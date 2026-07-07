“Supersemana da Casa Normatel” oferece descontos em produtos até 12 de julho

Com ofertas em diferentes categorias, a Supersemana da Casa Normatel está com descontos especiais para quem deseja renovar ou equipar a residência até o próximo dia 12 de julho.

A iniciativa busca atender consumidores interessados em preparar espaços gourmet, organizar ambientes, cuidar do jardim, deixar a piscina pronta para receber a família ou enfrentar as altas temperaturas com mais conforto.

Neste ano, a campanha adota uma comunicação inspirada no universo da inteligência artificial. Personagens e situações inusitadas são utilizados para destacar que, embora a criatividade da campanha faça referência à IA, as ofertas anunciadas são reais.

Reconhecida pelo amplo mix de produtos para casa no Ceará, a Casa Normatel reforça, durante a Supersemana, a oferta de marcas reconhecidas, variedade e condições especiais de compra.