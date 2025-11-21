Ceará e Fortaleza empatam sem gols no 1º jogo da final do Cearense Feminino

Deu empate no 1º Clássico-Rainha da final do Campeonato Cearense Feminino. Na noite desta sexta-feira (21), Ceará e Fortaleza empataram em 0x0 no estádio Presidente Vargas.

A partida foi truncada e muito equilibrada, com raras chances de gol. Pelo Ceará, Jady parou em Lorrana, goleira do Leão, e Edna mandou pra fora. Pelo Leão, Tainá e Isabella pararam na goleira alvinegra Mayara.

Legenda: Ceará e Fortaleza empataram em 0x0 na final do Cearense Feminino Foto: Wellerson Gomes / Ceará SC

Decisão na próxima terça

Assim, com o empate, a decisão da próxima terça-feira (25), às 19h, no Presidente Vargas. Se as duas equipes empatarem no tempo normal, a decisão do título será nos pênaltis.

Com 5 títulos, o Vozão luta pelo tricampeonato, já que levantou a taça em 2023 e 2024. O Leão, com 3 títulos, busca a taça que conquistou pela última vez em 2022.