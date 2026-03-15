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Ceará intensifica atividades físicas e táticas antes de enfrentar o São Bernardo

Alvinegro embarca nesta segunda-feira

Escrito por
Crisneive Silveira crisneive.silveira@svm.com.br
(Atualizado às 14:18)
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Legenda: Ceará realiza mais um dia de treinamento.
Foto: Gabriel Silva/CearaSC

O técnico Mozart comandou o segundo dia de atividades do Ceará com foco no duelo contra o São Bernardo-SP, pela Copa do Brasil. Neste domingo (15), o elenco participou de trabalhos físicos e de treinamentos técnicos e táticos no CT de Porangabuçu. 

Primeiro, os atletas realizaram trabalhos físicos na academia. Em seguida, os jogadores, divididos em dois grupos, treinaram situações enfrentamentos em jogo tanto na parte ofensiva quanto defensiva. O dia de atividade terminou com finalizações para o gol. 

O grupo viaja na tarde desta segunda-feira. Antes, realiza o treino de apronto, no período da manhã. O Alvinegro enfrenta o São Bernardo na quarta fase da Copa do Brasil. O duelo será na terça (17), a partir das 19h30 (de Brasília), no Estádio 1º de maio. Na fase anterior, a equipe cearense superou o Maranhão por 1 a 0.

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