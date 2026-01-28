Chuva intensa causa transtornos em Canindé; homem foi arrastado por rio.

Canindé, no Interior do Ceará, enfrentou, na noite desta quarta-feira (28), fortes chuvas que causaram transtornos pela cidade. Com alagamentos, um homem chegou a ser arrastado pelas águas do Rio Canindé. De acordo com o prefeitura, tal volume de chuva não era visto desde 2009.

“Até o momento, não tivemos registro de desabrigados, mas houve alagamentos em alguns pontos da cidade. Desde as primeiras horas das chuvas, nossas equipes estão nas ruas monitorando áreas de risco, desobstruindo vias e prestando apoio preventivo às famílias”, informou o Executivo municipal, em nota ao Diário do Nordeste.

O episódio teve início por volta das 18h30 e se encerrou às 20h. Agora, a prefeitura realiza o levantamento dos danos. Segundo dados do pluviômetro instalado no SAAE na região central da cidade, foram registrados aproximadamente 120 milímetros de chuva nesse período. A prefeitura segue em alerta, com a Defesa Civil, a Guarda Municipal e a Assistência Social.

“O volume é considerado histórico para a região central e para os bairros do município, não sendo registrado um índice semelhante nos últimos 16 anos, com o último episódio dessa magnitude ocorrendo em 2009”, infonou ainda a nota.

RESGATE

O Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) informou que a ocorrência de resgate foi registrada após a vítima ser arrastada pela água no Rio Canindé quando atravessava a passagem molhada.

“No local foi constatada a veracidade do fato e a vítima na água. De pronto a guarnição procurou o acesso mais rápido para chegar até a vítima e logo entrou na água para resgatá-la. A vítima estava consciente e sem sinais de afogamento. Após o resgate a vítima foi liberada e levada por familiares”, informou a entidade.

MOBILIZAÇÃO

A Prefeitura informou também que o prefeito Jardel Sousa ofereceu suporte com profissionais das secretarias competentes, além do COADS, que acolheu imunobiológicos do PNI, além de outros profissionais da saúde e da população vizinha, que se mobilizaram espontaneamente para ajudar.

"Informamos à população que, nesta quinta-feira, o prédio administrativo da Secretaria Municipal de Saúde permanecerá fechado para atendimento ao público. Essa medida é necessária para que possamos fazer um levantamento técnico das perdas, avaliar as condições operacionais do prédio e organizar, com responsabilidade, a estratégia de continuidade dos serviços de saúde do município", comunicou ainda a Prefeitura de Canindé.