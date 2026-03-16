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Fortaleza e Ceará aparecem entre as 5 maiores torcidas ativas do Nordeste nas redes sociais

Ranking Lida Torcidas do Nordeste revela força digital das torcidas da região

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 16:58)
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Legenda: Torcidas de Ceará e Fortaleza no Castelão
Foto: KID JUNIOR / SVM

A mobilização das torcidas nordestinas nas redes sociais ganhou um novo retrato digital. A primeira edição do ranking Lida Torcidas do Nordeste, referente a fevereiro de 2026, mostra quais clubes conseguem transformar seguidores em participação real — e os cearenses Fortaleza e Ceará aparecem entre as 5 torcidas com maior massa ativa no Instagram.

Entre os clubes cearenses, Fortaleza e Ceará aparecem com destaque no ranking de Massa Ativa, indicador que mede o número de torcedores que realmente participam das interações nas publicações dos clubes.

O Fortaleza está em 4º, com 6.806 torcedores ativos, o que representa 0,39% da base de seguidores. Já o Ceará aparece em 5º com 5.595 torcedores ativos, equivalente a 0,35% da base, demonstrando forte mobilização da torcida nas publicações do clube.

Legenda: As torcidas de Fortaleza e Ceará estão entre as mais engajadas do Instagram
Foto: ARTE JOGADA

No ranking geral da região, o Leão é o 3º e o Vozão o 5º. O Vitória aparece na primeira colocação, seguido pelo Bahia.

Legenda: As torcidas de Fortaleza e Ceará estão entre as mais numerosas do Instagram
Foto: Arte Jogada

Critérios da pesquisa

O levantamento analisa o comportamento das torcidas dos principais clubes do Nordeste na rede social e utiliza três indicadores principais: Massa Ativa, que mede quantos torcedores realmente interagem com as publicações; Torcida Fanática, que avalia o percentual da base que participa ativamente das conversas; e Gigante Digital, indicador que mede o tamanho total das torcidas nas redes sociais.

Além do tamanho da massa engajada, o levantamento também observa o percentual da torcida que participa ativamente das conversas, indicador chamado de Torcida Fanática. Nesse recorte, CRB e Náutico aparecem nas primeiras posições, mostrando torcidas proporcionalmente mais participativas nas interações digitais.

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