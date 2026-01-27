Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Corpo de adolescente desaparecido em canal de Fortaleza é encontrado

Jovem tomava banho de rio e foi arrastado pela correnteza.

Escrito por
Clarice Nascimento e Bergson Araujo Costa producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 17:24)
Ceará
Foto de populares auxiliando na busca de adolescente desaparecido após ser arrastado em canal de Fortaleza.
Legenda: As buscas tiveram mais de 8 horas de duração.
Foto: Clarice Nascimento/SVM.

Após 8h de buscas, o corpo do adolescente de 15 anos desaparecido após ser arrastado em canal durante chuva, em Fortaleza, na manhã desta terça-feira (27), foi encontrado por populares próximo ao local do desaparecimento.

Segundo o subtenente do segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE), P. Carneiro, o corpo foi localizado após o nível do rio "baixar um pouco".

O jovem, ainda não identificado formalmente, desapareceu após tomar banho de rio com outro adolescente e ser arrastado pela correnteza,de acordo com comunicado do CBMCE, emitido no início da tarde.

Veja também

teaser image
Ceará

Com 125 mm, Fortaleza tem a 2ª maior chuva de janeiro dos últimos 10 anos

teaser image
Ceará

Chove em mais de 120 cidades no Ceará nesta terça-feira (27); veja previsão do tempo

teaser image
Ceará

Adolescente de 12 anos desaparece após ser arrastado em canal durante chuva em Fortaleza

"Segundo relatos de populares e do jovem que acompanhava a vítima, dois adolescentes tomavam banho no rio utilizando uma placa de isopor como estrutura flutuante. Em determinado momento, ao se aproximarem de uma área com vegetação, ambos saltaram na água. Um deles conseguiu se salvar ao se segurar na vegetação, enquanto o outro foi arrastado pela correnteza e submergiu", infonou a nota do CBMCE.

O Corpo de Bombeiros foi acionado via CIOPS, por meio do telefone 193, por volta das 7h30 da manhã desta terça, para atender a ocorrência de afogamento no Rio Maranguapinho, na Rua Luminosa, bairro Granja Portugal, em Fortaleza.

Ainda de acordo com a entidade, de Imediato, foram deslocadas ao local uma equipe de salvamento e uma equipe de mergulho. Ao chegarem, os bombeiros constataram que o nível do rio estava elevado em decorrência das fortes chuvas registradas na região.

ATUALIZAÇÃO

Populares auxiliando nas buscas do jovem.
Legenda: Corpo foi encontrado após nível do canal baixar.
Foto: Clarice Nascimento/SVM.

"Por volta das 16h15, a equipe de mergulho do CBMCE fol informada que o corpo havia sido encontrado próximo ao local de desaparecimento, por populares. A família esteve no local e reconheceu a vítima, confirmando sua identidade. As buscas foram encerradas, após a conclusão dos procedimentos operacionais", informou a entidade, na tarde desta terça.

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Assuntos Relacionados
Sala de aula vazia com carteiras azuis e brancas dispostas em fileiras, de frente para uma lousa branca.
Ceará

Pais de alunos denunciam falta de vagas e lotação ‘confusa’ na matrícula da rede estadual do CE

A dias do início das aulas, famílias dizem viver indefinição sobre onde filhos vão estudar.

Theyse Viana
Há 1 minuto
Examinador do DETRAN Ceará em colete amarelo supervisionando veículo de prova para exames práticos de direção.
Ceará

Baliza no exame da CNH no Ceará permanece obrigatória, informa Detran

Alguns estados retiraram a manobra de seus testes.

Matheus Facundo
Há 9 minutos
Teto da sede do Projeto 4 Varas desaba após chuva intensa em Fortaleza
Ceará

Teto da sede do Projeto 4 Varas desaba após chuva intensa em Fortaleza

Entidade estava sem apoio financeiro da Prefeitura de Fortaleza desde 2024.

Carol Melo e Raísa Azevedo
Há 14 minutos
Foto de populares auxiliando na busca de adolescente desaparecido após ser arrastado em canal de Fortaleza.
Ceará

Corpo de adolescente desaparecido em canal de Fortaleza é encontrado

Jovem tomava banho de rio e foi arrastado pela correnteza.

Clarice Nascimento e Bergson Araujo Costa
Há 26 minutos
Ceará

Com 125 mm, Fortaleza tem a 2ª maior chuva de janeiro dos últimos 10 anos

Neste período do ano, o Ceará registra chuvas de pré-estação que ocorrem entre dezembro e janeiro.

Thatiany Nascimento
Há 1 hora
Agente da Defesa Civil de Fortaleza.
Ceará

Defesa Civil registra desabamentos no Pirambu e no Siqueira

Órgão atua em regime de monitoramento e atendimento, com apoio de um sistema multissetorial junto da Guarda Municipal.

Redação
Há 2 horas
Vista aérea do bairro Sabiaguaba mostra uma ponte totalmente coberta por alagamento. Acima da água, há árvores e algumas residências.
Ceará

Fortaleza deve receber obras em 22 áreas e 3 lagoas; veja locais

Intervenções de drenagem e urbanização estão previstas para 13 bairros.

