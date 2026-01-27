Fortaleza registra a primeira grande chuva de 2026; veja imagens

A cidade de Fortaleza amanheceu com fortes ventos e chuva intensa nesta terça-feira (27). A precipitação ameniza as altas temperaturas, mas deixa pontos de alagamento, trânsito lento e transtornos em muitos locais.

Esta é a primeira grande chuva do ano em Fortaleza. A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) é de que o registro chegue a 100 milímetros.

Aerolândia, Barra do Ceará, Benfica, Granja Portugal e Presidente Kennedy são alguns dos bairros com pontos alagados pela Capital.

No Centro de Fortaleza, o Mercado São Sebastião foi um dos pontos que sofreram as consequências da grande quantidade de água. Ainda no começo do dia, comerciantes precisaram lidar com poças d'água que cercavam as lojas do equipamento.

Até por volta das 9 horas, a Defesa Civil de Fortaleza ainda não tinha um balanço oficial de ocorrências. Em entrevista à Verdinha FM 92.5, o coordenador do órgão, coronel Haroldo Gondim, afirmou que as equipes estão em deslocamento para atender os pedidos de ajuda.

Veja imagens da chuva em Fortaleza nesta terça-feira (27)

Legenda: Avenidas da cidade de Fortaleza estão alagadas. Foto: Fabiane de Paula.

Legenda: O bairro Aerolândia está com ruas alagadas e trânsito. Foto: Fabiane de Paula.

Legenda: O deslocamento dos pedestres ocorre em meio ao temporal. Foto: Fabiane de Paula.

Legenda: O bairro da Aerolândia é um dos locais com registro de forte chuva. Foto: Fabiane de Paula.

Legenda: O trânsito na capital cearense começa a tomar forma em meio à chuva. Foto: Fabiane de Paula.

Legenda: O Mercado São Sebastião é um dos equipamentos culturais que amanheceu alagado. Foto: Fabiane de Paula.

Legenda: A população precisa enfrentar o temporal para se deslocar pela Capital. Foto: Fabiane de Paula.

Legenda: Os registros de chuva intensa afetam os pedestres e comerciantes. Foto: Fabiane de Paula.

Inmet emite alerta laranja

O Instituto Nacional de Metereologia (Inmet) emitiu, nessa segunda-feira (26), um alerta de aviso laranja (nível 2 de gravidade) para 166 municípios do Ceará, incluindo a Capital, indicando que, nesses locais, a chuva pode chegar a 100 milímetros por dia.

Segundo o órgão, os ventos nessas cidades podem atingir 100km/h. Os riscos para tais áreas envolvem alagamentos, descargas elétricas, quedas de galhos de árvores e riscos de cortes de energia.

O alerta e a previsão são válidos até as 23h59 desta terça.

*Estagiária sob supervisão da jornalista Mariana Lazari.