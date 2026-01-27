Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Defesa Civil registra desabamentos no Pirambu e no Siqueira

Órgão atua em regime de monitoramento e atendimento, com apoio de um sistema multissetorial junto da Guarda Municipal.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Ceará
Agente da Defesa Civil de Fortaleza.
Legenda: Desde a madrugada, equipes da Defesa Civil atuam em regime de monitoramento e atendimento.
Foto: Daniel Calvet / Divulgação.

As fortes chuvas que atingiram Fortaleza na manhã desta terça-feira (27) provocaram 16 ocorrências em diferentes pontos da cidade, a maioria relacionada a alagamentos, além de dois desabamentos registrados nos bairros Pirambu e Siqueira, segundo balanço da Defesa Civil Municipal. As informações foram repassadas pelo coordenador do órgão, coronel Haroldo, em entrevista concedida à TV Verdes Mares.

Segundo o coordenador, a chuva foi a primeira de grande impacto em 2026 e ocorreu após alerta da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), que indicava risco médio para precipitações intensas.

Veja também

teaser image
Ceará

Adolescente de 12 anos desaparece após ser arrastado em canal durante chuva em Fortaleza

teaser image
Ceará

132 cidades do CE têm aviso de chuvas e ventos intensos até quarta (28); veja locais

Desde a madrugada, equipes da Defesa Civil atuam em regime de monitoramento e atendimento, com apoio de um sistema multissetorial que reúne Guarda Municipal, áreas de conservação, infraestrutura e saúde, a partir do Centro de Comunicação do Município.

Atualização de áreas de risco de Fortaleza

O coronel Haroldo também explicou que o município passa por um novo mapeamento das áreas de risco, iniciado em setembro de 2025 em parceria com o Serviço Geológico do Brasil.

O levantamento atualiza dados que eram de 2012 e já aponta, de forma preliminar, um número maior de áreas vulneráveis, embora o quantitativo oficial só deva ser divulgado após a conclusão da terceira fase de campo, prevista para a próxima semana.

Dados da própria Defesa Civil indicam que, até as 10h desta terça-feira, Fortaleza registrava média de 60 milímetros de chuva, com maior acumulado no bairro Granja Lisboa, onde foram contabilizados 109,4 mm.

Em seguida aparecem Vila Velha (96,3 mm), Mucuripe (93,7 mm) e o Centro (39,5 mm). Como as chuvas continuaram ao longo da manhã, a expectativa é de atualização desses volumes.

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Assuntos Relacionados
Agente da Defesa Civil de Fortaleza.
Ceará

Defesa Civil registra desabamentos no Pirambu e no Siqueira

Órgão atua em regime de monitoramento e atendimento, com apoio de um sistema multissetorial junto da Guarda Municipal.

Redação
Há 14 minutos
Vista aérea do bairro Sabiaguaba mostra uma ponte totalmente coberta por alagamento. Acima da água, há árvores e algumas residências.
Ceará

Fortaleza deve receber obras em 22 áreas e 3 lagoas; veja locais

Intervenções de drenagem e urbanização estão previstas para 13 bairros.

Theyse Viana e Nicolas Paulino
Há 16 minutos
Pessoa caminhando com guarda-chuva em dia de chuva na cidade, vestindo camiseta amarela, shorts pretos e carregando uma sacola amarela, com lojas e carros ao fundo.
Ceará

132 cidades do CE têm aviso de chuvas e ventos intensos até quarta (28); veja locais

Quase todo território cearense está sob alerta laranja, com risco de chuvas entre 50mm e 100mm.

Paulo Roberto Maciel*
Há 2 horas
Um longo canal de irrigação do Eixão das Águas, no Ceará, de concreto com água calma atravessa uma paisagem árida de terra vermelha, com um caminhão amarelo estacionado à direita e vegetação seca ao redor.
Ceará

Eixão das Águas recebe mais R$ 623 milhões para concluir duplicação no CE; veja prazo

Obra deve transportar água do açude Castanhão para a Grande Fortaleza.

Theyse Viana e Nicolas Paulino
27 de Janeiro de 2026
Um homem de costas segurando um guarda-chuva azul e amarelo, observa o mar agitado da praia de Iracema que bate contra rochas. O dia está nublado e chuvoso, com uma névoa densa que reduz a visibilidade ao fundo.
Ceará

Entenda por que a quadra chuvosa do CE em 2026 depende do Oceano Atlântico

Águas mais aquecidas ou mais frias afetam o regime de chuvas.

Nícolas Paulino
27 de Janeiro de 2026
Socorristas ou bombeiros equipados com coletes salva-vidas vermelhos e trajes de mergulho, patrulhando uma área úmida próxima a um rio após a chuva.
Ceará

Adolescente de 12 anos desaparece após ser arrastado em canal durante chuva em Fortaleza

Ele estava com um amigo, brincando nas proximidades do canal. Bombeiros fazem buscas na região.

