acesso à praia em ‘área da Cofeco’ em Fortaleza é investigada; entenda conflito

O espaço em questão fica localizado no limite entre a capital e a cidade de Aquiraz

Thatiany Nascimento
Há 1 hora
Praia da Baleia.
Ceará

Kitesurfista morre afogado após desaparecer na Praia da Baleia, no Ceará

Corpo da vítima foi encontrado na manhã desta segunda-feira (26).

Redação
Há 2 horas
Homem de barba grisalha e casaco de chuva amarelo vibrante, com um boné verde por baixo do capuz, sorrindo em um dia chuvoso.
Ceará

166 cidades do CE têm aviso de perigo por chuvas e ventos intensos; veja quais

Condições são válidas para Fortaleza e municípios do interior.

Redação
Há 2 horas
Pessoas na Beira Mar acompanhando atendimento à idosa atropelada.
Ceará

Idosa atropelada por ciclista na Beira-Mar sofreu traumatismo craniano

Maria do Socorro de Almeida permanece internada no Instituto Doutor José Frota (IJF).

Redação
26 de Janeiro de 2026
Conduzindo um carro com foco na pessoa na direção, painel de controle do veículo, espelho retrovisor com enfeites coloridos, e trânsito urbano ao fundo.
Ceará

Só uma empresa de transporte por aplicativo pode operar viagens intermunicipais no CE, diz Detran

Em 2020, a Uber do Brasil ganhou direito na justiça de atuar livremente no âmbito do transporte privado e individual.

Paulo Roberto Maciel*
26 de Janeiro de 2026
Fotos de arquivo de 1982 mostram orelhões da Teleceará em Fortaleza. Imagens registram pedestres e uma criança usando os aparelhos em calçadas de mosaico português.
Ceará

Fichas, coleção de cartões e filas: como o orelhão marcou gerações no Ceará

Telefones públicos deixaram de ser obrigatórios em boa parte do país e começam a ser extintos.

Clarice Nascimento
26 de Janeiro de 2026
Fotos de parte da calçada da Beira-Mar de Fortaleza onde idosa foi atropelada por ciclista, em 25 de janeiro de 2026.
Ceará

Idosa de férias em Fortaleza é atropelada por ciclista no calçadão da Beira-Mar

Acidente ocorreu em parte da calçada destinada a pedestres.

Redação
25 de Janeiro de 2026
Largada da corrida de Iguatu.
Ceará

Iguatu celebra 173 anos de emancipação política com semana de atividades para a população

A programação contou com prestação de serviços, entregas de equipamentos e eventos culturais, esportivos e religiosos.

Redação
25 de Janeiro de 2026
Orelhão de telefone público antigo, com cobertura azul e grafites, instalado em uma praça arborizada. Ao redor há árvores, chão de terra com folhas secas e, ao fundo, equipamentos de ginástica e prédios urbanos.
Ceará

Com 492 unidades no Ceará, orelhões serão extintos a partir de 2026

Telefones públicos estão espalhados pelo interior cearense, onde permanecerão ativos até 2028.

Clarice Nascimento
25 de Janeiro de 2026
Imagem mostra a comemoração da estudante Maria Letícia Duarte por passar em Medicina. Ela aparece com a sigla MED, escrita de rosa na testa e as siglas das universidades USP e Unicamp nos antebraços.
Ceará

De Fortaleza para o topo: cearense é aprovada em Medicina na USP e Unicamp

Ex-estudante do Colégio Militar fez um ano de cursinho para aperfeiçoar matérias que tinha dificuldade e passou na segunda tentativa.

Paloma Vargas
24 de Janeiro de 2026
Mulher em trabalho de parto dá à luz na calçada após encontrar hospital fechado, em Fortaleza
Ceará

Mulher em trabalho de parto dá à luz na calçada após encontrar hospital fechado, em Fortaleza

Posteriormente, ela foi atendida e encaminhada a uma maternidade municipal.

Redação
24 de Janeiro de 2026
Foto de novo Centro de Saúde em Horizonte.
Ceará

Horizonte ganha centro de saúde com investimento de R$ 15 milhões

A inauguração do local ocorreu na última sexta-feira (23).

Redação
24 de Janeiro de 2026
Incêndio de grandes proporções à noite, com chamas intensas e fumaça preta densa subindo atrás de árvores e postes, iluminando o céu de vermelho; rua em primeiro plano com carros estacionados e fiação elétrica visível.
Ceará

Galpão de fábrica de colchões fica destruído após incêndio em Maracanaú (CE)

A ocorrência aconteceu na madrugada deste sábado (24).

Redação
24 de Janeiro de 2026
Ceará

Por que o cálculo do reajuste do piso dos professores mudou; entenda novos critérios

A nova regra para se tornar definitiva precisa ainda ser aprovada pelo Congresso Nacional.

Thatiany Nascimento
24 de Janeiro de 2026
Foto de mão de pessoa utilizando aplicativo do Sisu em celular.
Ceará

Lista de espera do Sisu 2026: veja tudo o que você precisa saber

O período para manifestar interesse na etapa é de 29 de janeiro até 2 de fevereiro.

Milenna Murta*
24 de Janeiro de 2026
Mulher de cabelos cacheados e óculos sorri com braços abertos vestindo um jaleco branco. Ao fundo, sala de estar com sofá, plantas e estante de livros.
Ceará

Cearense de 47 anos é aprovada em Medicina na Uece: ‘vitória que não é só minha’

Mãe de dois filhos, professora e mestre em Matemática, Ivy Girão conquistou uma vaga no curso do campus localizado no Sertão dos Crateús.

Clarice Nascimento
23 de Janeiro de 2026
Pessoa caminha descalça pela rua sob chuva forte, segurando um guarda-chuva preto e usando mochila. Ao fundo, há carros, uma motocicleta e fachadas de comércios, com a pista molhada e a chuva caindo intensamente.
Ceará

Funceme 'erra'? Saiba como funciona a previsão de chuvas no Ceará

Críticas e reclamações sobre os dados da Fundação geram debates sobre a confiabilidade das informações.

Nicolas Paulino
23 de Janeiro de 2026
Professor escrevendo no quadro negro.
Ceará

Elmano segue MEC e anuncia reajuste de 5,4% no piso dos professores

Medida Provisória (MP) de reajuste foi assinada pelo presidente Lula.

Redação
23 de Janeiro de 2026
Professora da rede pública de Fortaleza auxilia aluna em sala de aula. Ambas olham para um caderno sobre a banca. Ao redor, outros estudantes uniformizados aparecem em desfoque.
Ceará

Prefeitura de Fortaleza assina acordo para pagamento dos precatórios dos professores

Processo é resultado de ação judicial ajuizada pela gestão municipal contra a União para correção dos repasses do extinto Fundef.

Clarice Nascimento
23 de Janeiro de 2026