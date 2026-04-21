Ceará registra chuvas em 112 cidades nesta terça (21), Dia de Tiradentes

O feriado do Dia de Tiradentes (21) começou com registro de chuvas em 112 dos 184 municípios do Ceará. De acordo com dados da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), a cidade de Miraíma registrou o maior acumulado entre 7h de segunda e 7h desta terça-feira, com 89.2 milímetros.

Ainda segundo a Funceme, a Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) segue influenciando nas condições de tempo no Ceará. Por conta disso, a expectativa era de chuvas no período da manhã nas regiões localizadas no litoral, Maciço de Baturité e norte do Sertão Central.

Em relação aos volumes mais expressivos apontados entre segunda e esta terça, os registros se concentraram em cidades do interior e também na Região Metropolitana de Fortaleza.

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Veja as 10 maiores chuvas:

Miraíma: 89.2 mm

Itapiúna: 70.0 mm

Aquiraz: 58.2 mm

Itaitinga: 58.2 mm

Cascavel: 51.0 mm

Barreira: 50.0 mm

Jaguaruana: 49.2 mm

Madalena: 47.0 mm

Quiterianópolis: 46.0 mm

Maranguape: 45.0 mm

Por sua vez, Fortaleza aparece entre os 30 maiores registros até o início do Dia de Tiradentes. Na capital, o acumulado chegou a 28.4 mm, também conforme a Funceme.

Legenda: Fortaleza aparece entre os 30 maiores registros de chuva neste Dia de Tiradentes. Foto: Fabiane de Paula/SVM.

Previsão do tempo

A previsão da Funceme aponta que, à tarde, precipitações são esperadas em áreas do noroeste, centro do estado e também sobre a região Jaguaribana, embora não se descarte chuvas isoladas nas demais regiões do Ceará.

À noite, a expectativa é de redução das chuvas no centro-norte cearense, mas com chance de chuva no centro-sul — Jaguaribana, Cariri e Sertão Central e Inhamuns — e em algumas localidades do Litoral Norte e da Ibiapaba.

Na quarta-feira (22), a previsão ainda aponta condições de chuvas para os períodos da madrugada e da manhã, tanto em áreas do centro-sul do estado como nas macrorregiões do Litoral de Fortaleza, áreas do norte da Jaguaribana e do Maciço de Baturité.

Já na quinta-feira (23), chuvas isoladas podem ocorrer sobre as macrorregiões do litoral entre a madrugada e a manhã. Há expectativa da região da Ibiapaba e do Litoral Norte à tarde e no sul à noite (Cariri, Jaguaribana e Sertão Central e Inhamuns).

Por sua vez, na Fortaleza e Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) o céu permanece com muitas nuvens e há chance de chuvas isoladas na tarde desta terça, diminuindo a possibilidade no turno da noite.

Na quarta-feira (22), há previsão de chuva de intensidade fraca a moderada durante os períodos da madrugada e da manhã. No decorrer do dia, o céu deve ficar menos encoberto e variar de parcialmente nublado a poucas nuvens.