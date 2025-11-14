Ceará anuncia dois setores esgotados para jogo contra o Inter; veja última parcial

O Ceará anunciou nesta sexta-feira (14) que dois setores da Arena Castelão já estão esgotados para a partida contra o Internacional, na próxima quinta-feira (20), pela 34ª rodada da Série A. Não há mais espaço nos setores Premium e Inferior Norte.

Mais de 30 mil torcedores confirmaram presença na Arena Castelão para acompanhar a partida entre as duas equipes. Para esta partida, o Ceará fez uma promoção especial para mulheres, que têm 50% de desconto na compra dos ingressos.

A expectativa do Ceará é alcançar, nesta partida, os 45 pontos, que são geralmente apontados como necessários para confirmar a permanência na Série A do Brasileirão. O Vovô vem de vitória sobre o Corinthians, fora de casa.

PREÇO DOS INGRESSOS