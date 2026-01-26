Diário do Nordeste
166 cidades do CE têm aviso de perigo por chuvas e ventos intensos; veja quais

Condições são válidas para Fortaleza e municípios do interior.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 13:38)
Ceará
Homem de barba grisalha e casaco de chuva amarelo vibrante, com um boné verde por baixo do capuz, sorrindo em um dia chuvoso.
Legenda: Acumulado de chuvas pode chegar a 100 mm em algumas localidades.
Foto: Davi Rocha/SVM.

Chuvas de até 100 milímetros por dia podem atingir mais de 160 cidades do Ceará entre esta segunda (26) e as 23h59 desta terça-feira (27). A previsão é do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

O órgão emitiu aviso laranja (nível 2 de gravidade) para 166 municípios de quase todo o território cearense, devido à intensidade das chuvas e dos ventos, que podem chegar à velocidade de 100 km/h. 

Além disso, um aviso amarelo (nível 1 de gravidade), também emitido hoje, abrange 31 cidades cearenses. No cenário de “perigo potencial”, as chuvas podem chegar a 50 mm por dia; e os ventos, a 60 km/h. A previsão é válida até as 23h59 de hoje (26).

O Inmet aponta que nos locais onde há aviso de maior perigo causado pelas condições meteorológicas, há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Por isso, o instituto lista orientações à população:

  • Em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas; 
  • Não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;
  • Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Cidades sob aviso de perigo (laranja, até 27/01)

  • Acarape
  • Acaraú
  • Acopiara
  • Aiuaba
  • Alcântaras
  • Alto Santo
  • Amontada
  • Apuiarés
  • Aquiraz
  • Aracati
  • Aracoiaba
  • Ararendá
  • Aratuba
  • Arneiroz
  • Aurora
  • Baixio
  • Banabuiú
  • Barreira
  • Barro
  • Barroquinha
  • Baturité
  • Beberibe
  • Bela Cruz
  • Boa Viagem
  • Camocim
  • Canindé
  • Capistrano
  • Caridade
  • Cariré
  • Caririaçu
  • Cariús
  • Carnaubal
  • Cascavel
  • Catarina
  • Catunda
  • Caucaia
  • Cedro
  • Chaval
  • Choró
  • Chorozinho
  • Coreaú
  • Crateús
  • Croatá
  • Cruz
  • Deputado Irapuan Pinheiro
  • Ererê
  • Eusébio
  • Farias Brito
  • Forquilha
  • Fortaleza
  • Fortim
  • Frecheirinha
  • General Sampaio
  • Graça
  • Granja
  • Granjeiro
  • Groaíras
  • Guaiúba
  • Guaraciaba do Norte
  • Guaramiranga
  • Hidrolândia
  • Horizonte
  • Ibaretama
  • Ibiapina
  • Ibicuitinga
  • Icapuí
  • Icó
  • Iguatu
  • Independência
  • Ipaporanga
  • Ipaumirim
  • Ipu
  • Ipueiras
  • Iracema
  • Irauçuba
  • Itaiçaba
  • Itaitinga
  • Itapajé
  • Itapipoca
  • Itapiúna
  • Itarema
  • Itatira
  • Jaguaretama
  • Jaguaribara
  • Jaguaribe
  • Jaguaruana
  • Jijoca de Jericoacoara
  • Jucás
  • Lavras da Mangabeira
  • Limoeiro do Norte
  • Madalena
  • Maracanaú
  • Maranguape
  • Marco
  • Martinópole
  • Massapê
  • Mauriti
  • Meruoca
  • Milagres
  • Milhã
  • Miraíma
  • Missão Velha
  • Mombaça
  • Monsenhor Tabosa
  • Morada Nova
  • Moraújo
  • Morrinhos
  • Mucambo
  • Mulungu
  • Nova Russas
  • Novo Oriente
  • Ocara
  • Orós
  • Pacajus
  • Pacatuba
  • Pacoti
  • Pacujá
  • Palhano
  • Palmácia
  • Paracuru
  • Paraipaba
  • Parambu
  • Paramoti
  • Pedra Branca
  • Pentecoste
  • Pereiro
  • Pindoretama
  • Piquet Carneiro
  • Pires Ferreira
  • Poranga
  • Potiretama
  • Quiterianópolis
  • Quixadá
  • Quixelô
  • Quixeramobim
  • Quixeré
  • Redenção
  • Reriutaba
  • Russas
  • Saboeiro
  • Santana do Acaraú
  • Santa Quitéria
  • São Benedito
  • São Gonçalo do Amarante
  • São João do Jaguaribe
  • São Luís do Curu
  • Senador Pompeu
  • Senador Sá
  • Sobral
  • Solonópole
  • Tabuleiro do Norte
  • Tamboril
  • Tarrafas
  • Tauá
  • Tejuçuoca
  • Tianguá
  • Trairi
  • Tururu
  • Ubajara
  • Umari
  • Umirim
  • Uruburetama
  • Uruoca
  • Varjota
  • Várzea Alegre
  • Viçosa do Ceará

