EXCLUSIVA: João Paulo abre o jogo sobre renovação com estrelas do time, Série A e premiação milionária

É com foco na finalização da Série A de 2025, mas com um desenho do planejamento da próxima temporada, que o presidente do Ceará, João Paulo Silva, toca seus afazeres no clube. Em entrevista exclusiva ao Jogada, o mandatário alvinegro destaca desejos para o novo ano, pontua sobre renovações no elenco e revela o segredo para o momento positivo do time de Porangabuçu.

Ao longo de toda temporada, a busca pelos 45 pontos "martelou" todos que vivem o Ceará. A pontuação para a permanência na Série A é destaque em cada conversa, dentro ou fora dos muros de Carlos de Alencar Pinto, e João Paulo sabe disso. O Vozão ocupa hoje a 12ª posição com 42 pontos, está a três da "numeração preciosa" neste Campeonato Brasileiro.

"A grande importância do Ceará é a manutenção na Série A, onde teremos mais receita, mais projeção e o clube pode crescer em todos os aspectos. Foi um ano desafiador, porque subimos da Série B para A, e sabíamos que seria difícil. Uma coisa que me deixa muito animado e, a gente formou o elenco para isso, foi que em momento algum o Ceará disputou o campeonato na parte de baixo, brigar para não cair. O Campeonato Brasileiro é muito difícil, não só pela força que os clubes têm, mas estamos mais distante [no mapa], tem a dificuldade financeira, então entra um pouco de cada coisa nessa soma", destaca João Paulo Silva.

O presidente acredita no potencial do time para ir mais longe na tabela de classificação. Ele ressalta ainda um ponto positivo: manutenção de Léo Condé. Começar e terminar o ano com o mesmo treinador vem sendo um dos trunfos da equipe. Na reta final do Brasileirão, o time preto e branco tem três confrontos em casa, diante de Internacional, Cruzeiro e Palmeiras, além dos jogos contra Mirassol e Flamengo fora de casa.

LÉO CONDÉ FICA?

O vínculo contratual de Léo Condé com o Ceará termina neste ano, mas a depender de João Paulo Silva, o comandante alvinegro terá seu vínculo esticado com o Vovô. Segundo o presidente, as duas partes estão bem alinhadas.

"Eu acho que é um desejo dele também ficar no Ceará, por ser um treinador que se identificou com o clube, está indo para um ano e seis meses de Ceará. Então, o sucesso do nosso futebol parte da permanência dele, foi uma experiência também positiva para ele. A primeira Série A completa que o Condé faz completa, ano passado ele ficou pouco tempo no Vitória [na primeira divisão], este ano ele faz o campeonato todo. É um cara que tem identidade com o clube e eu tenho uma relação pessoal muito boa com ele no dia a dia. É nosso desejo que ele continue para 2026", resguarda o mandatário. João Paulo Silva presidente do Ceará

Ponto fundamental para o sucesso na Série A foi Léo Condé com sua resiliência e disciplina junto a todo o time. A vitória por 1 a 0, sobre o Corinthians, marcou o jogo de número 80 de Léo Condé à frente do Vozão. Desde a disputa da Série B, ano passado, ele soma 38 vitórias, 16 empates e 26 derrotas, o que o deixa com aproveitamento na casa de 54,1% desde sua chegada na capital cearense.

PREMIAÇÃO DOS ATLETAS

A diretoria alvinegra estipula o valor de premiação dado ao elenco ainda no começo de cada temporada. O número é alinhado entre departamento de futebol e atletas. No meio disso, João Paulo Silva ressalta que o "bônus" é pago jogo a jogo e pode ser aumentado a depender do triunfo na competição.

"A gente acerta um pacote de premiação por objetivos, primeiro pela permanência, segundo pela Sul-Americana, depois uma pré-Libertadores ou Libertadores. Alinhamos isso tudo com os atletas e vamos pagando jogo a jogo de acordo com cada objetivo e é natural que aqui ou acolá você aumente [o valor]. Tanto é que não consegui ir para o jogo contra o Corinthians, mas eles [os atletas] me ligaram e eu acabei ficando feliz demais pela a vitória, acabei me sensibilizando, e aumentei o valor dessa vitória", lembra, aos risos, o mandatário alvinegro.

O Ceará tem cinco confrontos decisivos para definir sua classificação final na Série A e, quem sabe, aumentar o valor da premiação a ser dividido para todo elenco de Porangabuçu.

RENOVAÇÕES E A SITUAÇÃO DE PEDRO RAUL

O Ceará tem menos de dois meses para definir o futuro de peças que estão no elenco, mas que "pertencem" a outras agremiações. A lista conta com 11 atletas, sendo 6 do time titular de Condé nas últimas partidas, são os casos de Marcos Victor, Matheus Bahia, Fabiano Souza, Fernando Sobral, Zanocelo, Galeano e Pedro Raul.

"Tem alguns jogadores que estão por empréstimo, mas que tem opção de compra, obrigação de compra e isso a gente está analisando com muita calma. O que eu posso adiantar é que o Ceará tem muito interesse em realizar a compra do Galeano e do Fabiano, jogadores que vieram por empréstimo, entre outros. O Fernando Sobral é um jogador que a gente também pode estar efetivando o retorno dele como direito econômico para o clube", revela.

O clube tem até o fim da Série A para definir os futuros desses jogadores e contratar novos jogadores para o novo calendário que começa dia 10 de janeiro. Um desses nomes é o artilheiro do time na temporada, Pedro Raul, que tem contrato junto ao Corinthians.

"O Pedro Raul é um jogador de valor de mercado que está fora da nossa realidade para comprar. Eu não acredito que o Corinthians vá emprestar o jogador novamente. Eu não conversei com o clube paulista, apesar do Ceará ter uma relação muito boa com o Corinthians, principalmente com a nova gestão, mas hoje é fora da nossa realidade financeira. É um jogador que nos ajudou muito, primeiro clube do Nordeste, mas teve uma identidade muito grande, mais de 15 gols, tá num momento bom da carreira. Gostaria muito que o Corinthians nos emprestasse ele novamente para ficar na temporada de 2026, mas aí não posso falar nada sobre isso, mas não falamos com o Corinthians sobre essa possibilidade", destaca. João Paulo Silva presidente do Ceará

REFORÇOS PARA 2026

Apesar de ainda restar os últimos jogos do Brasileirão de 2025, o Alvinegro já observa o ano que se avizinha. De olho nisso, João Paulo revela a situação do planejamento para a nova temporada e a montagem do elenco num período mais curto tendo em vista o início das competições.

"Nós temos alguns nomes dentro das nossas projeções, mas ainda não tem nenhum jogador contactado, fechado, até porque eu tenho uma política de pé no chão, até no sentido que a gente tá esperando a confirmação na Série A. Desenhar [o planejamento] até já começamos, mas não começamos a efetivar o nosso planejamento para 2026", pontua o presidente.

Na intermediária do Brasileirão, o Ceará não chegou a entrar na disputa contra o rebaixamento em nenhuma ocasião da competição. Nas cinco partidas finais, João Paulo Silva e seus comandados já traçam novas possibilidades para o time da avenida João Pessoa, que voltou à primeira divisão e quer continuar contando histórias na elite do futebol nacional.