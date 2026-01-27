Diário do Nordeste
132 cidades do CE têm aviso de chuvas e ventos intensos até quarta (28); veja locais

Quase todo território cearense está sob alerta laranja, com risco de chuvas entre 50mm e 100mm.

Escrito por
Paulo Roberto Maciel* paulo.maciel@svm.com.br
Ceará
Pessoa caminhando com guarda-chuva em dia de chuva na cidade, vestindo camiseta amarela, shorts pretos e carregando uma sacola amarela, com lojas e carros ao fundo.
Legenda: Para algumas cidades, há perigo de cortes de energia elétrica, queda de galhos de árvores e alagamentos.
Foto: Fabiane de Paula.

Um total de 132 cidades do Ceará está sob aviso de "perigo" para chuvas e ventos intensos até às 10h desta quarta-feira (28). O aviso laranja (nível 2 de gravidade) foi emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) nesta terça-feira (27) para quase todo o território cearense.

Segundo o comunicado, há perigo de ventos entre 60 e 100 km/h e chuvas variando entre 50 mm e 100 mm. Esse é o segundo alerta da mesma gravidade emitido para o Ceará nesta semana.

Também foi publicado um aviso amarelo (nível 1 de gravidade) para 51 municípios cearenses. Neste cenário, há “perigo potencial” de chuva entre 20 e 30 mm e ventos intensos (40-60 km/h). 

Nessas cidades, o risco é baixo para cortes de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas - diferente das cidades sob alerta laranja.

Baseado nesses dados, o Inmet aconselha a população que tomem os seguintes cuidados neste período de chuvas:

  • Em caso de rajadas de vento: não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.
  • Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.
  • Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Cidades sob aviso de perigo (laranja, até 28/01)

  • Acarape
  • Acaraú
  • Acopiara
  • Alcântaras
  • Amontada
  • Apuiarés
  • Aquiraz
  • Aracati
  • Aracoiaba
  • Ararendá
  • Aratuba
  • Arneiroz
  • Banabuiú
  • Barreira
  • Barroquinha
  • Baturité
  • Beberibe
  • Bela Cruz
  • Boa Viagem
  • Camocim
  • Canindé
  • Capistrano
  • Caridade
  • Cariré
  • Carnaubal
  • Cascavel
  • Catarina
  • Catunda
  • Caucaia
  • Chaval
  • Choró
  • Chorozinho
  • Coreaú
  • Crateús
  • Croatá
  • Cruz
  • Deputado Irapuan Pinheiro
  • Eusébio
  • Forquilha
  • Fortaleza
  • Fortim
  • Frecheirinha
  • General Sampaio
  • Graça
  • Granja
  • Groaíras
  • Guaiúba
  • Guaraciaba do Norte
  • Guaramiranga
  • Hidrolândia
  • Horizonte
  • Ibaretama
  • Ibiapina
  • Ibicuitinga
  • Independência
  • Ipaporanga
  • Ipu
  • Ipueiras
  • Irauçuba
  • Itaiçaba
  • Itaitinga
  • Itapajé
  • Itapipoca
  • Itapiúna
  • Itarema
  • Itatira
  • Jaguaretama
  • Jaguaruana
  • Jijoca de Jericoacoara
  • Limoeiro do Norte
  • Madalena
  • Maracanaú
  • Maranguape
  • Marco
  • Martinópole
  • Massapê
  • Meruoca
  • Milhã
  • Miraíma
  • Mombaça
  • Monsenhor Tabosa
  • Morada Nova
  • Moraújo
  • Morrinhos
  • Mucambo
  • Mulungu
  • Nova Russas
  • Novo Oriente
  • Ocara
  • Pacajus
  • Pacatuba
  • Pacoti
  • Pacujá
  • Palhano
  • Palmácia
  • Paracuru
  • Paraipaba
  • Parambu
  • Paramoti
  • Pedra Branca
  • Pentecoste
  • Pindoretama
  • Piquet Carneiro
  • Pires Ferreira
  • Poranga
  • Quiterianópolis
  • Quixadá
  • Quixeramobim
  • Redenção
  • Reriutaba
  • Russas
  • Santana do Acaraú
  • Santa Quitéria
  • São Benedito
  • São Gonçalo do Amarante
  • São Luís do Curu
  • Senador Pompeu
  • Senador Sá
  • Sobral
  • Solonópole
  • Tamboril
  • Tauá
  • Tejuçuoca
  • Tianguá
  • Trairi
  • Tururu
  • Ubajara
  • Umirim
  • Uruburetama
  • Uruoca
  • Varjota
  • Viçosa do Ceará

