Com 264,8 mm, cidade do interior tem 5ª maior chuva da história do CE

O início da semana foi de fortes chuvas em boa parte do território cearense, com recordes históricos. Entre as 7h de terça (27) e 7h desta quarta-feira (28), a cidade de Itapipoca registrou a 5ª maior precipitação da história do Ceará, com 264,8 mm.

A grande quantidade de água nas 24h foi contabilizada no posto da Fazenda Pau D’Arco, e representa também a maior chuva do município desde o início do monitoramento pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), em 1972.

Em outro posto da cidade, na Fazenda Lagoa das Mercês, o acumulado foi de 247,6 mm entre ontem e hoje – é o segundo maior já registrado pelo município, conforme dados disponibilizados pela Funceme, mas não entra no top 10 de chuvas máximas do Estado.

10 maiores chuvas da história do Ceará

Crato - 290 mm - 16/02/2004 Tauá - 282 mm - 16/02/2021 Caucaia - 280 mm - 22/03/2015 Caucaia - 270 mm - 13/04/2025 Itapipoca - 264,8 mm - 28/01/2026 Icapuí - 255 mm - 13/04/2018 Eusébio - 253 mm - 07/03/2004 São Gonçalo do Amarante - 252 mm - 07/04/2016 Sobral - 250 mm - 21/01/2002 Fortaleza - 250 mm - 29/01/2004

Os recordes de Itapipoca vêm em 24h de chuvas intensas em diversas regiões do Estado, ainda antes do início da quadra chuvosa, que vai oficialmente de fevereiro a maio. Além da cidade dos Três Climas, outras nove tiveram precipitações acima de 100 mm entre 7h de ontem e 7h de hoje:

Trairi: 145 mm

Camocim: 145 mm

Itarema: 140 mm

Viçosa do Ceará: 131.8 mm

Caucaia: 123 mm

Cruz: 122.2 mm

Acaraú: 117.4 mm

Paracuru: 110 mm

Crateús: 102 mm

Previsão do tempo para o Ceará

A Funceme prevê continuidade das precipitações em diversas regiões do Estado. O órgão separada o informe por dias e turnos, confira:

Quarta-feira, 28/01/2026

Madrugada : Céu variando de nublado a parcialmente nublado com chuva no Cariri, no Sertão Central e Inhamuns, Jaguaribana, Litoral de Fortaleza, Litoral do Pecém e no Maciço de Baturité.

: Céu variando de nublado a parcialmente nublado com chuva no Cariri, no Sertão Central e Inhamuns, Jaguaribana, Litoral de Fortaleza, Litoral do Pecém e no Maciço de Baturité. Manhã : Céu variando de nublado a parcialmente nublado em todas as macrorregiões com chuva no Litoral de Fortaleza e Litoral do Pecém.

: Céu variando de nublado a parcialmente nublado em todas as macrorregiões com chuva no Litoral de Fortaleza e Litoral do Pecém. Tarde : Céu parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões com chuva no noroeste do estado. No sul do Sertão Central e Inhamuns, Cariri e na Jaguaribana, há alta possibilidade de chuva.

: Céu parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões com chuva no noroeste do estado. No sul do Sertão Central e Inhamuns, Cariri e na Jaguaribana, há alta possibilidade de chuva. Noite: Céu parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões com chuvas isoladas na Ibiapaba, no Cariri e no sul das macrorregiões da Jaguaribana e Sertão Central e Inhamuns.

Quinta-feira, 29/01/2026

Madrugada : Céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões, com chuva no Litoral de Fortaleza, Litoral do Pecém, Maciço de Baturité, Jaguaribana, Cariri e no Sertão Central e Inhamuns.

: Céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões, com chuva no Litoral de Fortaleza, Litoral do Pecém, Maciço de Baturité, Jaguaribana, Cariri e no Sertão Central e Inhamuns. Manhã : Céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens em todas as macrorregiões, com chuva no Litoral de Fortaleza, Litoral do Pecém e Litoral Norte.

: Céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens em todas as macrorregiões, com chuva no Litoral de Fortaleza, Litoral do Pecém e Litoral Norte. Tarde : Céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens em todas as macrorregiões, com chuva na porção noroeste do estado.

: Céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens em todas as macrorregiões, com chuva na porção noroeste do estado. Noite: Céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens em todas as macrorregiões com baixa possibilidade de chuva na Jaguaribana, Sertão Central e Inhamuns e no Cariri.

Sexta-feira, 30/01/2026