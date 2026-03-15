Ceará estreia com derrota para o Itabirito na Série A2 do Brasileirão Feminino

O Ceará estreou com derrota na Série A2 do Brasileiro Feminino. A equipe comandada pelo técnico Erivelton Viana foi superada pelo Itabirito, no Campo Usina Esperança, em Minas Gerais. As equipes se enfrentaram neste sábado (14).

As representantes do Vovô até seguraram a posse de bola e tiveram ótima chance com Jady, ainda no primeiro tempo. No entanto, viram a goleira adversária fazer a defesa. A equipe mineira encerrou a primeira etapa sem Flávia Gil, expulsa.

Na volta do intervalo, o Ceará ainda teve nova oportunidade com Bia, em cobrança de falta. Mas a bola foi por cima da trave do Itabirito. Perto do fim da partida, as anfitriãs marcaram o único gol da partida com Vânia e garantiram a vitória.

O próximo desafio das Meninas do Vozão será no sábado (21). As alvinegras enfrentam o Paysandu. O duelo vai ocorrer na Cidade Vozão, em Itaitinga.