Água invade Hospital Infantil Albert Sabin, em Fortaleza; veja vídeo

O Hospital Infantil Albert Sabin (Hias), no bairro Vila União, amanheceu com áreas alagadas devido às fortes chuvas que atingem Fortaleza desde a madrugada desta terça-feira (27).

Vídeos compartilhados em aplicativos de mensagens mostram pacientes acamados, enquanto acompanhantes aparecem com os pés suspensos para evitar a água.

O Diário do Nordeste apurou que a emergência da unidade de saúde ficou alagada, e que a água teria entrado pelo teto e pelas tomadas das paredes. Outro vídeo mostra banheiros alagados e com dejetos de esgoto, após um cano de fossa estourar.

Hospital diz que não houve impactos nos atendimentos

O Hias informou, em nota, que o atendimento aos pacientes segue ocorrendo normalmente, nesta terça, destacando que houve um "retorno pontual" de água em áreas específicas da unidade em razão das fortes chuvas.

O hospital esclareceu, ainda, que a situação foi prontamente identificada, e que as equipes internas de manutenção e limpeza adotaram as medidas necessárias para controle e mitigação do ocorrido.

"No momento, o cenário encontra-se em processo de normalização, sem qualquer impacto na assistência aos pacientes. Paralelamente, o Hias acionou os órgãos competentes para a realização da desobstrução das galerias localizadas nas vias do entorno da unidade", diz o comunicado.