Brasil x Croácia: acompanhe ao vivo e em tempo real

A Seleção Brasileira tem o último desafio antes da convocação para a Copa do Mundo de 2026 nesta terça-feira (31). Às 21h (de Brasília), enfrenta a Croácia, no Camping World, em Orlando, nos EUA. Depois de perder para a França, o técnico Carlo Ancelotti mexeu na equipe para fazer mais testes.

Da última partida, o comandante perdeu o lateral-direito Wesley e o atacante Raphinha, ambos lesionados. Nomes como o volante Danilo e o atacante Luiz Henrique ganham espaço e buscam se firmar com a atual comissão técnica para cravar vaga entre os 26 convocados para o Mundial.

Em campo, as seleções voltam a se enfrentar após a Copa de 2022. O encontro foi traumático para o Brasil, que terminou eliminado pelos croatas nas quartas de final, nos pênaltis, após empate em 1 a 1 na prorrogação. Na ocasião, Marquinhos e Rodrygo perderam as cobranças, em resultado de 4 a 1.

Vale ressaltar que o anúncio da convocação final para a Copa será realizada em 18 de maio. Ancelotti poderá selecionar até 26 atletas para o Mundial.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo da Rede Globo (TV Verdes Mares), getv (YouTube) e SporTV (TV Fechada).

Prováveis escalações

Brasil | Ederson; Ibañez, Marquinhos, Léo Pereira e Douglas Santos; Casemiro e Danilo; Luiz Henrique, Matheus Cunha, João Pedro e Vini Jr. Técnico: Carlo Ancelotti.

Croácia | Livakovic; Stanisic, Vuskovic e Pongracic; Pasalic, Modric, Sucic, Mario Pasalic e Perisic; Vlasic e Matanovic. Técnico: Zlatko Dalić.

Ficha técnica | Brasil x Croácia