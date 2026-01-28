Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Chuva intensa causa transtornos em Canindé; homem foi arrastado por rio

De acordo com o prefeitura da cidade, tal volume de chuva não era visto desde 2009.

Escrito por
Bergson Araujo Costa bergson.costa@svm.com.br
Ceará
Chuva intensa causa transtornos em Canindé; homem foi arrastado por rio.
Legenda: Chuvas foram registradas entre 18h30 e 20h desta quarta.
Foto: Reprodução.

Canindé, no Interior do Ceará, enfrentou, na noite desta quarta-feira (28), fortes chuvas que causaram transtornos pela cidade. Com alagamentos, um homem chegou a ser arrastado pelas águas do Rio Canindé. De acordo com o prefeitura, tal volume de chuva não era visto desde 2009.

“Até o momento, não tivemos registro de desabrigados, mas houve alagamentos em alguns pontos da cidade. Desde as primeiras horas das chuvas, nossas equipes estão nas ruas monitorando áreas de risco, desobstruindo vias e prestando apoio preventivo às famílias”, informou o Executivo municipal, em nota ao Diário do Nordeste.

O episódio teve início por volta das 18h30 e se encerrou às 20h. Agora, a prefeitura realiza o levantamento dos danos. Segundo dados do pluviômetro instalado no SAAE na região central da cidade, foram registrados aproximadamente 120 milímetros de chuva nesse período. A prefeitura segue em alerta, com a Defesa Civil, a Guarda Municipal e a Assistência Social.

“O volume é considerado histórico para a região central e para os bairros do município, não sendo registrado um índice semelhante nos últimos 16 anos, com o último episódio dessa magnitude ocorrendo em 2009”, infonou ainda a nota.

Veja também

teaser image
Ceará

Corpo de adolescente desaparecido em canal de Fortaleza é encontrado

teaser image
Ceará

Com 264,8 mm, cidade do interior tem 5ª maior chuva da história do CE

teaser image
Ceará

Todo o Ceará está sob risco de chuvas intensas até esta quinta-feira (29)

RESGATE

O Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) informou que a ocorrência de resgate foi registrada após a vítima ser arrastada pela água no Rio Canindé quando atravessava a passagem molhada. 

“No local foi constatada a veracidade do fato e a vítima na água. De pronto a guarnição procurou o acesso mais rápido para chegar até a vítima e logo entrou na água para resgatá-la. A vítima estava consciente e sem sinais de afogamento. Após o resgate a vítima foi liberada e levada por familiares”, informou a entidade.

MOBILIZAÇÃO

A Prefeitura informou também que o prefeito Jardel Sousa ofereceu suporte com profissionais das secretarias competentes, além do COADS, que acolheu imunobiológicos do PNI, além de outros profissionais da saúde e da população vizinha, que se mobilizaram espontaneamente para ajudar.

"Informamos à população que, nesta quinta-feira, o prédio administrativo da Secretaria Municipal de Saúde permanecerá fechado para atendimento ao público. Essa medida é necessária para que possamos fazer um levantamento técnico das perdas, avaliar as condições operacionais do prédio e organizar, com responsabilidade, a estratégia de continuidade dos serviços de saúde do município", comunicou ainda a Prefeitura de Canindé.

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Assuntos Relacionados
Chuva intensa causa transtornos em Canindé; homem foi arrastado por rio.
Ceará

Chuva intensa causa transtornos em Canindé; homem foi arrastado por rio

De acordo com o prefeitura da cidade, tal volume de chuva não era visto desde 2009.

Bergson Araujo Costa
Há 35 minutos
Vista de uma rua urbana alagada, com carros e uma motocicleta trafegando lentamente pela água, sob céu nublado.
Ceará

Todo o Ceará está sob risco de chuvas intensas até esta quinta-feira (29)

Dos 184 municípios, 170 possuem risco médio de precipitações mais fortes.

Matheus Facundo
28 de Janeiro de 2026
Jovem Emanuel Ferreira graduado em direito comemorando sua formatura cercado por familiares e amigos em festa de formatura, símbolo de conquista e sucesso acadêmico.
Ceará

Filho de pedreiro se gradua em Arquitetura no CE e tem foto de formatura dada de presente a Lula

Emanuel Ferreira do Nascimento foi estudante da escola pública e morador do sertão.

Paulo Roberto Maciel*
28 de Janeiro de 2026
Motorista de caminhão chegou ficar preso entre ferragens.
Ceará

Acidente envolvendo ônibus e carretas deixa feridos na BR-116, em Brejo Santo

Motorista ficou preso às ferragens.

Redação
28 de Janeiro de 2026
Ceará

Criança superdotada cearense conquista medalha em olimpíada internacional de ciências nos EUA

O Diário do Nordeste contou a história de Augusto, cuja viagem foi custeada pelo Governo do Ceará e pela Prefeitura de Baturité após a repercussão do caso

Thatiany Nascimento
28 de Janeiro de 2026
Homem de costas, de camisa verde e bermuda jeans segurando guarda chuva azul e caminhando na chuva em Fortaleza.
Ceará

Ceará tem dois novos avisos de chuvas e ventos intensos; veja locais

Avisos laranja e amarelo indicam níveis distintos de perigo pelas condições meteorológicas.

