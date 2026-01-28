Com 264,8 mm, cidade do interior tem 5ª maior chuva da história do CE
Itapipoca teve fortes precipitações em vários locais, entre ontem (27) e hoje (28).
O início da semana foi de fortes chuvas em boa parte do território cearense, com recordes históricos. Entre as 7h de terça (27) e 7h desta quarta-feira (28), a cidade de Itapipoca registrou a 5ª maior precipitação da história do Ceará, com 264,8 mm.
A grande quantidade de água nas 24h foi contabilizada no posto da Fazenda Pau D’Arco, e representa também a maior chuva do município desde o início do monitoramento pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), em 1972.
Em outro posto da cidade, na Fazenda Lagoa das Mercês, o acumulado foi de 247,6 mm entre ontem e hoje – é o segundo maior já registrado pelo município, conforme dados disponibilizados pela Funceme, mas não entra no top 10 de chuvas máximas do Estado.
Veja também
10 maiores chuvas da história do Ceará
- Crato - 290 mm - 16/02/2004
- Tauá - 282 mm - 16/02/2021
- Caucaia - 280 mm - 22/03/2015
- Caucaia - 270 mm - 13/04/2025
- Itapipoca - 264,8 mm - 28/01/2026
- Icapuí - 255 mm - 13/04/2018
- Eusébio - 253 mm - 07/03/2004
- São Gonçalo do Amarante - 252 mm - 07/04/2016
- Sobral - 250 mm - 21/01/2002
- Fortaleza - 250 mm - 29/01/2004
Os recordes de Itapipoca vêm em 24h de chuvas intensas em diversas regiões do Estado, ainda antes do início da quadra chuvosa, que vai oficialmente de fevereiro a maio. Além da cidade dos Três Climas, outras nove tiveram precipitações acima de 100 mm entre 7h de ontem e 7h de hoje:
- Trairi: 145 mm
- Camocim: 145 mm
- Itarema: 140 mm
- Viçosa do Ceará: 131.8 mm
- Caucaia: 123 mm
- Cruz: 122.2 mm
- Acaraú: 117.4 mm
- Paracuru: 110 mm
- Crateús: 102 mm
Previsão do tempo para o Ceará
A Funceme prevê continuidade das precipitações em diversas regiões do Estado. O órgão separada o informe por dias e turnos, confira:
Quarta-feira, 28/01/2026
- Madrugada: Céu variando de nublado a parcialmente nublado com chuva no Cariri, no Sertão Central e Inhamuns, Jaguaribana, Litoral de Fortaleza, Litoral do Pecém e no Maciço de Baturité.
- Manhã: Céu variando de nublado a parcialmente nublado em todas as macrorregiões com chuva no Litoral de Fortaleza e Litoral do Pecém.
- Tarde: Céu parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões com chuva no noroeste do estado. No sul do Sertão Central e Inhamuns, Cariri e na Jaguaribana, há alta possibilidade de chuva.
- Noite: Céu parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões com chuvas isoladas na Ibiapaba, no Cariri e no sul das macrorregiões da Jaguaribana e Sertão Central e Inhamuns.
Quinta-feira, 29/01/2026
- Madrugada: Céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões, com chuva no Litoral de Fortaleza, Litoral do Pecém, Maciço de Baturité, Jaguaribana, Cariri e no Sertão Central e Inhamuns.
- Manhã: Céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens em todas as macrorregiões, com chuva no Litoral de Fortaleza, Litoral do Pecém e Litoral Norte.
- Tarde: Céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens em todas as macrorregiões, com chuva na porção noroeste do estado.
- Noite: Céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens em todas as macrorregiões com baixa possibilidade de chuva na Jaguaribana, Sertão Central e Inhamuns e no Cariri.
Sexta-feira, 30/01/2026
- Madrugada: Céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões, com alta possibilidade de chuvas isoladas no Cariri, no Sertão Central e Inhamuns, no Litoral de Fortaleza, Litoral do Pecém e Maciço de Baturité.
- Manhã: Céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens em todas as macrorregiões, com alta possibilidade de chuva no centro-norte do estado.
- Tarde: Céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens em todas as macrorregiões, com alta possibilidade de chuva na porção noroeste do estado.
- Noite: Céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens em todas as macrorregiões com baixa possibilidade de chuva isolada no Cariri.