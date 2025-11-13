Diário do Nordeste
Gaby Soares, do Cruzeiro, cria perfil em plataforma de conteúdo adulto com objetivo diferente

Gaby Soares é meio-campista das Cabulosas

Escrito por
Redação jogada@svm.com.br
Jogada
Legenda: Gaby Soares, jogadora do Cruzeiro.
Foto: Foto: Gustavo Martins/ Cruzeiro

Gaby Soares, meio-campista do Cruzeiro, criou uma conta no OnlyFans. A plataforma é conhecida por veicular conteúdos adultos. De acordo com a assessoria da atleta de 30 anos, o intuito é divulgar material relacionado somente ao futebol. Nada relacionado a conteúdo para maiores de 18 anos. 

"Aqui só compartilho meu dia a dia, dias de treino e jogos", informa a mensagem no perfil da atleta, que não cobra por assinatura. O perfil também trazer o selo Athlete (atleta). 

Gaby, que é uma das atletas que mais se destacam no time mineiro. A meio-campista vai postar vídeos de treino, além de bastidores e fotos da rotina como jogadora. 

A plataforma tem uma parceria com atletas para esse intuito, compartilhar o cotidiano. O intuito é gerar maior aproximação com os fãs como em qualquer outra rede social. 

O Cruzeiro é vice-campeão Brasileiro e disputa o título do Campeonato Mineiro. A equipe enfrenta o América-MG na busca pela taça.