Cidades sob aviso de perigo potencial (amarelo, até 28/01)

  • Abaiara
  • Aiuaba
  • Altaneira
  • Alto Santo
  • Antonina do Norte
  • Araripe
  • Assaré
  • Aurora
  • Barbalha
  • Barro
  • Brejo Santo
  • Campos Sales
  • Caririaçu
  • Cariús
  • Cedro
  • Crato
  • Cruz
  • Ererê
  • Farias Brito
  • Granjeiro
  • Icapuí
  • Icó
  • Iguatu
  • Ipaumirim
  • Iracema
  • Jaguaribara
  • Jaguaribe
  • Jardim
  • Jati
  • Juazeiro do Norte
  • Jucás
  • Lavras da Mangabeira
  • Mauriti
  • Milagres
  • Missão Velha
  • Nova Olinda
  • Orós
  • Pereiro
  • Porteiras
  • Potengi
  • Potiretama
  • Quixelô
  • Quixeré
  • Saboeiro
  • Salitre
  • Santana do Cariri
  • São João do Jaguaribe
  • Tabuleiro do Norte
  • Tarrafas
  • Umari
  • Várzea Alegre

Como funcionam os avisos do Inmet

Os avisos do Inmet se classificam em amarelo, que representa “perigo potencial” devido às chuvas e ventos; laranja, com “perigo”; e vermelho, com “grande perigo”. No Ceará, em geral, as cidades são atingidas pelos níveis amarelo e laranja.

Os riscos para estes dois, como lista o Inmet, são os seguintes:

  • Aviso amarelo: chuvas de até 50 milímetros por dia e ventos entre 40 e 60 km/h;
  • Aviso laranja: chuvas de até 100 milímetros por dia e ventos entre 60 e 100 km/h.

As condições são estimadas a partir de regiões do Estado, de modo que alguns municípios podem receber dois avisos meteorológicos.

Previsão do tempo no Ceará

A previsão de chuvas em algumas regiões do Estado é confirmada pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). Confira o informe completo até esta quarta-feira:

Terça-feira (27)

Na manhã desta terça-feira, o céu no Ceará apresenta variação entre nublado e parcialmente nublado em todas as macrorregiões, com grande concentração de chuvas nos litorais Norte, do Pecém e de Fortaleza.

Segundo a Funceme, a previsão para a tarde mantém esse padrão, com céu ainda variando entre parcialmente nublado e nublado, e precipitações focadas na mesma área, com adição de Ibiapaba.

À noite, o céu permanece parcialmente nublado e ainda com chuva em toda macrorregião. Os destaques são o Sertão Central e Inhamuns, Jaguaribana e Cariri. Na Ibiapaba, há baixa possibilidade de chuva isolada.

A Funceme alerta para possíveis transtornos causados pela chuva, como alagamentos nos centros urbanos. As temperaturas devem ficar mais amenas em todo o estado.

Quarta-feira (28)

O dia amanhece com céu variando de nublado a parcialmente nublado com chuva no Cariri, no Sertão Central e Inhamuns, Jaguaribana, Litoral de Fortaleza, Litoral do Pecém e no Maciço de Baturité.

À tarde, a chuva se concentra na porção noroeste do Estado. No sul do Sertão Central e Inhamuns, Cariri e na Jaguaribana, baixa possibilidade de chuva isolada.

Ao anoitecer, o céu permanece entre parcialmente nublado e nublado em todas as macrorregiões com chuvas isoladas na Ibiapaba e no Cariri.

*Estagiário sob supervisão da jornalista Dahiana Araújo*

