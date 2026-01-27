Defesa Civil registra desabamentos no Pirambu e no Siqueira

As fortes chuvas que atingiram Fortaleza na manhã desta terça-feira (27) provocaram 16 ocorrências em diferentes pontos da cidade, a maioria relacionada a alagamentos, além de dois desabamentos registrados nos bairros Pirambu e Siqueira, segundo balanço da Defesa Civil Municipal. As informações foram repassadas pelo coordenador do órgão, coronel Haroldo, em entrevista concedida à TV Verdes Mares.

Segundo o coordenador, a chuva foi a primeira de grande impacto em 2026 e ocorreu após alerta da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), que indicava risco médio para precipitações intensas.

Desde a madrugada, equipes da Defesa Civil atuam em regime de monitoramento e atendimento, com apoio de um sistema multissetorial que reúne Guarda Municipal, áreas de conservação, infraestrutura e saúde, a partir do Centro de Comunicação do Município.

Atualização de áreas de risco de Fortaleza

O coronel Haroldo também explicou que o município passa por um novo mapeamento das áreas de risco, iniciado em setembro de 2025 em parceria com o Serviço Geológico do Brasil.

O levantamento atualiza dados que eram de 2012 e já aponta, de forma preliminar, um número maior de áreas vulneráveis, embora o quantitativo oficial só deva ser divulgado após a conclusão da terceira fase de campo, prevista para a próxima semana.

Dados da própria Defesa Civil indicam que, até as 10h desta terça-feira, Fortaleza registrava média de 60 milímetros de chuva, com maior acumulado no bairro Granja Lisboa, onde foram contabilizados 109,4 mm.

Em seguida aparecem Vila Velha (96,3 mm), Mucuripe (93,7 mm) e o Centro (39,5 mm). Como as chuvas continuaram ao longo da manhã, a expectativa é de atualização desses volumes.