Cidades sob aviso de perigo potencial (amarelo, até 26/01)

  • Abaiara
  • Aiuaba
  • Altaneira
  • Antonina do Norte
  • Araripe
  • Assaré
  • Aurora
  • Barbalha
  • Brejo Santo
  • Campos Sales
  • Caririaçu
  • Cariús
  • Crato
  • Farias Brito
  • Granjeiro
  • Jardim
  • Jati
  • Juazeiro do Norte
  • Mauriti
  • Milagres
  • Missão Velha
  • Nova Olinda
  • Parambu
  • Penaforte
  • Porteiras
  • Potengi
  • Saboeiro
  • Salitre
  • Santana do Cariri
  • Tarrafas
  • Várzea Alegre

Como funcionam os avisos do Inmet

Os avisos do Inmet se classificam em amarelo, que representa “perigo potencial” devido às chuvas e ventos; laranja, com “perigo”; e vermelho, com “grande perigo”. No Ceará, em geral, as cidades são atingidas pelos níveis amarelo e laranja.

Os riscos para estes dois, como lista o Inmet, são os seguintes:

  • Aviso amarelo: chuvas de até 50 milímetros por dia e ventos entre 40 e 60 km/h;
  • Aviso laranja: chuvas de até 100 milímetros por dia e ventos entre 60 e 100 km/h.

As condições são estimadas a partir de regiões do Estado, de modo que alguns municípios podem receber dois avisos meteorológicos.

Previsão do tempo no Ceará

A previsão de chuvas em algumas regiões do Estado é confirmada pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). Confira o informe completo:

Segunda-feira, 26/01/2026

  • Tarde: Céu parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões com chuva na Ibiapaba, Litoral Norte, Jaguaribana, Sertão Central e Inhamuns, Cariri. Há baixa possibilidade de chuva isolada no Maciço de Baturité.
  • Noite: Céu parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões com chuva no Sertão Central e Inhamuns, Litoral de Fortaleza, Jaguaribana e no Cariri. Nas demais regiões, baixa possibilidade de chuva isolada.

Terça-feira, 27/01/2026

  • Madrugada: Céu variando de nublado a parcialmente nublado com chuva em todas as macrorregiões.
  • Manhã: Céu variando de nublado a parcialmente nublado com chuva em todas as macrorregiões.
  • Tarde: Céu parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões com chuva em todas as macrorregiões.
  • Noite: Céu parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões com chuva no Sertão Central e Inhamuns, Jaguaribana e no Cariri. Na Ibiapaba, baixa possibilidade de chuva isolada.

Quarta-feira, 28/01/2026

  • Madrugada: Céu variando de nublado a parcialmente nublado com chuva no Cariri, no Sertão Central e Inhamuns, Jaguaribana, Litoral de Fortaleza, Litoral do Pecém e no Maciço de Baturité.
  • Manhã: Céu variando de nublado a parcialmente nublado com chuva na região da faixa litorânea do estado.
  • Tarde: Céu parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões com chuva na porção noroeste do estado. Nas demais regiões, baixa possibilidade de chuva isolada.
  • Noite: Céu parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões com baixa possibilidade de chuva isolada na Ibiapaba.