Theyse Viana e Nicolas Paulino
Há 2 horas
Pessoa caminhando com guarda-chuva em dia de chuva na cidade, vestindo camiseta amarela, shorts pretos e carregando uma sacola amarela, com lojas e carros ao fundo.
Ceará

132 cidades do CE têm aviso de chuvas e ventos intensos até quarta (28); veja locais

Quase todo território cearense está sob alerta laranja, com risco de chuvas entre 50mm e 100mm.

Paulo Roberto Maciel*
27 de Janeiro de 2026
Um longo canal de irrigação do Eixão das Águas, no Ceará, de concreto com água calma atravessa uma paisagem árida de terra vermelha, com um caminhão amarelo estacionado à direita e vegetação seca ao redor.
Ceará

Eixão das Águas recebe mais R$ 623 milhões para concluir duplicação no CE; veja prazo

Obra deve transportar água do açude Castanhão para a Grande Fortaleza.

Theyse Viana e Nicolas Paulino
27 de Janeiro de 2026
Um homem de costas segurando um guarda-chuva azul e amarelo, observa o mar agitado da praia de Iracema que bate contra rochas. O dia está nublado e chuvoso, com uma névoa densa que reduz a visibilidade ao fundo.
Ceará

Entenda por que a quadra chuvosa do CE em 2026 depende do Oceano Atlântico

Águas mais aquecidas ou mais frias afetam o regime de chuvas.

Nícolas Paulino
27 de Janeiro de 2026
Socorristas ou bombeiros equipados com coletes salva-vidas vermelhos e trajes de mergulho, patrulhando uma área úmida próxima a um rio após a chuva.
Ceará

Adolescente de 15 anos desaparece após ser arrastado em canal durante chuva em Fortaleza

Ele estava com um amigo, brincando nas proximidades do canal. Bombeiros fazem buscas na região.

João Lima Neto, Mylena Gadelha e Clarice Nascimento
27 de Janeiro de 2026
Pessoa com guarda-chuva andando na rua encharcada devido à forte chuva, durante dia nublado em uma área urbana com alguns pedestres e bicicletas ao fundo.
Ceará

Chove em mais de 120 cidades no Ceará nesta terça-feira (27); veja previsão do tempo

Segundo a Funceme, a previsão é de céu variando entre nublado e parcialmente nublado durante todo o dia.

Paulo Roberto Maciel*
27 de Janeiro de 2026
Alas do HIAS alagadas.
Ceará

Água invade Hospital Infantil Albert Sabin, em Fortaleza; veja vídeo

O Diário do Nordeste apurou que a água teria entrado pelo teto e pelas tomadas

Redação
27 de Janeiro de 2026
Rua alagada com figura de pedestre bem ao fundo com guarda chuva e água até o joelho.
Ceará

Fortaleza registra a primeira grande chuva de 2026; veja imagens

Capital recebeu alerta laranja para risco de ventos fortes e chuvas intensas.

Milenna Murta*
27 de Janeiro de 2026
vista aérea do Microparque Expedicionario I, no bairro Parque Dois Irmão, em Fortaleza
Ceará

Microparque Expedicionário I muda rotina de lazer no Parque Dois Irmãos

Local conta com equipamentos naturalizados e estimula o uso coletivo por moradores

Agência de Conteúdo DN
27 de Janeiro de 2026
Quiosque digital da Eletromidia e Claro mostrando uma assistente virtual, enquanto uma pessoa assiste e uma câmera registra a cena.
Ceará

50 paradas de ônibus em Fortaleza terão painel com atendente que pode acionar Polícia e SAMU

Fortaleza é a primeira capital do Nordeste a receber o projeto, que já teve 35 mil chamadas documentadas em todo o Brasil.

Matheus Facundo
26 de Janeiro de 2026
Entregador que filmava óleo na pista registou o momento em que motociclista caiu na Avenida Alberto Craveiro.
Ceará

Ciclista flagra queda de motociclista em pista com óleo na Avenida Alberto Craveiro

Comunidade espalhou areia para reduzir o risco de novos acidentes.

João Lima Neto
26 de Janeiro de 2026
Ceará

Cobrança por acesso à praia em ‘área da Cofeco’ em Fortaleza é investigada; entenda conflito

O espaço em questão fica localizado no limite entre a capital e a cidade de Aquiraz

Thatiany Nascimento
26 de Janeiro de 2026
Praia da Baleia.
Ceará

Kitesurfista morre afogado após desaparecer na Praia da Baleia, no Ceará

Corpo da vítima foi encontrado na manhã desta segunda-feira (26).

Redação
26 de Janeiro de 2026
Homem de barba grisalha e casaco de chuva amarelo vibrante, com um boné verde por baixo do capuz, sorrindo em um dia chuvoso.
Ceará

166 cidades do CE têm aviso de perigo por chuvas e ventos intensos; veja quais

Condições são válidas para Fortaleza e municípios do interior.

Redação
26 de Janeiro de 2026