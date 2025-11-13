Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Galeano é o jogador que mais atuou pelo Ceará em 2025; clube quer renovar contrato

Jogador de 25 anos atuou nas 33 partidas da Série A

Escrito por
Crisneive Silveira crisneive.silveira@svm.com.br
Jogada
Legenda: Galeano, atacante do Ceará.
Foto: Gabriel Silva/Ceará SC

Galeano tem sido um dos destaques do Ceará nesta temporada. O atacante é alvo do Alvinegro, que planeja renovar com o atleta. Aos 25 anos, o jogador é o único do plantel a atuar como titular nas 33 partidas da Série A do Brasileiro, no time comandado por Léo Condé. Já são quase quatro mil minutos em campo pelo Vovô. Além disso, ele é o vice-artilheiro e um dos que mais tem participações em gols. 

Dos 55 jogos disputados pelo Alvinegro em 2025, o jogador só não participou de três. Depois dele, aparecem Lourenço (50) e Willian Machado (47). O trio está entre os mais acionados pelo técnico Léo Condé. 

Nessa contagem, Galeano foi titular em 45 partidas, incluindo todas as 33 disputadas pela equipe no Brasileirão. Além da primeira divisão, o paraguaio também entrou em campo pela Copa do Brasil (4), pelo Campeonato Cearense (8) e pela Copa do Nordeste (7). 

Ao todo, são 12 gols e quatro assistências vestindo a camisa Alvinegra. Um dos tentos ocorreu na vitória histórica diante do Corinthians, na última rodada do Brasileiro, quando a equipe venceu pela primeira vez o adversário paulista fora de casa. 

Vice-artilheiro do Ceará no Brasileiro, o paraguaio é superado em número de participações em gols apenas pelo companheiro de posição, Pedro Raul. O camisa 9 tem 16 gols e duas assistências pela equipe cearense em 2025.  

O Ceará volta a campo somente no dia 20 de novembro (quinta-feira), quando recebe o Internacional a partir das 21h30 (de Brasília). O duelo será na Arena Castelão. Caso vença o Colorado, o Alvinegro sela a permanência na elite do futebol nacional e vai em busca de vaga em uma competição internacional.

Assuntos Relacionados
jogador de futebol

Jogada

Galeano é o jogador que mais atuou pelo Ceará em 2025; clube quer renovar contrato

Jogador de 25 anos atuou nas 33 partidas da Série A

Crisneive Silveira Há 1 hora

Jogada

Bruno Henrique é multado em R$ 100 mil pelo STJD e está liberado para jogar pelo Flamengo

Atacante ainda será julgado na Justiça comum

Redação Há 2 horas
atleta

Jogada

Gaby Soares, do Cruzeiro, cria perfil em plataforma de conteúdo adulto com objetivo diferente

Gaby Soares é meio-campista das Cabulosas

Redação 13 de Novembro de 2025
Fortaleza empresta jovem atacante para time da Série D

Jogada

Fortaleza empresta jovem atacante para time da Série D; veja detalhes

Iarley Barros, de 22 anos, irá para o terceiro empréstimo consecutivo

Redação 13 de Novembro de 2025

Jogada

Irlanda x Portugal pelas Eliminatórias da Copa: onde assistir, horário e escalações

Partida válida pela 5ª rodada das Eliminatórias Européias

Redação 13 de Novembro de 2025

Jogada

Moldávia x Itália pelas Eliminatórias da Copa: onde assistir, horário e escalações

Partida válida pela 7ª rodada das Eliminatórias Européias

Redação 13 de Novembro de 2025