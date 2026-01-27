132 cidades do CE têm aviso de chuvas e ventos intensos até quarta (28); veja locais
Quase todo território cearense está sob alerta laranja, com risco de chuvas entre 50mm e 100mm.
Um total de 132 cidades do Ceará está sob aviso de "perigo" para chuvas e ventos intensos até às 10h desta quarta-feira (28). O aviso laranja (nível 2 de gravidade) foi emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) nesta terça-feira (27) para quase todo o território cearense.
Segundo o comunicado, há perigo de ventos entre 60 e 100 km/h e chuvas variando entre 50 mm e 100 mm. Esse é o segundo alerta da mesma gravidade emitido para o Ceará nesta semana.
Também foi publicado um aviso amarelo (nível 1 de gravidade) para 51 municípios cearenses. Neste cenário, há “perigo potencial” de chuva entre 20 e 30 mm e ventos intensos (40-60 km/h).
Nessas cidades, o risco é baixo para cortes de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas - diferente das cidades sob alerta laranja.
Baseado nesses dados, o Inmet aconselha a população que tomem os seguintes cuidados neste período de chuvas:
- Em caso de rajadas de vento: não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.
- Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.
- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).
Veja também
Cidades sob aviso de perigo (laranja, até 28/01)
- Acarape
- Acaraú
- Acopiara
- Alcântaras
- Amontada
- Apuiarés
- Aquiraz
- Aracati
- Aracoiaba
- Ararendá
- Aratuba
- Arneiroz
- Banabuiú
- Barreira
- Barroquinha
- Baturité
- Beberibe
- Bela Cruz
- Boa Viagem
- Camocim
- Canindé
- Capistrano
- Caridade
- Cariré
- Carnaubal
- Cascavel
- Catarina
- Catunda
- Caucaia
- Chaval
- Choró
- Chorozinho
- Coreaú
- Crateús
- Croatá
- Cruz
- Deputado Irapuan Pinheiro
- Eusébio
- Forquilha
- Fortaleza
- Fortim
- Frecheirinha
- General Sampaio
- Graça
- Granja
- Groaíras
- Guaiúba
- Guaraciaba do Norte
- Guaramiranga
- Hidrolândia
- Horizonte
- Ibaretama
- Ibiapina
- Ibicuitinga
- Independência
- Ipaporanga
- Ipu
- Ipueiras
- Irauçuba
- Itaiçaba
- Itaitinga
- Itapajé
- Itapipoca
- Itapiúna
- Itarema
- Itatira
- Jaguaretama
- Jaguaruana
- Jijoca de Jericoacoara
- Limoeiro do Norte
- Madalena
- Maracanaú
- Maranguape
- Marco
- Martinópole
- Massapê
- Meruoca
- Milhã
- Miraíma
- Mombaça
- Monsenhor Tabosa
- Morada Nova
- Moraújo
- Morrinhos
- Mucambo
- Mulungu
- Nova Russas
- Novo Oriente
- Ocara
- Pacajus
- Pacatuba
- Pacoti
- Pacujá
- Palhano
- Palmácia
- Paracuru
- Paraipaba
- Parambu
- Paramoti
- Pedra Branca
- Pentecoste
- Pindoretama
- Piquet Carneiro
- Pires Ferreira
- Poranga
- Quiterianópolis
- Quixadá
- Quixeramobim
- Redenção
- Reriutaba
- Russas
- Santana do Acaraú
- Santa Quitéria
- São Benedito
- São Gonçalo do Amarante
- São Luís do Curu
- Senador Pompeu
- Senador Sá
- Sobral
- Solonópole
- Tamboril
- Tauá
- Tejuçuoca
- Tianguá
- Trairi
- Tururu
- Ubajara
- Umirim
- Uruburetama
- Uruoca
- Varjota
- Viçosa do Ceará
Cidades sob aviso de perigo potencial (amarelo, até 28/01)
- Abaiara
- Aiuaba
- Altaneira
- Alto Santo
- Antonina do Norte
- Araripe
- Assaré
- Aurora
- Barbalha
- Barro
- Brejo Santo
- Campos Sales
- Caririaçu
- Cariús
- Cedro
- Crato
- Cruz
- Ererê
- Farias Brito
- Granjeiro
- Icapuí
- Icó
- Iguatu
- Ipaumirim
- Iracema
- Jaguaribara
- Jaguaribe
- Jardim
- Jati
- Juazeiro do Norte
- Jucás
- Lavras da Mangabeira
- Mauriti
- Milagres
- Missão Velha
- Nova Olinda
- Orós
- Pereiro
- Porteiras
- Potengi
- Potiretama
- Quixelô
- Quixeré
- Saboeiro
- Salitre
- Santana do Cariri
- São João do Jaguaribe
- Tabuleiro do Norte
- Tarrafas
- Umari
- Várzea Alegre
Como funcionam os avisos do Inmet
Os avisos do Inmet se classificam em amarelo, que representa “perigo potencial” devido às chuvas e ventos; laranja, com “perigo”; e vermelho, com “grande perigo”. No Ceará, em geral, as cidades são atingidas pelos níveis amarelo e laranja.
Os riscos para estes dois, como lista o Inmet, são os seguintes:
- Aviso amarelo: chuvas de até 50 milímetros por dia e ventos entre 40 e 60 km/h;
- Aviso laranja: chuvas de até 100 milímetros por dia e ventos entre 60 e 100 km/h.
As condições são estimadas a partir de regiões do Estado, de modo que alguns municípios podem receber dois avisos meteorológicos.
Previsão do tempo no Ceará
A previsão de chuvas em algumas regiões do Estado é confirmada pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). Confira o informe completo até esta quarta-feira:
Terça-feira (27)
Na manhã desta terça-feira, o céu no Ceará apresenta variação entre nublado e parcialmente nublado em todas as macrorregiões, com grande concentração de chuvas nos litorais Norte, do Pecém e de Fortaleza.
Segundo a Funceme, a previsão para a tarde mantém esse padrão, com céu ainda variando entre parcialmente nublado e nublado, e precipitações focadas na mesma área, com adição de Ibiapaba.
À noite, o céu permanece parcialmente nublado e ainda com chuva em toda macrorregião. Os destaques são o Sertão Central e Inhamuns, Jaguaribana e Cariri. Na Ibiapaba, há baixa possibilidade de chuva isolada.
A Funceme alerta para possíveis transtornos causados pela chuva, como alagamentos nos centros urbanos. As temperaturas devem ficar mais amenas em todo o estado.
Quarta-feira (28)
O dia amanhece com céu variando de nublado a parcialmente nublado com chuva no Cariri, no Sertão Central e Inhamuns, Jaguaribana, Litoral de Fortaleza, Litoral do Pecém e no Maciço de Baturité.
À tarde, a chuva se concentra na porção noroeste do Estado. No sul do Sertão Central e Inhamuns, Cariri e na Jaguaribana, baixa possibilidade de chuva isolada.
Ao anoitecer, o céu permanece entre parcialmente nublado e nublado em todas as macrorregiões com chuvas isoladas na Ibiapaba e no Cariri.
*Estagiário sob supervisão da jornalista Dahiana Araújo*