João Lima Neto, Mylena Gadelha e Clarice Nascimento
27 de Janeiro de 2026
Pessoa com guarda-chuva andando na rua encharcada devido à forte chuva, durante dia nublado em uma área urbana com alguns pedestres e bicicletas ao fundo.
Ceará

Chove em mais de 120 cidades no Ceará nesta terça-feira (27); veja previsão do tempo

Segundo a Funceme, a previsão é de céu variando entre nublado e parcialmente nublado durante todo o dia.

Paulo Roberto Maciel*
27 de Janeiro de 2026
Alas do HIAS alagadas.
Ceará

Água invade Hospital Infantil Albert Sabin, em Fortaleza; veja vídeo

O Diário do Nordeste apurou que a água teria entrado pelo teto e pelas tomadas

Redação
27 de Janeiro de 2026
Rua alagada com figura de pedestre bem ao fundo com guarda chuva e água até o joelho.
Ceará

Fortaleza registra a primeira grande chuva de 2026; veja imagens

Capital recebeu alerta laranja para risco de ventos fortes e chuvas intensas.

Milenna Murta*
27 de Janeiro de 2026
vista aérea do Microparque Expedicionario I, no bairro Parque Dois Irmão, em Fortaleza
Ceará

Microparque Expedicionário I muda rotina de lazer no Parque Dois Irmãos

Local conta com equipamentos naturalizados e estimula o uso coletivo por moradores

Agência de Conteúdo DN
27 de Janeiro de 2026
Quiosque digital da Eletromidia e Claro mostrando uma assistente virtual, enquanto uma pessoa assiste e uma câmera registra a cena.
Ceará

50 paradas de ônibus em Fortaleza terão painel com atendente que pode acionar Polícia e SAMU

Fortaleza é a primeira capital do Nordeste a receber o projeto, que já teve 35 mil chamadas documentadas em todo o Brasil.

Matheus Facundo
26 de Janeiro de 2026
Entregador que filmava óleo na pista registou o momento em que motociclista caiu na Avenida Alberto Craveiro.
Ceará

Ciclista flagra queda de motociclista em pista com óleo na Avenida Alberto Craveiro

Comunidade espalhou areia para reduzir o risco de novos acidentes.

João Lima Neto
26 de Janeiro de 2026
Ceará

Cobrança por acesso à praia em ‘área da Cofeco’ em Fortaleza é investigada; entenda conflito

O espaço em questão fica localizado no limite entre a capital e a cidade de Aquiraz

Thatiany Nascimento
26 de Janeiro de 2026
Praia da Baleia.
Ceará

Kitesurfista morre afogado após desaparecer na Praia da Baleia, no Ceará

Corpo da vítima foi encontrado na manhã desta segunda-feira (26).

Redação
26 de Janeiro de 2026
Homem de barba grisalha e casaco de chuva amarelo vibrante, com um boné verde por baixo do capuz, sorrindo em um dia chuvoso.
Ceará

166 cidades do CE têm aviso de perigo por chuvas e ventos intensos; veja quais

Condições são válidas para Fortaleza e municípios do interior.

Redação
26 de Janeiro de 2026
Pessoas na Beira Mar acompanhando atendimento à idosa atropelada.
Ceará

Idosa atropelada por ciclista na Beira-Mar sofreu traumatismo craniano

Maria do Socorro de Almeida permanece internada no Instituto Doutor José Frota (IJF).

Redação
26 de Janeiro de 2026
Conduzindo um carro com foco na pessoa na direção, painel de controle do veículo, espelho retrovisor com enfeites coloridos, e trânsito urbano ao fundo.
Ceará

Só uma empresa de transporte por aplicativo pode operar viagens intermunicipais no CE, diz Detran

Em 2020, a Uber do Brasil ganhou direito na justiça de atuar livremente no âmbito do transporte privado e individual.

Paulo Roberto Maciel*
26 de Janeiro de 2026
Fotos de arquivo de 1982 mostram orelhões da Teleceará em Fortaleza. Imagens registram pedestres e uma criança usando os aparelhos em calçadas de mosaico português.
Ceará

Fichas, coleção de cartões e filas: como o orelhão marcou gerações no Ceará

Telefones públicos deixaram de ser obrigatórios em boa parte do país e começam a ser extintos.

Clarice Nascimento
26 de Janeiro de 2026
Fotos de parte da calçada da Beira-Mar de Fortaleza onde idosa foi atropelada por ciclista, em 25 de janeiro de 2026.
Ceará

Idosa de férias em Fortaleza é atropelada por ciclista no calçadão da Beira-Mar

Acidente ocorreu em parte da calçada destinada a pedestres.

Redação
25 de Janeiro de 2026
Largada da corrida de Iguatu.
Ceará

Iguatu celebra 173 anos de emancipação política com semana de atividades para a população

A programação contou com prestação de serviços, entregas de equipamentos e eventos culturais, esportivos e religiosos.

Redação
25 de Janeiro de 2026