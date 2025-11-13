Galeano é o jogador que mais atuou pelo Ceará em 2025; clube quer renovar contrato

Galeano tem sido um dos destaques do Ceará nesta temporada. O atacante é alvo do Alvinegro, que planeja renovar com o atleta. Aos 25 anos, o jogador é o único do plantel a atuar como titular nas 33 partidas da Série A do Brasileiro, no time comandado por Léo Condé. Já são quase quatro mil minutos em campo pelo Vovô. Além disso, ele é o vice-artilheiro e um dos que mais tem participações em gols.

Dos 55 jogos disputados pelo Alvinegro em 2025, o jogador só não participou de três. Depois dele, aparecem Lourenço (50) e Willian Machado (47). O trio está entre os mais acionados pelo técnico Léo Condé.

Nessa contagem, Galeano foi titular em 45 partidas, incluindo todas as 33 disputadas pela equipe no Brasileirão. Além da primeira divisão, o paraguaio também entrou em campo pela Copa do Brasil (4), pelo Campeonato Cearense (8) e pela Copa do Nordeste (7).

Ao todo, são 12 gols e quatro assistências vestindo a camisa Alvinegra. Um dos tentos ocorreu na vitória histórica diante do Corinthians, na última rodada do Brasileiro, quando a equipe venceu pela primeira vez o adversário paulista fora de casa.

Vice-artilheiro do Ceará no Brasileiro, o paraguaio é superado em número de participações em gols apenas pelo companheiro de posição, Pedro Raul. O camisa 9 tem 16 gols e duas assistências pela equipe cearense em 2025.

O Ceará volta a campo somente no dia 20 de novembro (quinta-feira), quando recebe o Internacional a partir das 21h30 (de Brasília). O duelo será na Arena Castelão. Caso vença o Colorado, o Alvinegro sela a permanência na elite do futebol nacional e vai em busca de vaga em uma competição internacional.