Theyse Viana
28 de Janeiro de 2026
Vista aérea de Itapipoca, no Ceará, com colina com névoa ao fundo e, abaixo, casas simples.
Ceará

Com 264,8 mm, cidade do interior tem 5ª maior chuva da história do CE

Itapipoca teve fortes precipitações em vários locais, entre ontem (27) e hoje (28).

Theyse Viana
28 de Janeiro de 2026
Veículo ficou 'engolido' por cratera em via pública.
Ceará

Asfalto cede e 'engole' carro em Fortaleza; veja vídeo

Em entrevista, condutor chorou com situação.

Redação
28 de Janeiro de 2026
Sana 2026 Parte 1 destaca vozes da dublagem nacional
Ceará

Sana 2026 Parte 1 destaca vozes da dublagem nacional

Evento acontece de 30 de janeiro a 1º de fevereiro e reúne nomes ligados à cultura pop

Agência de Conteúdo DN
28 de Janeiro de 2026
Vista ampla do Açude Castanhão com águas calmas e vegetação aquática em primeiro plano. À direita, a imponente estrutura de concreto da barragem sob um céu carregado de nuvens escuras e pesadas de chuva.
Ceará

Recarga dos açudes do CE está ameaçada mesmo se chover bem; entenda

Aporte de água depende de condições favoráveis do solo.

Nicolas Paulino
28 de Janeiro de 2026
Imagem mostra uma mulher atravessando a rua alagada. Imagem usada em matéria sobre alertas de risco da Defesa Civil.
Ceará

Saiba como receber alertas de risco disparados pela Defesa Civil

Serviço gratuito informa, em tempo real, sobre chuvas intensas, alagamentos e outros perigos.

Lucas Monteiro
27 de Janeiro de 2026
Sala de aula vazia com carteiras azuis e brancas dispostas em fileiras, de frente para uma lousa branca.
Ceará

Pais de alunos denunciam falta de vagas e lotação ‘confusa’ na matrícula da rede estadual do CE

A dias do início das aulas, famílias dizem viver indefinição sobre onde filhos vão estudar.

Theyse Viana
27 de Janeiro de 2026
Examinador do DETRAN Ceará em colete amarelo supervisionando veículo de prova para exames práticos de direção.
Ceará

Baliza no exame da CNH no Ceará permanece obrigatória, informa Detran

Alguns estados retiraram a manobra de seus testes.

Matheus Facundo
27 de Janeiro de 2026
Teto da sede do Projeto 4 Varas desaba após chuva intensa em Fortaleza
Ceará

Teto da sede do Projeto 4 Varas desaba após chuva intensa em Fortaleza

Entidade estava sem apoio financeiro da Prefeitura de Fortaleza desde 2024.

Carol Melo e Raísa Azevedo
27 de Janeiro de 2026
Foto de populares auxiliando na busca de adolescente desaparecido após ser arrastado em canal de Fortaleza.
Ceará

Corpo de adolescente desaparecido em canal de Fortaleza é encontrado

Jovem tomava banho de rio e foi arrastado pela correnteza.

Clarice Nascimento e Bergson Araujo Costa
27 de Janeiro de 2026
Ceará

Com 125 mm, Fortaleza tem a 2ª maior chuva de janeiro dos últimos 10 anos

Neste período do ano, o Ceará registra chuvas de pré-estação que ocorrem entre dezembro e janeiro.

Thatiany Nascimento
27 de Janeiro de 2026
Agente da Defesa Civil de Fortaleza.
Ceará

Defesa Civil registra desabamentos no Pirambu e no Siqueira

Órgão atua em regime de monitoramento e atendimento, com apoio de um sistema multissetorial junto da Guarda Municipal.

Redação
27 de Janeiro de 2026
Vista aérea do bairro Sabiaguaba mostra uma ponte totalmente coberta por alagamento. Acima da água, há árvores e algumas residências.
Ceará

Fortaleza deve receber obras em 22 áreas e 3 lagoas; veja locais

Intervenções de drenagem e urbanização estão previstas para 13 bairros.

Theyse Viana e Nicolas Paulino
27 de Janeiro de 2026
Pessoa caminhando com guarda-chuva em dia de chuva na cidade, vestindo camiseta amarela, shorts pretos e carregando uma sacola amarela, com lojas e carros ao fundo.
Ceará

132 cidades do CE têm aviso de chuvas e ventos intensos até quarta (28); veja locais

Quase todo território cearense está sob alerta laranja, com risco de chuvas entre 50mm e 100mm.

Paulo Roberto Maciel*
27 de Janeiro de 2026
Um longo canal de irrigação do Eixão das Águas, no Ceará, de concreto com água calma atravessa uma paisagem árida de terra vermelha, com um caminhão amarelo estacionado à direita e vegetação seca ao redor.
Ceará

Eixão das Águas recebe mais R$ 623 milhões para concluir duplicação no CE; veja prazo

Obra deve transportar água do açude Castanhão para a Grande Fortaleza.

Theyse Viana e Nicolas Paulino
27 de Janeiro de 2026