Ceará intensifica atividades físicas e táticas antes de enfrentar o São Bernardo

O técnico Mozart comandou o segundo dia de atividades do Ceará com foco no duelo contra o São Bernardo-SP, pela Copa do Brasil. Neste domingo (15), o elenco participou de trabalhos físicos e de treinamentos técnicos e táticos no CT de Porangabuçu.

Primeiro, os atletas realizaram trabalhos físicos na academia. Em seguida, os jogadores, divididos em dois grupos, treinaram situações enfrentamentos em jogo tanto na parte ofensiva quanto defensiva. O dia de atividade terminou com finalizações para o gol.

O grupo viaja na tarde desta segunda-feira. Antes, realiza o treino de apronto, no período da manhã. O Alvinegro enfrenta o São Bernardo na quarta fase da Copa do Brasil. O duelo será na terça (17), a partir das 19h30 (de Brasília), no Estádio 1º de maio. Na fase anterior, a equipe cearense superou o Maranhão por 1 a 0.