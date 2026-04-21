Ambulância do Samu capota a caminho de hospital no Ceará
O acidente aconteceu em Itaitinga, Região Metropolitana de Fortaleza.
Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) capotou a caminho de uma unidade hospitalar em Itaitinga, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).
O acidente foi registrado na manhã desta terça-feira (21), próximo ao Complexo de Unidade Prisional.De acordo com o Samu Ceará, não havia paciente dentro do veículo no momento do capotamento.
Uma equipe formada por um médico, uma enfermeira e um condutor socorrista estava na ambulância.
Os profissionais tiveram ferimentos leves e não correm risco de morte. O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência.
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UNIDADE DE SUPORTE AVANÇADO
A ambulância envolvida no acidente compõe a frota de Unidade de Suporte Avançado (USA) do Samu Ceará.
"Os profissionais estão conscientes e estáveis. A enfermeira foi encaminhada ao Instituto Doutor José Frota (IJF), onde recebe atendimento", disse o Samu.
Por nota, Serviço disse lamentar o ocorrido e informou que "está prestando toda a assistência necessária aos profissionais envolvidos".