166 cidades do CE têm aviso de perigo por chuvas e ventos intensos; veja quais
Condições são válidas para Fortaleza e municípios do interior.
Chuvas de até 100 milímetros por dia podem atingir mais de 160 cidades do Ceará entre esta segunda (26) e as 23h59 desta terça-feira (27). A previsão é do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
O órgão emitiu aviso laranja (nível 2 de gravidade) para 166 municípios de quase todo o território cearense, devido à intensidade das chuvas e dos ventos, que podem chegar à velocidade de 100 km/h.
Além disso, um aviso amarelo (nível 1 de gravidade), também emitido hoje, abrange 31 cidades cearenses. No cenário de “perigo potencial”, as chuvas podem chegar a 50 mm por dia; e os ventos, a 60 km/h. A previsão é válida até as 23h59 de hoje (26).
O Inmet aponta que nos locais onde há aviso de maior perigo causado pelas condições meteorológicas, há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.
Por isso, o instituto lista orientações à população:
- Em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas;
- Não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;
- Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.
Cidades sob aviso de perigo (laranja, até 27/01)
- Acarape
- Acaraú
- Acopiara
- Aiuaba
- Alcântaras
- Alto Santo
- Amontada
- Apuiarés
- Aquiraz
- Aracati
- Aracoiaba
- Ararendá
- Aratuba
- Arneiroz
- Aurora
- Baixio
- Banabuiú
- Barreira
- Barro
- Barroquinha
- Baturité
- Beberibe
- Bela Cruz
- Boa Viagem
- Camocim
- Canindé
- Capistrano
- Caridade
- Cariré
- Caririaçu
- Cariús
- Carnaubal
- Cascavel
- Catarina
- Catunda
- Caucaia
- Cedro
- Chaval
- Choró
- Chorozinho
- Coreaú
- Crateús
- Croatá
- Cruz
- Deputado Irapuan Pinheiro
- Ererê
- Eusébio
- Farias Brito
- Forquilha
- Fortaleza
- Fortim
- Frecheirinha
- General Sampaio
- Graça
- Granja
- Granjeiro
- Groaíras
- Guaiúba
- Guaraciaba do Norte
- Guaramiranga
- Hidrolândia
- Horizonte
- Ibaretama
- Ibiapina
- Ibicuitinga
- Icapuí
- Icó
- Iguatu
- Independência
- Ipaporanga
- Ipaumirim
- Ipu
- Ipueiras
- Iracema
- Irauçuba
- Itaiçaba
- Itaitinga
- Itapajé
- Itapipoca
- Itapiúna
- Itarema
- Itatira
- Jaguaretama
- Jaguaribara
- Jaguaribe
- Jaguaruana
- Jijoca de Jericoacoara
- Jucás
- Lavras da Mangabeira
- Limoeiro do Norte
- Madalena
- Maracanaú
- Maranguape
- Marco
- Martinópole
- Massapê
- Mauriti
- Meruoca
- Milagres
- Milhã
- Miraíma
- Missão Velha
- Mombaça
- Monsenhor Tabosa
- Morada Nova
- Moraújo
- Morrinhos
- Mucambo
- Mulungu
- Nova Russas
- Novo Oriente
- Ocara
- Orós
- Pacajus
- Pacatuba
- Pacoti
- Pacujá
- Palhano
- Palmácia
- Paracuru
- Paraipaba
- Parambu
- Paramoti
- Pedra Branca
- Pentecoste
- Pereiro
- Pindoretama
- Piquet Carneiro
- Pires Ferreira
- Poranga
- Potiretama
- Quiterianópolis
- Quixadá
- Quixelô
- Quixeramobim
- Quixeré
- Redenção
- Reriutaba
- Russas
- Saboeiro
- Santana do Acaraú
- Santa Quitéria
- São Benedito
- São Gonçalo do Amarante
- São João do Jaguaribe
- São Luís do Curu
- Senador Pompeu
- Senador Sá
- Sobral
- Solonópole
- Tabuleiro do Norte
- Tamboril
- Tarrafas
- Tauá
- Tejuçuoca
- Tianguá
- Trairi
- Tururu
- Ubajara
- Umari
- Umirim
- Uruburetama
- Uruoca
- Varjota
- Várzea Alegre
- Viçosa do Ceará
Cidades sob aviso de perigo potencial (amarelo, até 26/01)
- Abaiara
- Aiuaba
- Altaneira
- Antonina do Norte
- Araripe
- Assaré
- Aurora
- Barbalha
- Brejo Santo
- Campos Sales
- Caririaçu
- Cariús
- Crato
- Farias Brito
- Granjeiro
- Jardim
- Jati
- Juazeiro do Norte
- Mauriti
- Milagres
- Missão Velha
- Nova Olinda
- Parambu
- Penaforte
- Porteiras
- Potengi
- Saboeiro
- Salitre
- Santana do Cariri
- Tarrafas
- Várzea Alegre
Como funcionam os avisos do Inmet
Os avisos do Inmet se classificam em amarelo, que representa “perigo potencial” devido às chuvas e ventos; laranja, com “perigo”; e vermelho, com “grande perigo”. No Ceará, em geral, as cidades são atingidas pelos níveis amarelo e laranja.
Os riscos para estes dois, como lista o Inmet, são os seguintes:
- Aviso amarelo: chuvas de até 50 milímetros por dia e ventos entre 40 e 60 km/h;
- Aviso laranja: chuvas de até 100 milímetros por dia e ventos entre 60 e 100 km/h.
As condições são estimadas a partir de regiões do Estado, de modo que alguns municípios podem receber dois avisos meteorológicos.
Previsão do tempo no Ceará
A previsão de chuvas em algumas regiões do Estado é confirmada pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). Confira o informe completo:
Segunda-feira, 26/01/2026
- Tarde: Céu parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões com chuva na Ibiapaba, Litoral Norte, Jaguaribana, Sertão Central e Inhamuns, Cariri. Há baixa possibilidade de chuva isolada no Maciço de Baturité.
- Noite: Céu parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões com chuva no Sertão Central e Inhamuns, Litoral de Fortaleza, Jaguaribana e no Cariri. Nas demais regiões, baixa possibilidade de chuva isolada.
Terça-feira, 27/01/2026
- Madrugada: Céu variando de nublado a parcialmente nublado com chuva em todas as macrorregiões.
- Manhã: Céu variando de nublado a parcialmente nublado com chuva em todas as macrorregiões.
- Tarde: Céu parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões com chuva em todas as macrorregiões.
- Noite: Céu parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões com chuva no Sertão Central e Inhamuns, Jaguaribana e no Cariri. Na Ibiapaba, baixa possibilidade de chuva isolada.
Quarta-feira, 28/01/2026
- Madrugada: Céu variando de nublado a parcialmente nublado com chuva no Cariri, no Sertão Central e Inhamuns, Jaguaribana, Litoral de Fortaleza, Litoral do Pecém e no Maciço de Baturité.
- Manhã: Céu variando de nublado a parcialmente nublado com chuva na região da faixa litorânea do estado.
- Tarde: Céu parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões com chuva na porção noroeste do estado. Nas demais regiões, baixa possibilidade de chuva isolada.
- Noite: Céu parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões com baixa possibilidade de chuva isolada na Ibiapaba.