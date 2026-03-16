Torcida organizada do Ceará tem reunião com elenco em Porangabuçu

A torcida organizada Cearamor realizou uma reunião com os jogadores do Ceará nesse domingo (15). Em nota publicada nas redes sociais, o grupo informou que teve uma conversa direta com atletas, diretoria e comissão técnica. Dentre os objetivos estavam pontuar sobre as insatisfações da torcida ao longo da temporada de 2026 e apresentações sugestões para a equipe.

O movimento foi de diálogo. Segundo o comunicado “ficou estabelecido um entendimento claro entre todas as partes. O elenco assumiu o compromisso de adotar uma postura de mais garra, entrega e determinação dentro de campo, buscando resultados que devolvam confiança” em 2026.

Em paralelo, a Cearamor também reafirmou o “compromisso de apoiar o time de forma incessante”, estando “ao lado do Ceará em todos os momentos, empurrando o time”. Além disso, também pontuou que vai redobrar a atenção e a intensidade das cobranças junto ao clube pelos resultados.

Na atual temporada, o Vovô soma 13 partidas, com nove vitórias e quatro empates. Nas competições, foi vice-campeão cearense, sendo superado pelo Fortaleza nos pênaltis da decisão, e avançou à 4ª fase da Copa do Brasil, onde entra em campo na terça-feira (17), às 19h30, diante do São Bernardo, em São Paulo, em jogo único. Além disso, ainda disputa a Série B e a Copa do Nordeste.

Veja nota da Cearamor

Hoje, a torcida organizada Cearamor esteve presente no CT do Ceará Sporting Club em uma reunião direta com jogadores, diretoria e comissão técnica. O encontro teve um propósito claro: representar a voz da arquibancada, pontuar as insatisfações da torcida, apontar erros que vêm sendo cometidos e, acima de tudo, apresentar sugestões para que o clube retome o caminho das vitórias.

A Cearamor sempre teve um papel que vai além do apoio nas arquibancadas. Somos, também, um instrumento de fiscalização e defesa do clube. Quem conhece nossa história sabe que jamais seremos coniventes quando o assunto é o Ceará. Nosso compromisso é permanente: apoiar quando for necessário, mas também cobrar com firmeza quando o momento exigir. Tudo isso com um único objetivo, ver o Ceará forte, respeitado e vencedor.

Durante a conversa, ficou estabelecido um entendimento claro entre todas as partes. O elenco assumiu o compromisso de adotar uma postura de mais garra, entrega e determinação dentro de campo, buscando resultados que devolvam a confiança da torcida e tragam as alegrias que o torcedor alvinegro merece.

Da mesma forma, a Cearamor reafirma seu compromisso de apoiar o time de forma incessante. Estaremos ao lado do Ceará em todos os momentos, empurrando o time e fazendo a nossa parte nas arquibancadas. No entanto, também redobraremos nossa atenção e a intensidade das cobranças, permanecendo vigilantes para que não haja qualquer desvio do objetivo principal: honrar a camisa e lutar por vitórias.

Por fim, reforçamos que o Ceará é maior que qualquer momento ou circunstância. Quando torcida, jogadores e clube caminham na mesma direção, o Vozão se torna ainda maior. Seguiremos firmes, apoiando, defendendo e cobrando, porque nossa missão sempre foi e sempre será lutar pelo Ceará.