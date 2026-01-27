132 cidades do CE têm aviso de chuvas e ventos intensos até quarta (28); veja locais

Um total de 132 cidades do Ceará está sob aviso de "perigo" para chuvas e ventos intensos até às 10h desta quarta-feira (28). O aviso laranja (nível 2 de gravidade) foi emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) nesta terça-feira (27) para quase todo o território cearense.

Segundo o comunicado, há perigo de ventos entre 60 e 100 km/h e chuvas variando entre 50 mm e 100 mm. Esse é o segundo alerta da mesma gravidade emitido para o Ceará nesta semana.

Também foi publicado um aviso amarelo (nível 1 de gravidade) para 51 municípios cearenses. Neste cenário, há “perigo potencial” de chuva entre 20 e 30 mm e ventos intensos (40-60 km/h).

Nessas cidades, o risco é baixo para cortes de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas - diferente das cidades sob alerta laranja.

Baseado nesses dados, o Inmet aconselha a população que tomem os seguintes cuidados neste período de chuvas:

Em caso de rajadas de vento: não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Cidades sob aviso de perigo (laranja, até 28/01)

Acarape

Acaraú

Acopiara

Alcântaras

Amontada

Apuiarés

Aquiraz

Aracati

Aracoiaba

Ararendá

Aratuba

Arneiroz

Banabuiú

Barreira

Barroquinha

Baturité

Beberibe

Bela Cruz

Boa Viagem

Camocim

Canindé

Capistrano

Caridade

Cariré

Carnaubal

Cascavel

Catarina

Catunda

Caucaia

Chaval

Choró

Chorozinho

Coreaú

Crateús

Croatá

Cruz

Deputado Irapuan Pinheiro

Eusébio

Forquilha

Fortaleza

Fortim

Frecheirinha

General Sampaio

Graça

Granja

Groaíras

Guaiúba

Guaraciaba do Norte

Guaramiranga

Hidrolândia

Horizonte

Ibaretama

Ibiapina

Ibicuitinga

Independência

Ipaporanga

Ipu

Ipueiras

Irauçuba

Itaiçaba

Itaitinga

Itapajé

Itapipoca

Itapiúna

Itarema

Itatira

Jaguaretama

Jaguaruana

Jijoca de Jericoacoara

Limoeiro do Norte

Madalena

Maracanaú

Maranguape

Marco

Martinópole

Massapê

Meruoca

Milhã

Miraíma

Mombaça

Monsenhor Tabosa

Morada Nova

Moraújo

Morrinhos

Mucambo

Mulungu

Nova Russas

Novo Oriente

Ocara

Pacajus

Pacatuba

Pacoti

Pacujá

Palhano

Palmácia

Paracuru

Paraipaba

Parambu

Paramoti

Pedra Branca

Pentecoste

Pindoretama

Piquet Carneiro

Pires Ferreira

Poranga

Quiterianópolis

Quixadá

Quixeramobim

Redenção

Reriutaba

Russas

Santana do Acaraú

Santa Quitéria

São Benedito

São Gonçalo do Amarante

São Luís do Curu

Senador Pompeu

Senador Sá

Sobral

Solonópole

Tamboril

Tauá

Tejuçuoca

Tianguá

Trairi

Tururu

Ubajara

Umirim

Uruburetama

Uruoca

Varjota

Viçosa do Ceará

Cidades sob aviso de perigo potencial (amarelo, até 28/01)

Abaiara

Aiuaba

Altaneira

Alto Santo

Antonina do Norte

Araripe

Assaré

Aurora

Barbalha

Barro

Brejo Santo

Campos Sales

Caririaçu

Cariús

Cedro

Crato

Cruz

Ererê

Farias Brito

Granjeiro

Icapuí

Icó

Iguatu

Ipaumirim

Iracema

Jaguaribara

Jaguaribe

Jardim

Jati

Juazeiro do Norte

Jucás

Lavras da Mangabeira

Mauriti

Milagres

Missão Velha

Nova Olinda

Orós

Pereiro

Porteiras

Potengi

Potiretama

Quixelô

Quixeré

Saboeiro

Salitre

Santana do Cariri

São João do Jaguaribe

Tabuleiro do Norte

Tarrafas

Umari

Várzea Alegre

Como funcionam os avisos do Inmet

Os avisos do Inmet se classificam em amarelo, que representa “perigo potencial” devido às chuvas e ventos; laranja, com “perigo”; e vermelho, com “grande perigo”. No Ceará, em geral, as cidades são atingidas pelos níveis amarelo e laranja.

Os riscos para estes dois, como lista o Inmet, são os seguintes:

Aviso amarelo: chuvas de até 50 milímetros por dia e ventos entre 40 e 60 km/h;

Aviso laranja: chuvas de até 100 milímetros por dia e ventos entre 60 e 100 km/h.

As condições são estimadas a partir de regiões do Estado, de modo que alguns municípios podem receber dois avisos meteorológicos.

Previsão do tempo no Ceará

A previsão de chuvas em algumas regiões do Estado é confirmada pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). Confira o informe completo até esta quarta-feira:

Terça-feira (27)

Na manhã desta terça-feira, o céu no Ceará apresenta variação entre nublado e parcialmente nublado em todas as macrorregiões, com grande concentração de chuvas nos litorais Norte, do Pecém e de Fortaleza.

Segundo a Funceme, a previsão para a tarde mantém esse padrão, com céu ainda variando entre parcialmente nublado e nublado, e precipitações focadas na mesma área, com adição de Ibiapaba.

À noite, o céu permanece parcialmente nublado e ainda com chuva em toda macrorregião. Os destaques são o Sertão Central e Inhamuns, Jaguaribana e Cariri. Na Ibiapaba, há baixa possibilidade de chuva isolada.

A Funceme alerta para possíveis transtornos causados pela chuva, como alagamentos nos centros urbanos. As temperaturas devem ficar mais amenas em todo o estado.

Quarta-feira (28)

O dia amanhece com céu variando de nublado a parcialmente nublado com chuva no Cariri, no Sertão Central e Inhamuns, Jaguaribana, Litoral de Fortaleza, Litoral do Pecém e no Maciço de Baturité.

À tarde, a chuva se concentra na porção noroeste do Estado. No sul do Sertão Central e Inhamuns, Cariri e na Jaguaribana, baixa possibilidade de chuva isolada.

Ao anoitecer, o céu permanece entre parcialmente nublado e nublado em todas as macrorregiões com chuvas isoladas na Ibiapaba e no Cariri.

*Estagiário sob supervisão da jornalista Dahiana Araújo*