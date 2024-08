Atletismo nas Paraolimpíadas-2024: Júlio Cesar conquistou a medalha de ouro na classe T11

O atleta Julio Cesar Agripino conquistou mais um ouro para o Brasil nas Paraolimpíadas de Paris-2024 nesta sexta-feira (30), segundo dia do evento, nos 5000 metros da classe T11 (atletas com deficiência visual quase total) do atletismo paralímpico. Julio Cesar liderou grande parte da prova e ainda bateu o recorde mundial, com o tempo de 14 minutos, 48 segundos e 85 centésimos. Foi a primeira medalha paralímpica de sua carreira.

“Obrigado a todos pelo carinho. Para mim, é uma emoção muito grande. Isso mostra o poder que a gente que saiu da periferia tem. Quando comecei a correr, só tinha um campinho de futebol e a minha determinação. Com muita força de vontade cheguei aqui”, comemorou Julio Cesar, de 33 anos, nascido em Diadema, em São Paulo.

O Brasil também levou o bronze, com Yeltsin Jacques (bi-campeão olímpico nos Jogos de Tóquio em 2021) terminando em terceiro lugar. Voltando de uma lesão, o brasileiro não conseguiu manter o ritmo que vinha apresentando nas últimas competições, alcançando a terceira colocação só nos últimos metros. Ainda assim, Yeltsin conseguiu uma boa marca de 14min52s61 e ficou com o bronze. O japonês Kenya Karasawa foi prata, somando 14min51s48.

HISTÓRICO DO ATLETA

Julio Cesar Agripino é natural de Diadema, São Paulo, e foi diagnosticado, aos sete anos, com ceratocone, uma doença degenerativa na córnea. Ele era atleta convencional do atletismo e migrou para a equipe paralímpica por meio dos treinadores do Centro Olímpico. Desde então, ele disputa na classe T11, categoria dos atletas com deficiência visual.

Entre suas conquistas estão o ouro nos 1.500m e prata nos 5.000m no Mundial de Kobe, em 2024. Além do ouro nos 1.500m e bronze nos 5.000m nos Jogos Parapan-Americanos de Santiago 2023.