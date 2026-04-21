Cratera se abre em Pacajus após erosão do solo e queda de árvore; vídeo

Uma cratera se abriu em rua de Pacajus após queda de árvore, nessa segunda-feira (20). A avaliação técnica preliminar da Prefeitura do município identificou que a abertura ocorreu após um processo de erosão do solo.

Com a queda da árvore, foram registrados danos nas redes de água e de drenagem na rua Cônego Eduardo Araripe, no Centro, o que contribuiu ainda mais para a formação da cratera.

Agentes da Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) atuaram no local juntamente com equipes da gestão municipal.

A rede de abastecimento de água já foi recuperada e a previsão é de que os serviços sejam concluídos até a manhã da próxima quinta-feira (23).