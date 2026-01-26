166 cidades do CE têm aviso de perigo por chuvas e ventos intensos; veja quais

Chuvas de até 100 milímetros por dia podem atingir mais de 160 cidades do Ceará entre esta segunda (26) e as 23h59 desta terça-feira (27). A previsão é do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

O órgão emitiu aviso laranja (nível 2 de gravidade) para 166 municípios de quase todo o território cearense, devido à intensidade das chuvas e dos ventos, que podem chegar à velocidade de 100 km/h.

Além disso, um aviso amarelo (nível 1 de gravidade), também emitido hoje, abrange 31 cidades cearenses. No cenário de “perigo potencial”, as chuvas podem chegar a 50 mm por dia; e os ventos, a 60 km/h. A previsão é válida até as 23h59 de hoje (26).

O Inmet aponta que nos locais onde há aviso de maior perigo causado pelas condições meteorológicas, há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Por isso, o instituto lista orientações à população:

Em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas;

Não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;

Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Cidades sob aviso de perigo (laranja, até 27/01)

Acarape

Acaraú

Acopiara

Aiuaba

Alcântaras

Alto Santo

Amontada

Apuiarés

Aquiraz

Aracati

Aracoiaba

Ararendá

Aratuba

Arneiroz

Aurora

Baixio

Banabuiú

Barreira

Barro

Barroquinha

Baturité

Beberibe

Bela Cruz

Boa Viagem

Camocim

Canindé

Capistrano

Caridade

Cariré

Caririaçu

Cariús

Carnaubal

Cascavel

Catarina

Catunda

Caucaia

Cedro

Chaval

Choró

Chorozinho

Coreaú

Crateús

Croatá

Cruz

Deputado Irapuan Pinheiro

Ererê

Eusébio

Farias Brito

Forquilha

Fortaleza

Fortim

Frecheirinha

General Sampaio

Graça

Granja

Granjeiro

Groaíras

Guaiúba

Guaraciaba do Norte

Guaramiranga

Hidrolândia

Horizonte

Ibaretama

Ibiapina

Ibicuitinga

Icapuí

Icó

Iguatu

Independência

Ipaporanga

Ipaumirim

Ipu

Ipueiras

Iracema

Irauçuba

Itaiçaba

Itaitinga

Itapajé

Itapipoca

Itapiúna

Itarema

Itatira

Jaguaretama

Jaguaribara

Jaguaribe

Jaguaruana

Jijoca de Jericoacoara

Jucás

Lavras da Mangabeira

Limoeiro do Norte

Madalena

Maracanaú

Maranguape

Marco

Martinópole

Massapê

Mauriti

Meruoca

Milagres

Milhã

Miraíma

Missão Velha

Mombaça

Monsenhor Tabosa

Morada Nova

Moraújo

Morrinhos

Mucambo

Mulungu

Nova Russas

Novo Oriente

Ocara

Orós

Pacajus

Pacatuba

Pacoti

Pacujá

Palhano

Palmácia

Paracuru

Paraipaba

Parambu

Paramoti

Pedra Branca

Pentecoste

Pereiro

Pindoretama

Piquet Carneiro

Pires Ferreira

Poranga

Potiretama

Quiterianópolis

Quixadá

Quixelô

Quixeramobim

Quixeré

Redenção

Reriutaba

Russas

Saboeiro

Santana do Acaraú

Santa Quitéria

São Benedito

São Gonçalo do Amarante

São João do Jaguaribe

São Luís do Curu

Senador Pompeu

Senador Sá

Sobral

Solonópole

Tabuleiro do Norte

Tamboril

Tarrafas

Tauá

Tejuçuoca

Tianguá

Trairi

Tururu

Ubajara

Umari

Umirim

Uruburetama

Uruoca

Varjota

Várzea Alegre

Viçosa do Ceará

Cidades sob aviso de perigo potencial (amarelo, até 26/01)

Abaiara

Aiuaba

Altaneira

Antonina do Norte

Araripe

Assaré

Aurora

Barbalha

Brejo Santo

Campos Sales

Caririaçu

Cariús

Crato

Farias Brito

Granjeiro

Jardim

Jati

Juazeiro do Norte

Mauriti

Milagres

Missão Velha

Nova Olinda

Parambu

Penaforte

Porteiras

Potengi

Saboeiro

Salitre

Santana do Cariri

Tarrafas

Várzea Alegre

Como funcionam os avisos do Inmet

Os avisos do Inmet se classificam em amarelo, que representa “perigo potencial” devido às chuvas e ventos; laranja, com “perigo”; e vermelho, com “grande perigo”. No Ceará, em geral, as cidades são atingidas pelos níveis amarelo e laranja.

Os riscos para estes dois, como lista o Inmet, são os seguintes:

Aviso amarelo: chuvas de até 50 milímetros por dia e ventos entre 40 e 60 km/h;

chuvas de até 50 milímetros por dia e ventos entre 40 e 60 km/h; Aviso laranja: chuvas de até 100 milímetros por dia e ventos entre 60 e 100 km/h.

As condições são estimadas a partir de regiões do Estado, de modo que alguns municípios podem receber dois avisos meteorológicos.

Previsão do tempo no Ceará

A previsão de chuvas em algumas regiões do Estado é confirmada pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). Confira o informe completo:

Segunda-feira, 26/01/2026

Tarde : Céu parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões com chuva na Ibiapaba, Litoral Norte, Jaguaribana, Sertão Central e Inhamuns, Cariri. Há baixa possibilidade de chuva isolada no Maciço de Baturité.

: Céu parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões com chuva na Ibiapaba, Litoral Norte, Jaguaribana, Sertão Central e Inhamuns, Cariri. Há baixa possibilidade de chuva isolada no Maciço de Baturité. Noite: Céu parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões com chuva no Sertão Central e Inhamuns, Litoral de Fortaleza, Jaguaribana e no Cariri. Nas demais regiões, baixa possibilidade de chuva isolada.

Terça-feira, 27/01/2026

Madrugada : Céu variando de nublado a parcialmente nublado com chuva em todas as macrorregiões.

: Céu variando de nublado a parcialmente nublado com chuva em todas as macrorregiões. Manhã : Céu variando de nublado a parcialmente nublado com chuva em todas as macrorregiões.

: Céu variando de nublado a parcialmente nublado com chuva em todas as macrorregiões. Tarde : Céu parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões com chuva em todas as macrorregiões.

: Céu parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões com chuva em todas as macrorregiões. Noite: Céu parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões com chuva no Sertão Central e Inhamuns, Jaguaribana e no Cariri. Na Ibiapaba, baixa possibilidade de chuva isolada.

Quarta-feira, 28/01/2026