Corpo de adolescente desaparecido em canal de Fortaleza é encontrado

Após 8h de buscas, o corpo do adolescente de 15 anos desaparecido após ser arrastado em canal durante chuva, em Fortaleza, na manhã desta terça-feira (27), foi encontrado por populares próximo ao local do desaparecimento.

Segundo o subtenente do segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE), P. Carneiro, o corpo foi localizado após o nível do rio "baixar um pouco".

O jovem, ainda não identificado formalmente, desapareceu após tomar banho de rio com outro adolescente e ser arrastado pela correnteza,de acordo com comunicado do CBMCE, emitido no início da tarde.

"Segundo relatos de populares e do jovem que acompanhava a vítima, dois adolescentes tomavam banho no rio utilizando uma placa de isopor como estrutura flutuante. Em determinado momento, ao se aproximarem de uma área com vegetação, ambos saltaram na água. Um deles conseguiu se salvar ao se segurar na vegetação, enquanto o outro foi arrastado pela correnteza e submergiu", infonou a nota do CBMCE.

O Corpo de Bombeiros foi acionado via CIOPS, por meio do telefone 193, por volta das 7h30 da manhã desta terça, para atender a ocorrência de afogamento no Rio Maranguapinho, na Rua Luminosa, bairro Granja Portugal, em Fortaleza.

Ainda de acordo com a entidade, de Imediato, foram deslocadas ao local uma equipe de salvamento e uma equipe de mergulho. Ao chegarem, os bombeiros constataram que o nível do rio estava elevado em decorrência das fortes chuvas registradas na região.

ATUALIZAÇÃO

Legenda: Corpo foi encontrado após nível do canal baixar. Foto: Clarice Nascimento/SVM.

"Por volta das 16h15, a equipe de mergulho do CBMCE fol informada que o corpo havia sido encontrado próximo ao local de desaparecimento, por populares. A família esteve no local e reconheceu a vítima, confirmando sua identidade. As buscas foram encerradas, após a conclusão dos procedimentos operacionais", informou a entidade, na tarde desta terça.