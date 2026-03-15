André Luiz Skettino será o árbitro de São Bernardo x Ceará pela Copa do Brasil

André Luiz Skettino será o árbitro de São Bernardo-SP x Ceará, pela 4ª fase da Copa do Brasil. O mineiro foi escalado pela CBF para o duelo que será realizado nesta terça-feira (17), no Estádio Municipal 1º de Maio, a partir das 19h30 (de Brasília).

Ele será auxiliado por Celso Luiz da Silva e Leonardo Henrique Pereira, também de Minas Gerais. Herminio Henrique Kuhn Daldem (SP) será o quarto árbitro do confronto. A tecnologia do VAR não estará disponível nesta fase da competição.

Histórico

Em 2026, o árbitro mineiro participou de sete partidas do Campeonato Mineiro e de três jogos da atual edição da Copa do Brasil. Foram 44 cartões amarelos aplicados e um vermelho nas dez atuações.

Este será o terceiro confronto do Ceará comandado pelo juiz de 31 anos. A última vez em que o Vovô teve uma partida apitada por ele foi na derrota por 3 a 1 para a Ponte Preta, pela Campeonato Brasileiro Série B de 2024.