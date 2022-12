Croácia x Brasil na Copa do Mundo: veja horário, onde assitir e prováveis escalações

Croácia e Brasil entram em campo nesta sexta-feira (9), às 12h de Brasília, no Estádio da Cidade da Educação, em Doha, no Catar, para disputar as quartas de final da Copa do Mundo de 2022.

A Croácia ficou na segunda colocação do Grupo F. Com cinco pontos em três jogos, a seleção ficou na frente da Bélgica e do Canadá e atrás de Marrocos. Nas oitavas de final, a Croácia eliminou o Japão nos pênaltis. O Brasil ficou na primeira colocação do Grupo G. Com seis pontos em três jogos, a seleção ficou na frente da Suíça, de Camarões e da Sérvia. Nas oitavas de final, a Seleção Brasileira venceu a Coreia do Sul por 4 a 1.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida pela pelo Fifa+, pela Globo, pelo GloboPlay, pelo SporTV, pelos canais do streamer Casimiro e pelo GE.

PALPITE PARA O JOGO

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Croácia: Livakovic; Juranovic, Lovren, Gvardiol e Sosa; Kovacic, Brozovic e Modric; Kramaric, Petkovic e Perisic. Técnico: Zlatko Dalić.

Brasil: Alisson; Éder Militão, Thiago Silva, Marquinhos e Danilo; Casemiro, Lucas Paquetá e Neymar; Raphinha, Vinícius Jr. e Richarlison. Técnico: Tite.

CROÁCIA X BRASIL | FICHA TÉCNICA

Local: Estádio da Cidade da Educação, em Doha, no Catar

Data: 09/12/2022 (sexta-feira)

Horário: 12h (de Brasília)

Árbitro: Michael Oliver (ING)

Árbitros assistentes: Stuart Burt (ING) e Gary Beswick (ING)