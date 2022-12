Neymar iguala Pelé em gols marcados na história da seleção brasileira

Com o gol marcado diante da Croácia, na prorrogação das quartas de final, o atacante Neymar igualou a marca de 77 gols marcados por Pelé com a camisa da seleção brasileira. A conta tem base nos cálculos da Fifa, que não soma os jogos amistosos e outros torneios menores.

Ao marcar no primeiro tempo da prorrogação, Neymar atingiu o seu 77º gol em 124 jogos com a camisa canarinha. O Rei do Futebol também soma 77 tentos assinalados em 91 partidas. Os dados são da Fifa, que conta apenas jogos oficiais, ao contrário da CBF.

A lista de artilheiros

A história da seleção brasileira é marcada por artilheiros em todas as gerações. A lista dos cinco primeiros, que tem agora Neymar e Pelé com os mesmos 77 gols, conta ainda com Ronaldo, Romário e Zico.

Veja o ranking